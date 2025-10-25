Zona oeste: se peleó con su novio, lo acuchilló y la detuvieron con casi un kilo de cocaína Una joven de 23 años atacó a su pareja de 20, que fue atendida en el Heca. La policía llegó al lugar y encontró bolsas de droga y elementos para el narcomenudeo 25 de octubre 2025 · 18:15hs

La cocaína encontrada en la casa de zona oeste ya estaba dividida para ser vendida

Una pareja quedó detenida luego de que la Policía hallara casi un kilo de cocaína en la vivienda donde viven en la zona oeste. Los aprehendidos, minutos antes, había tenido una discusión que derivó en un ataque de la mujer con un cuchillo. El hombre tuvo que ser atendido en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

Personal de la Policía de Santa Fe llegó pasadas las 22 de este viernes a la zona de Gutenberg y La Paz, en la zona oeste de Rosario, tras un llamado al 911 que daba cuenta de una mujer que agredió a su pareja con un cuchillo y le provocó una herida en su brazo izquierdo.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al padre del joven herido, que describió una pelea entre su hijo y la novia de éste que terminó con la agresión. Los vecinos de la pareja detuvieron el ataque, desarmaron a la joven y uno prestó su vehículo para llevarlo al Heca.

Hallazgo de cocaína El padre del joven también señaló dónde se encontraba la joven agresora y la policía la detuvo dentro de su casa. Pero al ingresar, se toparon con varios envoltorios de cocaína listos para su comercialización, por lo que se procedió a una requisa general.

En ese marco, los uniformados encontraron 881 gramos de droga en el piso, cajones y en bolsas ajustadas con cinta de embalar. Además, secuestraron balanzas de precisión y un teléfono celular con la pantalla rota, que hizo estallar la propia detenida antes de que ingresaran los agentes. Frente a este hecho, la Policía detuvo a Elizabeth Gisela F., de 23 años, en el lugar y a Alexis Ezequiel G., de 20 años, en el nosocomio donde fue atendido.