La Capital | Policiales | Zona oeste

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Una joven de 23 años atacó a su pareja de 20, que fue atendida en el Heca. La policía llegó al lugar y encontró bolsas de droga y elementos para el narcomenudeo

25 de octubre 2025 · 18:15hs
La cocaína encontrada en la casa de zona oeste ya estaba dividida para ser vendida 

La cocaína encontrada en la casa de zona oeste ya estaba dividida para ser vendida 
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Una pareja quedó detenida luego de que la Policía hallara casi un kilo de cocaína en la vivienda donde viven en la zona oeste. Los aprehendidos, minutos antes, había tenido una discusión que derivó en un ataque de la mujer con un cuchillo. El hombre tuvo que ser atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Personal de la Policía de Santa Fe llegó pasadas las 22 de este viernes a la zona de Gutenberg y La Paz, en la zona oeste de Rosario, tras un llamado al 911 que daba cuenta de una mujer que agredió a su pareja con un cuchillo y le provocó una herida en su brazo izquierdo.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al padre del joven herido, que describió una pelea entre su hijo y la novia de éste que terminó con la agresión. Los vecinos de la pareja detuvieron el ataque, desarmaron a la joven y uno prestó su vehículo para llevarlo al Heca.

Hallazgo de cocaína

El padre del joven también señaló dónde se encontraba la joven agresora y la policía la detuvo dentro de su casa. Pero al ingresar, se toparon con varios envoltorios de cocaína listos para su comercialización, por lo que se procedió a una requisa general.

En ese marco, los uniformados encontraron 881 gramos de droga en el piso, cajones y en bolsas ajustadas con cinta de embalar. Además, secuestraron balanzas de precisión y un teléfono celular con la pantalla rota, que hizo estallar la propia detenida antes de que ingresaran los agentes.

Frente a este hecho, la Policía detuvo a Elizabeth Gisela F., de 23 años, en el lugar y a Alexis Ezequiel G., de 20 años, en el nosocomio donde fue atendido.

Noticias relacionadas
La escuela en zona oeste donde se investiga un presunto caso de abuso.

El Ministerio de Educación investiga un presunto caso de abuso en una escuela

En los allanamientos, efectivos de la Policía de Investigaciones secuestraron más de 70 envoltorios con cocaína.

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

El episodio se registró en la puerta de una escuela de Roldán.

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

El Heca fue custodiado por policías fuertemente armados en el playón de acceso al hospital luego de la balacera. 

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Ver comentarios

Las más leídas

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Lo último

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Conflicto en MetroFund: tras una audiencia, acordaron el pago de indemnizaciones a 40 personas cesanteadas

Conflicto en MetroFund: tras una audiencia, acordaron el pago de indemnizaciones a 40 personas cesanteadas

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Hubo más de 300 eventos programados y más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país. Tanto desde el municipio como desde el gobierno provincial trazaron un balance positivo

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El detrás de escena: cómo se gestó la entrevista de Nicki Nicole en la escuela Pestalozzi

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario
La Ciudad

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas
Policiales

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

La Copa Argentina ya tiene al otro finalista que acompaña a Argentinos Juniors

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como Pasaporte x Justo

Se terminó el misterio: el bar de Urquiza y Maipú reabrirá como "Pasaporte x Justo"

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Los hinchas de Central tienen una invitación que no pueden perderse en la Sede Fundacional

Todo Newells se alineó con el plan salvación: desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Todo Newell's se alineó con el "plan salvación": desde el Tata Martino a Maxi Rodríguez

Ovación
Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newells encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

Newell's encara una semana corta con el foco en Unión y trabajos en doble turno

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newells y ahora es finalista de la Copa Argentina

De una Lepra a otra: jugó apenas 9 minutos en Newell's y ahora es finalista de la Copa Argentina

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Una última práctica donde quedó claro que los Alpine están muy lejos del resto en México

Policiales
Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína
Policiales

Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Zona sur: incautan decenas de dosis de cocaína listas para ser comercializadas

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Imputaron a un joven de Roldán que golpeó a un chico en la puerta de la escuela

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

Balacera contra el Heca: incautan celulares y ropa en allanamientos en zona oeste

La Ciudad
Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Más de 350 mil personas pasaron por la Feria del Libro de Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Pablo Javkin invitó al papa León XIV a que visite Rosario

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo Cholo Montironi

Falleció el célebre bandoneonista Rodolfo "Cholo" Montironi

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Pedaleaba desde zona sur, la rompió en lo de Guido Kaczka y no se olvida de la peatonal

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Política

Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
Policiales

Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
La Ciudad

Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
la ciudad

El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Región

Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad

Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
La Ciudad

Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
Información General

¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
LA REGION

El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política

De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Política

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
Policiales

Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
POLICIALES

Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
Política

¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos

Acá lo tienen: cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

Por Matías Petisce
La Ciudad

"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
POLICIALES

Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas
Policiales

Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas