Anmat prohibió una miel orgánica por considerarla ilegal

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. Fue oficializada en el Boletín Oficial este jueves

4 de septiembre 2025 · 09:37hs
Anmat consideró ilegal al producto por su falta de registros

Anmat consideró ilegal al producto por su falta de registros

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) hizo pública la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una miel orgánica en todo el territorio nacional y en plataformas de venta en línea.

Se trata de un producto que carece de los registros exigidos por Anmat y, por tal motivo, el organismo no puede garantizar que su trazabilidad, sus condiciones de elaboración, su inocuidad ni su calidad se adapten a la normativa establecida. Al no contar con los registros exigidos, el producto fue considerado ilegal.

De esta manera, para no poner en riesgo la salud de la población, Anmat recomienda no consumir el producto bajo ningún término, ya que no se puede saber cuáles serán sus efectos en el cuerpo.

La miel prohibida por Anmat

Mediante la Disposición 6228/2025, publicada en el Boletín Oficial, Anmat asentó la prohibición del producto:

“Miel orgánica certificada marca Los Meleros; Origen: Miel del Monte; Matrícula N°32.143/ N°Sala: Sef-h-0482; Renapa N° H-54.512; Presidente: Aranda, Jose Luis EL SAUZALITO - CHACO” en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

La medida alcanza a cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento del producto. Para poder identificarlo, Anmat compartió una foto del mismo.

image

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?

Dos conductores fueron denunciados en menos de un mes. Uno se fue a Funes con una adolescente y el otro llegó a Roldán con una joven, cuando los viajes eran dentro de Rosario

Choferes de Uber en problemas: ¿qué pasó con los demorados por desvíos de pasajeras?
Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Por Thamina Habichayn
Política

Reforma constitucional: la Convención aprobó cambios en el Poder Judicial

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle
Policiales

Se negó a que le limpiaran los vidrios: le rompieron el parabrisas y quisieron robarle

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: Hay una trama criminal
POLICIALES

La detención de Norma Acosta y la sospecha de autoatentado: "Hay una trama criminal"

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria
LA CIUDAD

Avalan la actuación de la Policía tras la polémica por el operativo en una escuela secundaria

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes

