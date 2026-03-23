Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

En su primera temporada como piloto titular, el argentino a bordo de Alpine correrá este fin de semana el GP de Japón, tras lo cual habrá un prolongado receso

El acuerdo de uno de los principales sponsors de Franco Colapinto llegó justo para el estreno en Australia y se vio en el Alpine.

La Fórmula 1 se prepara para el Gran Premio de Japón que se disputará este fin de semana en el circuito de Suzuka , una pista memorable para la categoría. La temporada comenzó con alta intensidad, el dominio de Mercedes y la aparición de Alpine con Franco Colapinto , pero habrá un receso .

Luego del GP de Japón, llegará el momento de un extendido recreo en la competencia , debido a la cancelación de las carreras que iban a disputarse en Baréin y en Arabia Saudita , con motivo de la guerra en Medio Oriente que mantiene el conflicto en la zona.

El inicio de 2026 fue intenso y las carreras en Australia y China mostraron una nueva cara con la llegada de esta generación de monoplazas. Varios equipos implementarán actualizaciones en Suzuka y se esperan novedades en la parrilla.

Con 20 carreras todavía por disputarse, el calendario de este año será un poco más corto que el de 2025 , pero a Colapinto solamente le quedarán tres pistas en las que nunca corrió en la F1: Suzuka, Miami y Madrid . Cabe aclarar que la capital española es una novedad absoluta en la Máxima , por lo que todos los pilotos se adaptarán a este nuevo circuito callejero.

En su irrupción en la F1 con Williams en 2024, Colapinto corrió su primera carrera en Monza y cerró la temporada con un total de nueve Grandes Premios. En Alpine, reemplazó a Jack Doohan tras las primeras seis carreras, por lo que hizo su debut con la escudería francesa en Ímola, circuito que no será parte del calendario 2026.

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Por eso, el argentino corrió por primera vez en Australia y en China en el inicio de este año, así como también hará su estreno en Japón y en Miami (también iba a hacerlo en Baréin y en Arabia Saudita, pero fueron cancelados). En tanto, en esta temporada disputará su tercera carrera en Monza, Azerbaiyán, Singapur, Austin, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Cómo es el circuito de Suzuka

El circuito de Suzuka donde se disputará el Gran Premio de Japón cuenta con un trazado similar a un 8, con 18 curvas, algunas lentas y otras de mediana o alta velocidad, y es reconocida como una de las pistas más icónicas de la Fórmula 1.

Este trazado cuenta con una extensión de 5.807 metros y los pilotos deberán afrontar un total de 53 vueltas en esta carrera el día domingo 29 de marzo, donde correrán un total de 307,471 kilómetros.

Según indicaron medios internacionales, fue diseñada por el neerlandés John Hugenholtz por pedido del empresario Soichiro Honda, que buscaba tener una pista de pruebas para los autos de la compañía. El récord de vuelta de este circuito lo registró Kimi Antonelli en 2025, con un tiempo de 1:30.965.

Suzuka GP Japon Formula 1

Cuándo se disputa el GP de Japón

El Gran Premio de Japón, en Suzuka, se disputará desde el jueves 26 al domingo 29 de marzo. La primera jornada, entre la noche del jueves y madrugada del viernes, contará con las dos primeras prácticas libres, mientras que el segundo día, entre la noche del viernes y madrugada del sábado, será el turno de la tercera sesión y luego la clasificación.

Finalmente, el domingo será el turno de la carrera principal, en la que se disputará la tercera carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1, la primera para Franco Colapinto en este circuito.

Toda la actividad del fin de semana en el circuito de Suzuka será transmitida en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.

Horarios del GP de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas Libres 1: 23.30

Viernes 27 de marzo

Prácticas Libres 2: 3

Prácticas Libres 3: 23.30

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3

Domingo 29 de marzo

Carrera: 2

* Horario en Argentina

Calendario 2026 de la Fórmula 1