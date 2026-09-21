Anmat prohibió una marca de medicamentos y productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y comercialización de todo medicamento o producto médico identificado con la marca CAFLAB y/o CAFLAB Applied Science.

La prohibición de los productos se hizo oficial mediante la Disposición 5970/26. La medida fue tomada luego de una investigación a partir de la comercialización de un producto identificado como “Ácido Tricloroacético 30%” de la firma CAFLAB Applied Science a través de Mercado Libre. También se ofertaban otros productos a través del sitio web de la firma, entre ellos tinción de Gram, Lugol, safranina, azul de metileno y solución salina fisiológica.

Tras las tareas de control, Anmat determinó que los productos no se encontraban registrados ante el organismo y que la firma CAFLAB no cuenta con habilitación sanitaria para la elaboración de medicamentos, productos médicos ni productos para diagnóstico de uso in vitro. Asimismo, la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires informó que no se encontraba habilitado ningún establecimiento farmacéutico con el nombre de la firma.

Al no poder conocer las condiciones de elaboración y la composición real de los productos, Anmat no puede garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Es por esto que, para cuidar a la población, definió la prohibición de su venta y su uso, que puede representar un riesgo para la salud.

A raíz de lo ocurrido, Anmat recordó que los medicamentos y productos médicos deben contar con la autorización sanitaria correspondiente para su elaboración, comercialización y utilización en el territorio nacional.