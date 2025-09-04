Anmat prohibió una miel orgánica por considerarla ilegal

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. Fue oficializada en el Boletín Oficial este jueves

Anmat consideró ilegal al producto por su falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una miel orgánica en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea.

Se trata de un producto que carece de los registros exigidos por Anmat y, por tal motivo, el organismo no puede garantizar que su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su inocuidad ni su calidad se adapten a la normativa establecida. Al no contar con los registros exigidos, el producto fue considerado ilegal.

De esta manera, para no poner en riesgo la salud de la población, Anmat recomienda no consumir el producto bajo ningún término, ya que no se puede saber cuáles serán sus efectos en el cuerpo.

La miel prohibida por Anmat

Mediante la Disposición 6228/2025, publicada en el Boletín Oficial, Anmat asentó la prohibición del producto:

“Miel orgánica certificada marca Los Meleros; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis EL SAUZALITO - CHACO” en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. Para poder identificarlo, Anmat compartió una foto del mismo.