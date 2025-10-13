Santa Fe: Provincias Unidas y el peronismo, frente a frente en una elección que deja atrás a Milei

Un estudio de opinión pública revela que la vicegobernadora Gisela Scaglia y Caren Tepp disputan la primera posición en Santa Fe, mientras que La Libertad Avanza queda relegada. La gestión de Pullaro es la mejor valorada y crece el reconocimiento a su política de seguridad.

La elección legislativa nacional del 26 de octubre en Santa Fe se perfila como una contienda abierta entre Provincias Unidas , el espacio que lidera Maximiliano Pullaro y lleva como primera candidata a Gisela Scaglia, y el peronismo representado por Caren Tepp (Fuerza Patria) , con los libertarios relegados a un tercer lugar.

Así lo revela una encuesta de la consultora GyC Comunicaciones hecha en la provincia, que ubica a la actual vicegobernadora Scaglia con un 25% de intención de voto , apenas un punto por detrás de Tepp, que alcanza el 26% .

La candidatura de Agustín Pellegrini por La Libertad Avanza se ubica en tercer lugar , con un 21%, lo que marca una caída respecto de la adhesión que en 2023 había obtenido Javier Milei en la provincia.

El estudio también muestra una diferencia significativa entre las gestiones nacional y provincial . El 53% de los santafesinos aprueba la gestión de Maximiliano Pullaro, mientras que sólo el 39% respalda la del presidente Javier Milei, cuya desaprobación llega al 55% .

Además, la percepción sobre el rumbo de la provincia es mayoritariamente positiva: el 50% considera que Santa Fe va en la dirección correcta, frente a un 38% que opina lo contrario. En contraste, el 51% cree que la gestión Milei está llevando al país por el camino equivocado.

Las políticas de seguridad encabezan el listado de logros atribuidos al gobierno santafesino (31% de las menciones), seguidas por la obra pública (13%) y la recuperación de días de clases (10%), lo que refuerza la percepción de una gestión activa y ordenada.

Cuando se consulta a los electores si votarían candidatos cercanos a Pullaro, Milei o Cristina Kirchner, la disputa aparece más pareja: el 25% se inclina por los representantes del gobernador santafesino, el 26% por los del presidente Milei y el 17% por los del kirchnerismo. Sin embargo, entre las candidaturas concretas, la de Scaglia logra captar con mayor fuerza el voto provincial, desplazando a La Libertad Avanza al tercer lugar.

Economía y humor social

El sondeo también evidencia el malestar económico de los hogares santafesinos. Sólo el 13% dice que le alcanza para ahorrar, mientras que el 50% afirma que llega justo y un 37% reconoce dificultades para cubrir los gastos mensuales. Estos datos se reflejan en las percepciones sobre el gobierno nacional, cuya política económica aparece cuestionada pese a la expectativa inicial de mejora.

El estudio, realizado entre el 19 y el 30 de septiembre con una muestra de 1.921 casos en toda la provincia.