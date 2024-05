Un choque en cadena destapó fallas estructurales en la autopista a Córdoba

El funcionario funense abundó que “esto pasa todos los días, sobre todo en el horario pico, porque los yuyos altos no te dejan ver, hay rulos que están mal hechos y otros que faltan, entonces el que sale de un barrio cerrado no ve al que viene, se manda igual y alguno se la pega”.

Macguire hizo una particular interpretación de la situación que le toca vivir a diario con respecto al alto grado de siniestralidad vial que se registra en la zona: “Llevo a mi esposa con el auto todos los días por esa zona de Funes y me chocaron tantas veces que ya no arreglo más el auto. Primero porque tengo que dejarlo 10 días en el taller, y segundo porque a los pocos días de sacarlo me chocan de nuevo, así que lo dejo como está”.

Una voz desoída

Hace unos 25 años Macquire participó del Plan Director en la Comuna de Roldán, que planteaba la urbanización de la zona de la autopista Rosario-Córdoba con el loteo de nuevos barrios. “El Plan Director planteaba que a raíz de la migración de población no se podían construir esa cantidad de barrios a la vera de la autopista porque no contaba con la infraestructura de servicos ni estaba preparada para recibir ese aluvión poblacioinal porque corríamos el riesgo de que nos pasara lo mismo que ocurre en Pilar con la congestión”, reveló el funcionario funense.

—¿Cuál fue la respuesta?

— Todavía oigo las carcajadas de los que me descalificaron, pero hoy tenemos este problema. En los pliegos de la licitación de la autopista estaba estipulada la construcción de las banquinas, pero alguna se quedó en el camino. ¿Cómo puede volcar un auto en la autopista? Del lado del cantero central porque en algunos tramos no hay banquinas, caen al zanjón profundo y vuelcan. Y del otro lado pasa algo parecido cuando pisan el borde y se van a la tierra, donde no hay banquinas. Y no sólo eso, algunos puentes no fueron hechos con la pendiente que corresponde y hasta se chorearon un rulo, (El senador provincial Armando) Traferri y varios intendentes pidieron en su momento que hicieran esas obras, pero hubo muchas que no se hicieron.

—¿Qué pasó con los acceso a los barrios Tierra de Sueños 2 y 3?

— Ahí está todo mal porque si venís a 120 km/h por la A-012 tenés que tirarte a la tierra porque no hay banquina ni acceso seguro. Lo mismo pasa en los barrios cerrados de Funes y Roldán, cuando a la hora pico la gente sale apurada hacia Rosario. El problema de la corrupción en estos casos es que se cobra vidas. Como pasó con el choque del colectivo en Roldán de hace algunos años, que volcó porque las curvas no están hechas para esos colectivos de piso y medio. El coche volcó y los bomberos no podían cortarlo. Faltan planificación y ejecución. El consecionario de la autopista cobra el peaje, pero no tiene un servicio de emergencias, que tienen que dar los bomberos de Roldán, a los que no les pagan ni un lintro de gasolil. Y lo mismo pasa en Funes, donde la Municipalidad tiene que poner agentes de tránsito, Guardia Urbana, bomberos y policías en cada accidente o emergencia.

“Responsabilidad del gobierno nacional”

“Esto es pura y exclusivamente una enorme responsabilidad del gobierno nacional. Tenemos 13 kilómetros de la autopista totalmente a la deriva. La empresa de emergencia que prestaba el servicio a la autopista y que se encargaba del desmalezamiento se fue, se retiró, no tenemos más nada”, advirtió el Roly Santacroce ante los medios de comunicación después del siniestro vial que, afortunadamente, no tuvo heridos de gravedad.

Santacroce advirtió que el gobierno nacional “no se encarga del control ni del mantenimiento de la autopista”. Y agregó: “Les transfirieron la responsabilidad a los municipios. Si en una situación así llega a haber un micro con 40 personas que volcaron, nosotros no tenemos las herramientas para darles los servicios”, advirtió.

“Hoy no tenemos con quién hablar. Vialidad Nacional no tiene hoy por hoy un director o un delegado ni a nivel provincial ni nacional. Esta zona está abandonada. Tengo unos nervios y una bronca tremenda. Es increíble que pasen estas cosas en Argentina en estos tiempos. No sabemos qué hacer”, sentenció Santacroce.