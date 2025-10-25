La Capital | Ovación | Liga Argentina

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Provincial comenzará su participación en la Liga Argentina de Básquet y cuenta con precios muy accesibles para ver un espectáculo de calidad

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

25 de octubre 2025 · 19:52hs
Provincial se prepara para jugar la Liga Argentina de Básquet y se quedó con un cuadrangular ante Norte y Tomás de Rocamora.

Provincial se prepara para jugar la Liga Argentina de Básquet y se quedó con un cuadrangular ante Norte y Tomás de Rocamora.

El próximo miércoles 5 de noviembre, Provincial comenzará su tercera temporada en la Liga Argentina de Básquet, que es el segundo nivel a nacional. Visitará a Unión de Mar del Plata en el Islas Malvinas y dos días después, enfrentará a Gimnasia en La Plata, en el Víctor Nethol.

Los primeros dos juegos del Rojo en el Salvador Bonilla están programados para el 10 de noviembre contra Ciclista de Junín y para el 13 del mismo mes frente a Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Luego saldrá de gira por segunda vez. El 16 del mes que viene se verá las caras con Centenario de Venado Tuerto en el Mateo Migliore, el 22 tendrá un viaje largo hacia La Pampa para jugar en el Parque Ángel Larrea, mientras que el 30 de noviembre se presentará en Armstrong para jugar contra Deportivo Norte.

Diciembre será un mes cargado para Provincial ya que deberá jugar seis partidos antes de levantar la copa de fin de año. Los primeros tres serán en Rosario contra Pergamino Básquet (5/12), La Unión de Colón (7/12) y Lanús (10/12).

Mientras que cerrará el año viajando para medirse con El Talar (14/12), Villa Mitre de Bahía Blanca (19/12) y Deportivo Viedma (21/12).

El formato del torneo de la Liga Argentina de Básquet

La temporada 2025/26 de la segunda categoría del básquet se disputará un torneo único dividido en dos conferencias. Tendrá un formato todos contra todos con partidos de ida y vuelta dentro de cada conferencia. Cada equipo disputará un total de 32 encuentros antes del comienzo de los playoffs.

En esta fase, los clubes ubicados de 1º al 4º puesto de cada conferencia accederán directamente a octavos de final y esperarán rival que va a surgir de la Reclasificación del 5º al 12º lugar.

La serie de octavos de final se disputará dentro de cada conferencia. Con la novedad que en cuartos de final, los mejores cuatro equipos de la Conferencia Norte y los cuatro mejores equipos de la Conferencia Sur se cruzarán entre sí.

Las finales definirán el ascendido a La Liga Nacional 2026/27, mientras que habrá dos descensos, que serán los equipos que finalicen en la última ubicación de sus respectivas conferencias (17º puesto) una vez concluida la fase regular. No habrá playoffs por la permanencia.

Los abonos promocionales de Provincial

El dirigente de Provincial Macelo Bloch le comentó a Ovación: “Hace pocos días un ex jugador de básquet me consultó si la Liga Argentina es autosustentable. Le dije que no, pero se podría financiar si tendríamos al menos 500 personas que paguen su entrada. Este es el gran problema que tenemos en Rosario. Que no conseguimos que un deporte que tiene mucha gente ligada no vaya regularmente a la cancha. Es un déficit que los que estamos adentro lo sufrimos, lo queremos transformar, pero se hace muy difícil”.

“Gracias a los sponsors que nos acompañan podemos jugar por tercera vez en la Liga Argentina. Formamos un equipo mucho más competitivo y la idea es pelear arriba. Sacamos un bono promocional de $ 100.000 para 17 partidos que si se hace el cálculo, en una merienda en un bar del centro por encuentro”, continuó

En cuanto a otra gran promoción dijo: “Además, sacamos el abono grupal, que es para cuatro personas y es transferible. Por lo cual no siempre tienen que ir los mismos. Esta promoción tiene un costo de $ 200.000 por la temporada regular, por lo cual serían $ 50.000 por cotejo. Que si se divide en los 17 partidos es un regalo para el tipo de espectáculo de calidad que se está ofreciendo”.

Finalmente, Bloch expresó: “No es una cuestión económica solamente. Necesitamos el apoyo del público porque jugamos en un estadio grande con capacidad para 4.000 espectadores y que es difícil de llenar. Es una oportunidad para acompañar este proyecto. Como decimos en el slogan “el básquet es una pasión y solo cambia de colores”. Porque la pasión todos los que estuvimos en una cancha la tenemos”.

Noticias relacionadas
El delantero, con pasado en Newells, disfruta la clasificación a la final de la Copa Argentina. 

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Gran imagen del Alpine de Franco Colapinto frente a las tribunas del estadio, en el Hermanos Rodríguez de México.

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Lucas Bernardi y Ariel Holan, DT de Newells y Central.

A dividir la pantalla: el viernes a la noche va a ser de Newell's y de Central

Otra vez, Di María se llevó los flashes principales. Volvió en un gran nivel y le está dando un gran plus a Central.

Di María volvió por el sueño de ser campeón y en pocas fechas empieza a cumplir las previas

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Liga Argentina: Provincial necesita el apoyo del básquet y puso a la venta abonos promocionales

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: cómo consultar el padrón para las elecciones

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine
Ovación

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Franco Colapinto larga de atrás el GP de México y se viene el cambio de unidad de potencia del Alpine

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia
Policiales

Quedó preso el inspector municipal que amenazó a un abogado en una audiencia

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Política

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas