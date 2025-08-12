La Capital | Policiales | crimen

Crimen del broker de seguros: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

El hombre quedó bajo prisión preventiva tras una nueva audiencia sobre el asesinato de Agustín de la Encina Cappelletti

12 de agosto 2025 · 12:02hs
La víctima del crimen tenía 26 años y falleció el 13 de enero de 2025.

"A mí, a la orden de abrir esa puerta me la dio Hernán Peralta, un superior mío", dijo hace meses un agente penitenciario imputado por el crimen de un broker de seguros en la cárcel de Piñero. El caso dio un giro significativo este lunes, ya que la Justicia provincial ordenó la prisión preventiva del hombre mencionado.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) reiteró el pedido para detener al presunto instigador del homicidio de Agustín de la Encina Cappelletti, un recluso asesinado a principios de año en una celda del penal más grande del sur de la provincia. En la primera audiencia, el juez Rodrigo Santana había rechazado la medida cautelar y había dictado la libertad bajo fianza junto con una serie de reglas de conducta.

La fiscal María de los Ángeles Granato solicitó otra audiencia imputativa en la que quedó ratificada la prisión preventiva de Julián Aguirre (25) y Gustavo Raimondi (29) como partícipes primarios del plan delictivo. En base a la nueva evidencia presentada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el jefe de vigilancia de la Unidad Penitenciaria 11 quedó privado de su libertad al igual que sus subalternos.

Un crimen atroz en la cárcel de Piñero

De la Encina Cappelletti falleció alrededor de las 19 del lunes 13 de enero en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Un grupo de presos lo había atacado a golpes y con armas blancas esa tarde mientras estaba solo en una jaula de seguridad del pabellón 6 del penal.

El joven de 26 años no recibió ningún tipo de ayuda cuando los agresores fueron a buscarlo. De hecho, los internos llegaron a matarlo porque dos celadores les facilitaron el acceso desde el patio externo hasta el sitio donde quedó acorralado.

>> Leer más: Crimen en la cárcel de Piñero: la historia del broker de seguros asesinado en prisión

Aguirre fue el primero de los imputados que apareció en escena dentro de la reconstrucción de la Fiscalía. Todo empezó a las 17.20, cuando dos reclusos fueron a buscar al muchacho que había sido trasladado desde la cárcel de Coronda. Entonces le pegaron y utilizaron elementos cortopunzantes para obligarlo a entrar a la celda.

El agente llamó a su jefe para dar cuenta de lo que ocurría, pero ninguno intervino ante la agresión. En cambio, Peralta le ordenó a Raimondi que abriera las puertas de seguridad. A continuación, el subalterno habilitó el acceso de cuatro hombres más desde el patio externo. Unos segundos después, el mismo vigilador permitió parcialmente el ingreso por el patio interno y su compañero terminó de liberar el paso de otros internos.

El jefe de vigilancia fue imputado el 7 de febrero como instigador de homicidio calificado por abuso funcional de su labor en el Servicio Penitenciario. El juez Santana lo dejó en libertad entonces y su colega Fernando Sosa revirtió la decisión este lunes, ya que aceptó el pedido de prisión preventiva del MPA.

¿Quién era el broker de seguros asesinado en Piñero?

Agustín de la Encina Cappelletti fue detenido a fines de 2021, cuando lo arrestaron con 700 gramos de cocaína en un departamento ubicado sobre avenida Pellegrini y Laprida. Su última estadía en Piñero comenzó en septiembre pasado, pero ya había estado alojado allí hasta enero de 2023.

El joven asesinado trabajó como broker de seguros, pero también se dedicó a otras actividades antes de caer en prisión. En su currículum incluyó la reparación y programación de sistemas operativos, tareas administrativas en una escuela de conducción, venta de servicios médicos de emergencias y hasta su partipación como columnista de un programa de FM.

El muchacho pasó un mes detenido en la Alcaidía de la Jefatura de Policía de Rosario. Hace dos años lo trasladaron a Coronda y a partir de ese momento fue imputado por delitos más graves en paralelo con la causa federal sobre venta de drogas.

Un intento de homicidio planeado en Coronda

En octubre de 2023, el fiscal Gastón Ávila señaló a De la Encina como instigador del intento de homicidio de una mujer de 40 años. La víctima quedó parapléjica por un ataque a balazos perpetrado el 30 de marzo de aquel año en un motel de la ruta nacional 34.

De acuerdo a la teoría de los investigadores, el recluso había pedido de 3.800 dólares para comprar cocaína desde la Unidad Penitenciaria 1. El acuerdo consistía en devolver el dinero una semana después con 200 dólares adicionales. En vez de pagar, el muchacho mandó a dos sicarios a matar a la prestamista.

El preso volvió a Piñero el año pasado y su historia tuvo un final brutal. Entre las declaraciones presentadas durante la primera audiencia sobre el crimen sobresale el testimonio de uno de los celadores detenidos. El imputado apuntó contra un delegado del pabellón 6 por el asesinato. "Un preso de apellido González dio la orden para que otros cinco reclusos lo ataquen, decían que había traicionado a la mafia", señaló.

