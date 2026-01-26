La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohibió productos para el cabello de dos marcas diferentes

Anmat dejó asentado que los productos no cumplían con la inscripción sanitaria correspondiente, lo cual podría representar un riesgo para la salud

26 de enero 2026 · 09:20hs
Anmat advirtió que los productos podrían contener sustancias tóxicas para alisar el cabello

Anmat advirtió que los productos podrían contener sustancias tóxicas para alisar el cabello

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió en todo el territorio nacional el uso, la publicidad y la venta de productos para el cabello de dos marcas diferentes tras considerarlos productos ilegítimos.

En ambos casos, la medida quedó asentada en el Boletín Oficial a través de las disposiciones 95/26 y 96/26. La decisión fue tomada luego de verificar que los productos no se encontraban inscriptos ante la Administración Nacional.

La prohibición alcanza todas las presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos de los productos denunciados, al menos hasta tanto se encuentren regularizados.

>>Leer más: Anmat prohibió un acondicionador para el cabello con ingredientes riesgosos

Productos de la marca “Keratin Liss"

La Disposición 96/26 prohíbe los productos de la marca “Keratin Liss” por su falta de inscripción, lo cual resulta aún más grave teniendo en cuenta que se trata de alisadores para el cabello.

Tal como explica la Administración, los alisadores para cabello que se comercializan sin las autorizaciones necesarias presentan un serio riesgo para la salud ya que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, sustancia no permitida por sus efectos tóxicos y nocivos sobre los usuarios y quienes lo aplican.

Por este motivo, Anmat definió la prohibición de los cosméticos ya que, al no conocer sus ingredientes ni condiciones de elaboración, no puede brindar garantías sobre su seguridad. El objetivo es proteger a los consumidores ante el riesgo que implica el uso de cosméticos potencialmente peligrosos para la salud.

La lista de productos prohibidos de la marca “Keratin Liss"

  • Botox Capilar Revitalización total del cabello
  • Alisado Definitivo
  • Alisado Thermal Japonés
  • Alisado 3D Plastificado
  • Shock de Keratina
  • Shampoo Neutro

>>Leer más: Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Productos de la marca “Leagus Cosmetics”

En este caso, entre los productos prohibidos en la Disposición 95/26 también se encontraban alisadores para el cabello, los cuales son los más riesgosos para la salud de los consumidores.

Al no conocer sus condiciones de elaboración, Anmat no puede brindar garantías sobre la composición de estos productos, que podrían contener formol (formaldehído) como activo alisante, una sustancia altamente tóxica.

Es así que Anmat decidió prohibir los cosméticos al menos hasta tanto se inscriban correctamente en la Administración y presenten toda la información necesaria acerca de su elaboración. También en este caso es importante advertir a los consumidores de los riesgos que implica utilizar productos no registrados.

La lista de productos prohibidos de la marca “Leagus Cosmetics”

  • Shampoo con biotina
  • Biotina con B8 y B7
  • Baño de crema bomba nutritiva
  • Acondicionador de biotina
  • Shampoo matizador violeta
  • Shampoo para cabellos negros
  • Protector térmico hialurónico
  • Shampoo neutro
  • Baño de crema colágeno
  • Oro líquido protector térmico
  • Shampoo black
  • Baño de crema proteínas
  • Biotina capilar natural
  • Acondicionador extra ácido
  • Shampoo anti caspa
  • Shampoo súper keratina
  • Baño de crema argán
  • Shampoo neutro
  • Baño de crema plastificado
  • Activador de rulos
  • Ampolla de biotina
  • Lifting capilar
  • Lumi seda efecto shock keratina
  • Alisado queratina plastificado biomolecular
  • Alisado power japonés
  • Encerado efecto keratina
  • Alisado definitivo keratina y caucho
  • Shock de keratina importado
  • Shock de keratina nacional
  • Botox BTX capilar
Noticias relacionadas
Una empresa india ganó una licitación clave en Vaca Muerta

Vaca Muerta: una firma india le ganó la licitación a Techint y aportará caños para un gasoducto

Resultados del Quini 6 del día domingo 25 de enero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.270 millones en La Segunda

Resultados del Quini 6 este domingo 25 de enero de 2026

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Comprar celulares en Argentina seguirá siendo más caro que en el exterior. 

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Lo último

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

Banco Nación lanzó créditos hipotecarios para monotributistas que quieran comprar propiedades

El mensaje de Christian Petersen, en recuperación: Empezando de vuelta, tratando de aprender

El mensaje de Christian Petersen, en recuperación: "Empezando de vuelta, tratando de aprender"

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

De 21 años y apodado Polli, tenía pedido de captura desde agosto pasado pero ya había sido aprehendido en otras ocasiones
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 
La Ciudad

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día
Motores

RTO: en Santa Fe, uno de cada dos vehículos no tiene el trámite al día

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara
POLICIALES

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Salió del boliche y terminó con la mandíbula quebrada: brutal ataque a un joven en Alberdi

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Central tiene a su quinto refuerzo y llega de New York City

Ovación
Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Independiente: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Newell's demandará a un equipo del fútbol brasileño por no cumplir un contrato

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Central: lo que pasó, lo que viene y el análisis de Almirón tras de la caída ante Belgrano

Policiales
Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla
Policiales

Quién es Carlos Tévez, el miembro de Los Menores detenido cuando cruzaba a la isla

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Comenzó el juicio al panadero que mató a su compañero arrojándole grasa hirviendo en la cara

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

La Ciudad
Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Calor sofocante en Rosario: cuándo llega la lluvia 

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Incendio en zona sur: rescatan a tres personas atrapadas en una planta alta

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda
Información general

Quini 6: un apostador ganó más de 1.270 millones de pesos en La Segunda

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué
La Ciudad

Se realizan nuevos cortes programados en el aeropuerto de Rosario: cuándo y por qué

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón
Política

Fernando Iglesias embajador en Bélgica: debut bochornoso entre alarmas, encierros y un papelón

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles
Información General

Por qué no bajan los precios de los celulares en Argentina después de la quita de aranceles

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional
Información General

Cazas F-16: por qué no vuelan los aviones que compró el gobierno nacional

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales
La Región

Invasión de mosquitos en un pueblo de Santa Fe: buscan proteger a los animales

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales
La Ciudad

Alarmas privadas saturan el 911 en Rosario: más de 103 mil llamados y solo el 0,35% fueron reales

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa
La Ciudad

A 29 años del crimen de José Luis Cabezas, Rosario renovó el reclamo por la libertad de prensa

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto
Policiales

Misterio en el centro de Rosario: una mujer de 87 años fue hallada sin vida y se investiga el contexto

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo
Policiales

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el sudoeste de Rosario y se investiga un presunto robo

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump
Política

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos
La Región

Violento ataque en Avellaneda: un hombre fue agredido mientras llevaba a su hija en brazos

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria
politica

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias
La Ciudad

El calor no afloja y se renovó el alerta amarillo por temperaturas extremas: cuándo llegan las lluvias

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha
policiales

Detuvieron a un miembro de Los Menores que estaba por cruzarse a la isla en un taxi lancha

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno
La Ciudad

La nena hallada en Circunvalación era buscada por la Justicia y evalúan retirarla de su entorno

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos
La Ciudad

Motín en Granadero Baigorria: incendiaron un colchón y debieron intervenir los bomberos

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario
Policiales

Dos hombres resultaron heridos en un ataque a tiros en la zona sur de Rosario

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación
Policiales

Detuvieron a un hombre tras una violenta agresión a una nena cerca de Circunvalación

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo
Información General

La Policía de Río de Janeiro usó el caso de la turista argentina para una campaña contra el racismo