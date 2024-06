Banana, el absurdo videojuego donde no pasa nada, tiene cada vez más fanáticos

Quien quiera jugar a este videojuego se va a encontrar con una banana en la pantalla. El juego consiste consiste en pulsar sobre ella repetidas veces. Y nada más. No es que la banana se abra o se mueva, no hay otros personajes ni formas. Sí, a veces la banana cambia de aspecto. Pero no es que se avance hacia algún lugar o se den explicaciones. Es un juego de hacer clics sobre una banana. Y así se ganan más bananas donde hacer click (?).