Feriados 2025: noviembre llega con un fin de semana largo de cuatro días

El penúltimo mes del año ofrecerá la oportunidad de descanso para gran parte de los trabajadores. Fechas y detalles, en esta nota

Noviembre llega con un feriado con fin de semana largo

Hace algunas semanas, el gobierno nacional anunció una modificación en la normativa que rige los feriados de 2025 . A partir de este cambio, se sumaron algunos días extra de descanso lo que permitirá a los argentinos tener un fin de semana largo antes de fin de año.

Con el objetivo de estimular el turismo y generar fines de semana largos, el Poder Ejecutivo resolvió habilitar la posibilidad de que los feriados trasladables que caigan en fin de semana funcionen tal como vienen funcionando hasta ahora los feriados trasladables que caían de lunes a viernes. De esta forma, los argentinos podrán disfrutar de un fin de semana largo inesperado antes de fin de año.

El viernes 21 de noviembre será el primer día especial del mes . Este se debe a la decisión adoptada por el gobierno de otorgar un día no laborable con fines turísticos. Esta jornada se conmemora por tercera y última ocasión en el año, sumado a los que hubo en los meses de mayo y agosto. No es descanso para todos, pero para un gran grupo sí.

Además, el lunes 24 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. Este feriado nacional tiene carácter trasladable y, como la fecha original es el jueves 20 de ese mismo mes, por normativa se corre al lunes siguiente.

En conclusión, si a estos dos días de descanso se le suman el sábado 22 y el domingo 23, se constituye un fin de semana largo de cuatro días para disfrutar de la familia, amigos o emprender una nueva aventura turística.

Los feriados que quedan en Argentina en 2025

Noviembre:

- Viernes 21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos (la decisión de otorgar o no los días no laborables queda a discreción de cada empleador. En caso de trabajar durante estas jornadas, no se abona un pago adicional como en los feriados nacionales)

- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre)

Diciembre

- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

- jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)