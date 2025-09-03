Presbicia: la Anmat aprobó unas gotas oftálmicas de uso diario

El medicamento Nearlea, disponible bajo receta, ofrece una mejora temporal de la visión cercana sin necesidad de anteojos ni cirugía

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) es el organismo encargado de garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, alimentos y productos médicos que llegan a los argentinos. En este marco, interviene prohibiendo productos que puedan ser riesgosos y aprobando aquellos que cumplen con los estándares sanitarios. Es así como, en las últimas horas, la Anmat aprobó unas gotas oftálmicas para tratar la presbicia en el país.

La presbicia es una condición visual que afecta a la mayoría de las personas mayores de 40 años . Se trata de una pérdida gradual de la capacidad del ojo para enfocar objetos cercanos debido al envejecimiento natural del cristalino. El oftalmólogo Gallo en diálogo con La Capital, detalló: “La presbicia se da por un endurecimiento del cristalino y por otro lado el músculo ciliar empieza a trabajar menos, pero no lo hace de manera caprichosa sino que empieza a bajar el estímulo químico". Las nuevas gotas, de aplicación diaria, podrían evitar el uso de anteojos, lentes de contacto o incluso la necesidad de una cirugía.

Cabe recordar que hace pocos días, la FDA (la agencia reguladora de medicamentos de Estados Unidos) aprobó unas gotas similares llamadas Vizz , desarrolladas por la farmacéutica Lenz Therapeutics, que se presentan como “el único colirio de administración diaria que corrige la visión durante 10 horas”. Según el laboratorio, contienen aceclidina, un miótico que contrae la pupila e interactúa con el iris estimulando el músculo ciliar.

Ahora, en Argentina, el laboratorio Elea desarrolló Nearlea, gotas a base de pilocarpina al 1,25%, que ya recibieron la aprobación oficial de la Anmat. Ahora bien, no son las primeras gotas que se lanzan en el país. En el año 2003, Jorge Benozzi ingresó una patente en Argentina, pero también en Estados Unidos y en Europa, con una droga similar, en formato de gotas, a la que ahora aprobaron en el país del Norte.

¿Cómo se usan las gotas Nerlea para la presbicia?

Las gotas recientemente autorizadas por la FDA en Estados Unidos como las aprobadas por la Anmat en Argentina comparten un mismo objetivo: ofrecer una solución temporal a la presbicia con una simple aplicación diaria.

Estas fórmulas, basadas en aceclidina (en el caso de Vizz) y pilocarpina al 1,25% (Nearlea), actúan reduciendo el diámetro de la pupila y estimulando el músculo ciliar, lo que mejora el enfoque cercano durante varias horas.

Se recomienda colocar una gota en cada ojo, preferentemente por la mañana. Las gotas funcionan solo mientras dura su efecto: entre 6 y 8 horas para Nearlea. Su acción comienza aproximadamente 30 minutos después de la aplicación.

En Argentina, las gotas Nearlea ya están disponible bajo receta médica.

