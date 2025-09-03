Atención, jubilados: Pami ofrece un programa gratuito en septiembre

El programa “Talleres sociopreventivos” de Pami permite a los jubilados disfrutar de actividades y espacios de socialización

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) lleva a cabo una serie de medidas para mejorar la calidad de vida de los jubilados y pensionados afiliados. Entre los beneficios para los pensionados, hay uno que pocos conocen y que se destaca por mejorar su calidad de vida a través de la educación y de actividades socioculturales

Se trata de los talleres sociopreventivos: una serie de actividades que tienen como objetivo impulsar al aprendizaje en distintas áreas, a la socialización y al cuidado de los adultos mayores. Todas las actividades son presenciales y gratuitas. Para acceder a ellas, los pensionados deben realizar una simple inscripción.

Desde la página oficial de Pami, el programa en 2025 ofrece diferentes temáticas y categorías de las más variadas, alguna de ellas son:

Yoga y movimiento consciente

Canto grupal y expresión musical

Teatro, narración oral y memoria activa

Alimentación saludable y huerta

Informática básica y manejo de celulares

Redes sociales y comunicación digital

Los talleres se realizan en centros de jubilados, espacios comunitarios o clubes barriales. Cada una de ellas está a cargo de profesionales. En la página oficial de Pami se detallan las ubicaciones de los talleres.

¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones?

Las inscripciones para los talleres socio preventivos de Pami están abiertas desde comienzo de año y continuarán hasta el 31 de octubre. Cabe remarcar que las actividades se sostienen hasta el 31 de diciembre y los cupos son limitados y se asignan por orden de inscripción.

¿Cómo inscribirse a los talleres sociopreventivos?

La inscripción a los talleres sociopreventivos se hace de manera digital a través de la página web oficial de Pami. Para ello se deben seguir tres simples pasos:

Elegir la temática y ubicación.

Completar el formulario con los datos personales.

Confirmar la inscripción.

Esperar el contacto del coordinador para obtener el resto de la información.

