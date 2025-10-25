Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

Miles de personas participaron de las actividades propuestas en el cierre de la Feria del Libro de Rosario.

La Feria del Libro de Rosario concluyó su edición con un sábado intenso en el Centro Cultural Fontanarrosa . El telón de la palabra cayó en Rosario y, aunque la mañana arrancó con un viento que parecía querer pasar las páginas a toda prisa, la última jornada del gran encuentro literario despegó con una energía que el público se encargó de abrazar .

Miles de personas desafiaron las ráfagas matinales para sumergirse en una agenda vasta y diversa que recorrió desde talleres lúdicos y conversaciones sobre mediación literaria e infancia, hasta presentaciones de autores y una "varieté cuentera" que sirvió de broche de oro para el evento.

Al hacer un balance de esta edición, el secretario de Cultura municipal, Federico Valentini, se mostró "muy contento" con el resultado y afirmó que la feria es "la mejor imagen que puede tener esta ciudad". El funcionario destacó que más de 350 mil personas formaron parte de esta "feria gratuita, plural, diversa".

Respecto al impacto del evento en la ciudad, que contó con el Fontanarrosa recién renovado, Valentini manifestó su satisfacción: "Muy conformes de que Rosario muestra esta cara y de la decisión de la Municipalidad de invertir en cultura". A su vez, resaltó el éxito del encuentro gracias al "resultado del acompañamiento de cada uno de los vecinos, vecinas de la ciudad que se acercaron a la feria, la hicieron propia y la disfrutaron en familia".

Por su parte, la ministra de Cultura provincial, Susana Rueda, expresó: "El balance de esta feria es super positivo, porque una vez más un evento cultural demostró cómo familias enteras pueden disfrutar y encontrarse en comunidad. Además, por segundo año consecutivo fue organizado en forma conjunta por municipio y provincia, sosteniendo el esfuerzo de la Fundación El Libro, en otra política pública de articulacion entre el estado y privados, que es imprescindible y productiva".

libro1 La Feria del Libro cierra con múltiples actividades. Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La cercanía y presencia del Estado para ampliar derechos

"El libro fue protagonista, pero también la cultura pública. Por eso en tan importante la cercanía, la presencia del Estado garantizando y ampliando derechos, demostrando que el cuidado social y la articulación son ejes centrales de nuestras políticas. Esta nueva edición de la Feria del Libro es un refugio y un espacio de resistencia y de construcción de diálogos y escuchas necesarias para habitar nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestra nación”, agregó la funcionaria.

El movimiento se hizo cada vez más intenso. A las 16, el auditorio recibió a una de las presentaciones más seguidas: "No va más – Una biografía de Cayetano", que contó con la presencia del propio Nicolás Cayetano, generando un momento de conexión y escucha atenta con el público: "Perdí momentos de la vida que ya no vuelven. Terminás desarrollando una personalidad que no es la tuya. Me había convertido en algo ermitaño. Silencioso. Porque estaba pensando en todos los quilombos que tenía".

Durante la tarde, también, el reconocido comunicador Charlie López presentó a sala llena, su charla "Todo tiene su historia – Frases, supersticiones y costumbres" en el auditorio Angélica Gorodischer, ubicado en el tercer piso. López lanzó en Rosario la preventa de su obra y explicó con detalle y humor el origen de diversas frases cotidianas, costumbres populares y arraigadas supersticiones.

Cuando el reloj marcó las seis de la tarde, el bloque de cierre transformó el Fontarrosa en un cruce de mundos. El chef Osvaldo Gross llenó el auditorio con su carisma y popularidad, y presentó su libro "Basta de Dulce!", que transportó a los presentes a aromas de hogar pero con el toque de la alta pastelería como sólo Gross sabe hacerlo.

El Fontanarrosa renovado y el gran encuentro en la explanada

La edición de este año tuvo el valor agregado de realizarse nuevamente en el Cultural Fontanarrosa pero en esta oportunidad, lució su flamante renovación integral en el marco de las obras por el Tricentenario de Rosario.

A eso, se sumó la Explanada del Cultural Fontanarrosa. Este espacio a cielo abierto, con asientos en formas de libros y reposeras que invitaron a la pausa, se transformó en un punto de encuentro donde el público se instaló para compartir unos mates, descansar entre charlas, observar a través de la pantalla o simplemente disfrutar de la atmósfera literaria en el corazón de la ciudad.

libro La Feria del Libro cierra con múltiples actividades. Foto: Leonardo Vincenti /La Capital

Balance y cierre

La edición 2025 de la Feria del Libro de Rosario se destacó por su diversidad de voces, la profundidad de sus debates sociales y el fuerte anclaje en la producción literaria local, lo cual reafirma su carácter federal e inclusivo. El Espacio Infancias, en particular, fue uno de los sectores más convocantes de la Feria. Ubicado en la planta baja y con un diseño que lo conectaba directamente con la explanada, se pensó para que niñas y niños pudieran sumergirse en el mundo de la lectura de manera integral y accesible.

Con un área ampliada respecto a ediciones anteriores, ofreció no solo presentaciones especiales a la altura de los más chicos, sino también libros de distintos formatos y edades al alcance de la mano, con un entorno lúdico de almohadones, libros de tela y alfombras, que invitaron a las familias a instalarse y apropiarse del lugar con todo el cuerpo.

feria del libro1

El gran número de asistentes sumados a los más de 304 eventos programados (incluyendo 40 presentaciones dedicadas a las infancias) y los 180 autores y autoras locales, además de los nacionales, consolidaron a la feria como una cita cultural imperdible. En total, el evento contó con más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país, lo que garantizó una amplia oferta de títulos para el público.