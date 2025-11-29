La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Un viernes por el piso para Franco Colapinto en Qatar y un finde que no invita a ilusionarse

Franco Colapinto y Pierre Gasly dañaron el piso de los Alpine en la práctica y en la clasificación de la sprint penaron. Largarán últimos este sábado a las 11.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

29 de noviembre 2025 · 06:10hs
Franco Colapinto camina por las calles de boxes de Losail

AP

Franco Colapinto camina por las calles de boxes de Losail, con casco en mano y preocupado. El Alpine no responde a lo que él quiere y se viene un sábado y domingo complicados.

Y dale con el piso. Si los McLaren se fueron con la cabeza baja de Las Vegas luego de ser desclasificados por ese motivo, qué les queda a los pobre Alpine al que cualquier inconveniente parece condicionarlos. Eso les pasó a Franco Colapinto y Pierre Gasly, que en la sucia pista de Qatar excedieron los límites de pista al momento de probar clasificación en la única práctica libre, dañaron la base de resina que tienen todos los autos de Fórmula 1 y el recambio de piezas parece que no fue el mejor. No por nada, en la cronometrada para la carrera sprint terminaron 19º el francés y 20º el argentino.

La sensación es que, se haga lo que se haga, no habrá chances para un equipo que hace rato frenó su desarrollo, que ya no trae repuestos de importancia y que, en el caso de Colapinto, hasta está con la misma unidad de potencia de hace diez carreras.

Por eso el argentino habló de sensaciones de frustración y que no le causa placer manejar en esas condiciones. “Es lo que hay y lo que tenemos”, dijo Colapinto a modo de crudo análisis.

Las penas de los Alpine

Lo cierto es que los Alpine no fueron los únicos ni muchos menos que pasaron por uno de los pianitos altos del autódromo de Losail ni atravesaron la leca multicolor. En un momento del final de la FP1 o al final de cada corte clasificatorio de la sprint, fue más que común ver los autos despistarse por la suciedad de la pista. Solo que los del equipo francés penaron más por la falta de repuestos adecuados.

>>Leer más: A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

El argentino habló de que los pisos de madera (de resina, en realidad) que pusieron eran de baja carga aerodinámica, justo todo lo contrario que se necesita en las curvas de alta velocidad enlazadas que tiene el trazado. Por eso tanto Gasly como Colapinto terminaron atrás.

El argentino dijo que el auto se sintió mejor con las gomas duras con las que ensayaron en 3/4 de la única tanda libre y de hecho en ese momento los dos pilotos estaban al menos arriba de los Haas, y separados entre ellos por apenas 61 milésimas.

Y en la clasificación de la sprint

La Q1 para la sprint los dejó separados por 252 milésimas, siempre con Colapinto un paso atrás. Quedó claro en este último formato del año, que el argentino es quien más necesita tener sesiones de ensayos libres.

Pero ambos finalizaron al final, con un más que desesperanzado Lewis Hamilton adelante, otra vez afuera en el primer corte y que sigue ensombreciendo su permanencia en la F-1.

En realidad, entre primero y último de esa Q1 apenas hubo 1,192s, pero hoy eso es mucho. Gasly estuvo a 339 milésimas de pasar el corte y Colapinto a más de medio segundo. Muy lejos.

>>Leer más: Cómo le fue a Franco Colapinto en el único ensayo libre del GP de Qatar

La palabra del director deportivo

En el medio de las dos tandas, el que habló fue el director deportivo del equipo desde Monza, Steve Nielsen. Y graficó el momento: “Es tiempo de paciencia, sentido común y coherencia. Queremos que el equipo sea mejor, y la paciencia y la Fórmula 1 no se llevan bien, pero esa es la tarea”.

Y bajó un poco la espuma de Flavio Briatore, quien hace muchos sostuvo que aspira a podios en 2026 con la nueva reglamentación y el motor Mercedes. “Tenemos que pasar los próximos años construyendo y es un proceso lento y arduo. Es la Fórmula Uno no hay varitas mágicas”.

Como no hay varitas mágicas hoy para Gasly y Colapinto que difícilmente puedan extraer en Qatar, y en la próxima semana en Abu Dabi, un conejo de la galera.

En el otro extremo, el de la lucha por el título, la clasificación sprint arrojó varias sorpresas: la vuelta al primer plano de Oscar Piastri, al que lo benefició enormemente la desclasificación de los McLaren en Las Vegas, e incómodos lugares de sus competidores. Por un lado, Lando Norris solo fue 3º, detrás de George Russell, y el campeón del mundo Max Verstappen 6º, con el agravante que hasta Yuki Tsunoda, su compañero, lo superó por primera vez. Un final apasionante para una carrera que no involucra a los Alpine.

Franco Colapinto: Uno de mis grandes sueños es correr en Argentina.

Cuándo corre Franco Colapinto: horarios de entrenamientos, clasificación y GP de Qatar

El Williams FW45 con el número 45 al que en 2024 se transformaría en 43. Fue en Abu Dabi, la primera experiencia de Franco Colapinto en Fórmula 1.

A dos años de la primera vez en Fórmula 1, Franco Colapinto va por el podio histórico argentino

La noche de Las Vegas y el Alpine de Franco Colapinto.

Cuándo corre Franco Colapinto el GP de Qatar: días y horarios de la Fórmula 1

Final de la carrera. Franco Colapinto saluda al gran ganador de Las Vegas, Max Verstappen.

Colapinto sufrió un toque en la largada y aguantó como pudo en Las Vegas

