Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína

Política
Elecciones: candidatos en veda y la cuenta regresiva esperando el domingo
Policiales
Caso Paula Perassi: aumentó la recompensa por datos sobre la mujer desaparecida
La Ciudad
Bioferia Rosario: reprograman el encuentro por razones climáticas
la ciudad
El SMN emitió nuevos alertas por tormentas y anticipó cuándo se va la lluvia
La Región
Cortaron la autopista a Córdoba por un choque fatal en Cañada de Gómez
La Ciudad
Un incendio consumió un taller mecánico y varios vehículos en la zona sur
La Ciudad
Una mujer murió aplastada al derrumbarse una losa en su casa
Información General
¿Lloverá el domingo de elecciones?: cómo va a estar el tiempo este fin de semana
LA REGION
El expresidente comunal de Villa Saralegui, condenado por agredir a un productor
Política
De cuánto es la multa por no ir a votar en las elecciones legislativas de este domingo
Política
Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para las elecciones
Policiales
Detienen en Villa Manuelita al presunto autor de un crimen cometido hace 5 años
POLICIALES
Jóvenes en moto balearon una ferretería en Empalme Graneros
La Ciudad
Por tercer mes consecutivo caen los permisos para construir en Rosario
Política
¿Se puede votar con el DNI digital?: cuáles son los documentos válidos
La Ciudad
"Acá lo tienen": cómo se originó la paliza que sufrió un alumno en Funes
Información General
La Anmat prohibió un suplemento natural por falsos registros sanitarios
POLICIALES
Fiscalía pide colaboración para detener al acusado de un crimen en zona oeste
La Ciudad
Ciclo cumplido: se jubila en noviembre el último trolebús de la ex-Semtur
Policiales
Allanamientos en barrio Tablada con detenidos y secuestro de drogas y armas