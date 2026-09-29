Anmat prohibió los productos de limpieza de una marca

Anmat prohibió la venta, publicidad y distribución de todos los productos de limpieza de una marca

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización, publicidad y distribución de los productos domisanitarios de una marca. La prohibición alcanza todos los lotes de todos los productos y rige dentro de todo el territorio nacional y en plataformas de venta electrónica.

La medida quedó oficializada a partir de la disposición 6173/26 publicada en el Boletín Oficial. La medida fue tomada luego de una denuncia que permitió detectar que los productos no se encontraban inscriptos ante Anmat y que no se identificaba un establecimiento responsable habilitado.

Los productos, ahora prohibidos, eran comercializados a través de sitios web, redes sociales y plataformas de venta digital. Entre ellos se detectaron desinfectantes, limpiadores y aromatizantes.

Al no conocer las condiciones de elaboración y distribución de los productos, Anmat no puede garantizar que estos cumplan con las condiciones de seguridad, calidad y eficacia correspondientes. Por esto, definió su prohibición para evitar la exposición de la población a cualquier riesgo posible.

Los productos prohibidos por Anmat

La nueva prohibición de Anmat alcanza los productos de la marca “B&T Química”, al menos hasta que se encuentren correctamente inscriptos ante el organismo. La medida alcanza a los productos identificados como limpiadores, desinfectantes, aromatizantes y todo producto domisanitario.