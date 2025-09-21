La Capital | Información General | eclipse

Eclipse solar del 21 de septiembre: el último del año y cómo verlo desde Argentina

El eclipse será visible en el hemisferio sur, con mayor impacto en Australia y Nueva Zelanda. Será el segundo y último del calendario astronómico

21 de septiembre 2025 · 08:38hs
Eclipse. En Argentina podrá seguirse online desde las 14.29.

Eclipse. En Argentina podrá seguirse online desde las 14.29.

Este domingo 21 de septiembre el cielo ofrecerá un espectáculo único:el último eclipse solar del año. Se trata de un eclipse solar parcial profundo, que coincidirá con la víspera del equinoccio de primavera en el hemisferio sur y de otoño en el hemisferio norte.

El fenómeno podrá observarse de manera directa solo en algunas regiones del hemisferio sur, principalmente en la Antártida, el Atlántico, el Pacífico, la costa este de Australia y parte de Nueva Zelanda. En esas zonas, la Luna llegará a cubrir hasta el 80% del disco solar, “oscureciendo el día” por unos instantes.

Según datos de Time and Date, cerca de 16,6 millones de personas estarán dentro de la trayectoria del eclipse, aunque solo unas 409 mil podrán apreciarlo en su punto máximo. En Argentina y el resto de la región, la observación será posible únicamente a través de transmisiones online.

Los horarios en Argentina

El eclipse tendrá una duración de cuatro horas y media en total. En nuestro país, la fase parcial comenzará a las 14.29, el máximo será a las 16.41 y el final a las 18.53.

En Australia, el mejor lugar para contemplarlo será la isla Macquarie, donde se oscurecerá casi el 80% del Sol. En Sidney, en cambio, el fenómeno apenas alcanzará un 1% de cobertura.

Qué es un eclipse solar parcial

De acuerdo con la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando su sombra sobre nuestro planeta. En el caso de los eclipses parciales, la alineación no es perfecta y solo una parte del Sol queda cubierta, dando la impresión de una media luna brillante.

Existen tres tipos de eclipses solares: total, parcial y anular (conocido como “anillo de fuego”). El de este domingo será parcial, con fases de mayor impacto en zonas del océano y el continente antártico.

Cómo verlo de manera segura

Los especialistas advierten que nunca se debe mirar al Sol directamente sin protección. Para observar un eclipse son necesarias gafas certificadas o filtros solares homologados. También pueden emplearse métodos indirectos como proyectores caseros o la técnica de proyección con prismáticos.

Los próximos eclipses

Este eclipse cierra la temporada de fenómenos astronómicos de septiembre, que incluyó un eclipse lunar total el domingo 7. El próximo será el 17 de febrero de 2026, un eclipse anular visible desde la Antártida. Luego, el 12 de agosto de 2026, llegará un eclipse solar total que podrá apreciarse en Rusia, Groenlandia, Islandia y España, mientras que en gran parte de Europa, África y América del Norte se verá de forma parcial.

Con este eclipse solar parcial del 21 de septiembre, el cielo se despide de uno de los espectáculos más esperados del año, que en Argentina tendrá que seguirse de manera virtual.

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Fórmula 1: cuándo vuelve a correr Franco Colapinto y en dónde

Benjamín Vicuña: La comunicación con La China Suárez hoy es a través de abogados

Moski, Mernuel y Bauletti: quiénes son y por qué se separó el trío de streamers

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Los cambios culturales en la decisión de tener hijos están repercutiendo en los jardines. Ya no hay colas ni sorteos para inscripción en las escuelas más deseadas
Por Nicolás Maggi

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Milei en el tobogán: derrotas en cadena y una crisis que se acelera

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Provincias Unidas y LLA de Santa Fe activan la campaña en plena turbulencia

Por Javier Felcaro
Política

Antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90, la campaña de Fuerza Patria

Por Facundo Borrego
Política

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Rosario Central vs Talleres: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Renovaron el alerta meteorológico naranja en Rosario antes del Día de la Primavera

Fabbiani cambia la defensa de Newells con un raro movimiento de fichas

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Por Gustavo Conti
Franco Colapinto y un domingo que venía bárbaro, pero se lo arruinó su ex compañero de Williams

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

A Alejo Veliz las ganas lo pueden y Ariel Holan apuesta todas su fichas a un 9 ganador

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Lanzaron una recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Una mujer de 74 años sufrió un paro cardíaco y fue reanimada en la vereda

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

Cómo es convivir con una persona con diagnostico de Alzheimer precoz y por qué no hay que tenerle miedo

Nuevos beneficios para los suscriptores de la tarjeta BLC: se suma Jumbo

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

Por Jorge Asís
Estado de Palestina condiciona la causa Malvinas

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Por Gonzalo Santamaría
El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional para 2032

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Nachi Saieg

Fin de la Ley de Nietos: refuerzan la atención en el consulado español

Por Guillermo Ferretti

Por Florencia O'Keeffe

