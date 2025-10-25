La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

25 de octubre 2025 · 19:32hs
Miles de personas participaron de las actividades propuestas en el cierre de la Feria del Libro de Rosario. 

Leonardo Vincenti / La Capital

Miles de personas participaron de las actividades propuestas en el cierre de la Feria del Libro de Rosario. 

La Feria del Libro de Rosario concluyó su edición con un sábado intenso en el Centro Cultural Fontanarrosa. El telón de la palabra cayó en Rosario y, aunque la mañana arrancó con un viento que parecía querer pasar las páginas a toda prisa, la última jornada del gran encuentro literario despegó con una energía que el público se encargó de abrazar.

Miles de personas desafiaron las ráfagas matinales para sumergirse en una agenda vasta y diversa que recorrió desde talleres lúdicos y conversaciones sobre mediación literaria e infancia, hasta presentaciones de autores y una "varieté cuentera" que sirvió de broche de oro para el evento.

Una feria plural y diversa

Al hacer un balance de esta edición, el secretario de Cultura municipal, Federico Valentini, se mostró "muy contento" con el resultado y afirmó que la feria es "la mejor imagen que puede tener esta ciudad". El funcionario destacó que más de 350 mil personas formaron parte de esta "feria gratuita, plural, diversa".

Respecto al impacto del evento en la ciudad, que contó con el Fontanarrosa recién renovado, Valentini manifestó su satisfacción: "Muy conformes de que Rosario muestra esta cara y de la decisión de la Municipalidad de invertir en cultura". A su vez, resaltó el éxito del encuentro gracias al "resultado del acompañamiento de cada uno de los vecinos, vecinas de la ciudad que se acercaron a la feria, la hicieron propia y la disfrutaron en familia".

Por su parte, la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, expresó: "El balance de esta feria es super positivo, porque una vez más un evento cultural demostró cómo familias enteras pueden disfrutar y encontrarse en comunidad. Además, por segundo año consecutivo fue organizado en forma conjunta por municipio y provincia, sosteniendo el esfuerzo de la Fundación El Libro, en otra política pública de articulacion entre el estado y privados, que es imprescindible y productiva".

libro1
La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

La cercanía y presencia del Estado para ampliar derechos

"El libro fue protagonista, pero también la cultura pública. Por eso en tan importante la cercanía, la presencia del Estado garantizando y ampliando derechos, demostrando que el cuidado social y la articulación son ejes centrales de nuestras políticas. Esta nueva edición de la Feria del Libro es un refugio y un espacio de resistencia y de construcción de diálogos y escuchas necesarias para habitar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra nación”, agregó la funcionaria.

El movimiento se hizo cada vez más intenso. A las 16, el auditorio recibió a una de las presentaciones más seguidas: "No va más – Una biografía de Cayetano", que contó con la presencia del propio Nicolás Cayetano, generando un momento de conexión y escucha atenta con el público: "Perdí momentos de la vida que ya no vuelven. Terminás desarrollando una personalidad que no es la tuya. Me había convertido en algo ermitaño. Silencioso. Porque estaba pensando en todos los quilombos que tenía".

Durante la tarde, también, el reconocido comunicador Charlie López presentó a sala llena, su charla "Todo tiene su historia – Frases, supersticiones y costumbres" en el auditorio Angélica Gorodischer, ubicado en el tercer piso. López lanzó en Rosario la preventa de su obra y explicó con detalle y humor el origen de diversas frases cotidianas, costumbres populares y arraigadas supersticiones.

Cuando el reloj marcó las seis de la tarde, el bloque de cierre transformó el Fontarrosa en un cruce de mundos. El chef Osvaldo Gross llenó el auditorio con su carisma y popularidad, y presentó su libro "Basta de Dulce!", que transportó a los presentes a aromas de hogar pero con el toque de la alta pastelería como sólo Gross sabe hacerlo.

El Fontanarrosa renovado y el gran encuentro en la explanada

La edición de este año tuvo el valor agregado de realizarse nuevamente en el Cultural Fontanarrosa pero en esta oportunidad, lució su flamante renovación integral en el marco de las obras por el Tricentenario de Rosario.

A eso, se sumó la Explanada del Cultural Fontanarrosa. Este espacio a cielo abierto, con asientos en formas de libros y reposeras que invitaron a la pausa, se transformó en un punto de encuentro donde el público se instaló para compartir unos mates, descansar entre charlas, observar a través de la pantalla o simplemente disfrutar de la atmósfera literaria en el corazón de la ciudad.

libro
La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

La Feria del Libro cierra con múltiples actividades.

Balance y cierre

La edición 2025 de la Feria del Libro de Rosario se destacó por su diversidad de voces, la profundidad de sus debates sociales y el fuerte anclaje en la producción literaria local, lo cual reafirma su carácter federal e inclusivo. El Espacio Infancias, en particular, fue uno de los sectores más convocantes de la Feria. Ubicado en la planta baja y con un diseño que lo conectaba directamente con la explanada, se pensó para que niñas y niños pudieran sumergirse en el mundo de la lectura de manera integral y accesible.

Con un área ampliada respecto a ediciones anteriores, ofreció no solo presentaciones especiales a la altura de los más chicos, sino también libros de distintos formatos y edades al alcance de la mano, con un entorno lúdico de almohadones, libros de tela y alfombras, que invitaron a las familias a instalarse y apropiarse del lugar con todo el cuerpo.

feria del libro1

El gran número de asistentes sumados a los más de 304 eventos programados (incluyendo 40 presentaciones dedicadas a las infancias) y los 180 autores y autoras locales, además de los nacionales, consolidaron a la feria como una cita cultural imperdible. En total, el evento contó con más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país, lo que garantizó una amplia oferta de títulos para el público.

Noticias relacionadas
El exintendente Horacio Usandizaga asistió a la presentación previa a la Feria del Libro.

Rosario Por Conocer llega a la Feria del Libro con el fervor de "redescubrir la ciudad"

gerdau, junto con alumnos y docentes, presento la antologia ¡leimos y escribimos mas! en la feria internacional del libro de rosario 2025

Gerdau, junto con alumnos y docentes, presentó la antología "¡Leímos y escribimos más!" en la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025

feria del libro de rosario: ivan noble y lila siegrist, los protagonistas del jueves

Feria del Libro de Rosario: Iván Noble y Lila Siegrist, los protagonistas del jueves

feria del libro rosario: miercoles con liliana heker, fernandez moores y homenaje a lili banos

Feria del Libro Rosario: miércoles con Liliana Heker, Fernández Moores y homenaje a Lili Baños

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine
Ovación

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Política

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas