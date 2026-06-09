La Capital | Información General | Ansés

Ansés: quiénes pueden cobrar las Becas Progresar y cuáles son las fechas de pago en junio 2026

El organismo habilitó una forma de verificar si existe una liquidación vinculada al programa. Algunos estudiantes recibirán pagos retroactivos de hasta $105.000

9 de junio 2026 · 14:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
Becas Progresar

Becas Progresar

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) comenzará con el pago de las Becas Progresar correspondientes a junio de 2026. El programa, que depende de la Secretaría de Educación y forma parte de las políticas de asistencia para estudiantes, mantiene este mes una particularidad: algunos beneficiarios cobrarán también montos retroactivos acumulados de meses anteriores.

Ante las consultas de los estudiantes, el organismo actualizó la información disponible en la Certificación Negativa, una herramienta que permite verificar si una persona registra una liquidación asociada a las Becas Progresar.

Los interesados pueden realizar la consulta a través de la Certificación Negativa de Ansés. Para ello, deben ingresar al servicio online, seleccionar un período comprendido entre mayo y junio de 2026 y generar el comprobante correspondiente.

Una vez obtenido el certificado, deberán revisar los datos incluidos en el documento. Si aparece la leyenda "Registra Liquidaciones de PROGRESAR", significa que el sistema detectó una liquidación vinculada al programa educativo.

Esta información suele ser utilizada por los beneficiarios para anticipar si existe un pago en proceso. Sin embargo, la aparición de esa referencia no implica necesariamente que el dinero ya esté acreditado ni confirma una fecha de cobro inmediata.

Por ese motivo, la entidad recomienda complementar la consulta con la información disponible en los canales oficiales del programa Progresar y del Ministerio de Capital Humano.

>> Leer más: Ansés confirma en junio suba de haberes, el aguinaldo y el bono: cuáles son las fechas de cobro

Quiénes cobrarán retroactivos en junio

Durante este mes, algunos estudiantes recibirán un pago superior al habitual debido a la acreditación de cuotas acumuladas correspondientes a marzo, abril y mayo.

La situación alcanza principalmente a quienes obtuvieron la aprobación de su solicitud después de las primeras liquidaciones del año. Una vez que el sistema confirmó su condición de admitidos, comenzaron a incorporarse al esquema de pagos.

Como consecuencia, los beneficiarios que cobran el monto completo percibirán en junio un retroactivo de $105.000, correspondiente a tres cuotas de $35.000 cada una.

En tanto, quienes se encuentran alcanzados por la retención del 20% recibirán un acumulado de $84.000, equivalente a tres cuotas netas de $28.000.

Cuánto pagan las Becas Progresar en junio de 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó que las Becas Progresar no registrarán aumentos durante este período.

De esta manera, el monto mensual continúa en $35.000 para los estudiantes que integran las distintas líneas del programa. En los casos en que se aplica la retención del 20%, el pago mensual efectivo asciende a $28.000.

Las becas continúan divididas en las modalidades Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Trabajo.

Qué beneficios son compatibles con las Becas Progresar

La normativa vigente establece que los estudiantes pueden cobrar las Becas Progresar junto con otras prestaciones sociales.

Entre los beneficios compatibles se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, distintos programas sociales nacionales, becas académicas y de investigación, así como las pensiones no contributivas por discapacidad.

La compatibilidad busca garantizar que los estudiantes puedan sostener su trayectoria educativa sin perder el acceso a otras herramientas de asistencia estatal.

Calendario de pago de las Becas Progresar en junio

Ansés dispuso el cronograma de pagos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

  • DNI terminados en 0 y 1, el miércoles 10 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3, el jueves 11 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5, el viernes 12 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7, el martes 16 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9, el miércoles 17 de junio

Los depósitos se acreditan de manera automática y no requieren la realización de trámites adicionales en las oficinas de la entidad. Los detalles sobre la liquidación y el lugar de cobro pueden consultarse a través de los canales digitales oficiales del organismo.

Noticias relacionadas
el gusano barrenador del nuevo mundo pone en alerta rojo a la ganaderia de eeuu

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU

El turista se tiró al agua para recuperar su celular.

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo

taxistas y choferes de uber se agarraron a trompadas en el concejo de mar del plata

Taxistas y choferes de Uber se agarraron a trompadas en el Concejo de Mar del Plata

El Indio Solari aún no fue cremado

Funeral del Indio Solari: por qué la Justicia demora la liberación de su cuerpo

Ver comentarios

Las más leídas

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Lo último

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

Central tiene su primer refuerzo: el paraguayo Zaracho ya puso la firma

El transporte de granos ya representa hasta el 30% del valor de algunos cultivos

El transporte de granos ya representa hasta el 30% del valor de algunos cultivos

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

La Cámara rechazó el pedido de la defensa, que buscaba su liberación y que fuera considerado solo como encubridor. La querella sostuvo que las pruebas lo vinculan directamente con el crimen de la joven de 20 años en San Lorenzo.
Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses
La pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, pero prevén un rebote para este año
Economía

La pobreza infantil bajó al 42,3% en 2025, pero prevén un rebote para este año

Pullaro se arma su Monumento

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro se arma su Monumento

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas
Policiales

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario
Policiales

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras
Policiales

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Camino a su centenario, avanza la restauración de la Casa Fracassi

Newells: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Newell's: el Negro Zamora dejó el fútbol femenino para trabajar en otro lugar

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Robo, mordisco e intento de abuso sexual: trasladaron al sospechoso a Rosario

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Ovación
Thiago Crichigno necesita un salvavidas para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Por Pablo Mihal
Ovación

Thiago Crichigno necesita un "salvavidas" para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Thiago Crichigno necesita un salvavidas para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Thiago Crichigno necesita un "salvavidas" para llegar al Campeonato Brasileño de aguas abiertas

Real Madrid dice que ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez: las burlas del Atlético

Real Madrid dice que ofreció 150 millones de euros por Julián Álvarez: las burlas del Atlético

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi antes del Mundial 2026

La increíble revelación de un futbolista español sobre Lionel Messi antes del Mundial 2026

Policiales
Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses
Policiales

Femicidio de Sofía Delgado: confirmaron que Mordini seguirá preso otros seis meses

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Detuvieron a dos policías con medio kilo de cocaína, dinero y armas

Femicidio de Agostina Vega: quién es La Gringa, la mujer detenida por encubrimiento

Femicidio de Agostina Vega: quién es "La Gringa", la mujer detenida por encubrimiento

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

Fuerte operativo en Roldán: secuestraron 55 kilos de cocaína de los hermanos Borras

La Ciudad
La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo
La Ciudad

La CCC movilizó en Rosario y continuará con el plan de lucha para defender el Volver al Trabajo

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: abren la inscripción para participar de la ceremonia inaugural

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Vuelve a circular el colectivo que brinda techo y calor a gente en situación de calle

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Inminente inauguración de las refacciones en el Monumento Nacional a la Bandera

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales
Policiales

Cayó Plin Acosta: fusiles militares, la barra de Central y vínculos criminales

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas
La Ciudad

Maltrato animal en Rosario: proponen protocolos de actuación y campañas educativas

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Piden flexibilizar las cocheras exigidas para viviendas y oficinas

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York
El Mundo

Polémica en las Finales de la NBA: Trump fue abucheado durante el himno en Nueva York

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió
Información General

Angustia en Córdoba por la desaparición de una chica de 15 años: salió de la escuela y no volvió

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes de nubes, niebla y una máxima de apenas 16º

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro
Policiales

Crimen de Agostina: detuvieron a la dueña del Ford Ka negro

Triple crimen en Bermúdez: La brutal escena revela la intención de dejar mensaje
Policiales

Triple crimen en Bermúdez: "La brutal escena revela la intención de dejar mensaje"

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida
La ciudad

Tras varios días internada, murió la mujer atragantada con un trozo de comida

Newells oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo
Ovación

Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre
Ovación

Central tiene todo listo para sumar su primera incorporación para el segundo semestre

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe
La Región

Condenaron a los dueños de la jauría que mató a un nene de 12 años en Santa Fe

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros
La ciudad

Impactante: un tren chocó a un taxi y lo arrastró más de cien metros

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo
Información General

Cataratas del Iguazú: a un turista se le cayó el celular y se tiró al agua a buscarlo

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores
Policiales

Prófugos más buscados: cayó Plin Acosta, ligado a la barra de Central y a Los Menores

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico
El Mundo

Perú sigue contando votos, con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en empate técnico

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU
Información general

El gusano barrenador del Nuevo Mundo pone en alerta rojo a la ganadería de EEUU

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Por Pablo Mihal
Ovación

Pasaron Los Pibes y el vóley local siguió con su apasionante derrotero

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector
La Ciudad

Crisis en discapacidad: piden a la provincia políticas concretas para el sector

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía
Policiales

Lo balearon cuando entró a robar a una casa: descubrieron que es policía