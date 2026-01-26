Anmat prohibió productos para el cabello de dos marcas diferentes

Anmat dejó asentado que los productos no cumplían con la inscripción sanitaria correspondiente, lo cual podría representar un riesgo para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de productos para el cabello de dos marcas diferentes tras considerarlos productos ilegítimos.

En ambos casos, la medida quedó asentada en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 95/26 y 96/26. La decisión fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la Administración Nacional.

La prohibición alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos denunciados, al menos hasta tanto se encuentren regularizados.

Productos de la marca “Keratin Liss"

La Disposición 96/26 prohíbe los productos de la marca “Keratin Liss” por su falta de inscripción, lo cual resulta aún más grave teniendo en cuenta que se trata de alisadores para el cabello.

Tal como explica la Administración, los alisadores para cabello que se comercializan sin las autorizaciones necesarias presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Por este motivo, Anmat definió la prohibición de los cosméticos ya que, al no conocer sus ingredientes ni condiciones de elaboración, no puede brindar garantías sobre su seguridad. El objetivo es proteger a los consumidores ante el riesgo que implica el uso de cosméticos potencialmente peligrosos para la salud.

La lista de productos prohibidos de la marca “Keratin Liss"

Botox Capilar Revitalización total del cabello

Alisado Definitivo

Alisado Thermal Japonés

Alisado 3D Plastificado

Shock de Keratina

Shampoo Neutro

Productos de la marca “Leagus Cosmetics”

En este caso, entre los productos prohibidos en la Disposición 95/26 también se encontraban alisadores para el cabello, los cuales son los más riesgosos para la salud de los consumidores.

Al no conocer sus condiciones de elaboración, Anmat no puede brindar garantías sobre la composición de estos productos, que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, una sustancia altamente tóxica.

Es así que Anmat decidió prohibir los cosméticos al menos hasta tanto se inscriban correctamente en la Administración y presenten toda la información necesaria acerca de su elaboración. También en este caso es importante advertir a los consumidores de los riesgos que implica utilizar productos no registrados.

La lista de productos prohibidos de la marca “Leagus Cosmetics”