Cambió el patín por el vóley, superó una grave lesión y hoy brilla en la selección argentina juvenil

La zavallense Paula Bollettini, de 14 años y jugadora de Sonder, construyó su carrera en tres años. Dejó atrás una rotura de meniscos y llegó a la selección

"Entrené cuatro años para correr sólo nueve segundos. Hay personas que se rinden más rápido" . Lo dijo Usain Bolt tras pulverizar todos los récords en los 100 metros de atletismo y convertirse en el mejor velocista de todos los tiempos. Esta frase puede aplicar en cualquier espectro de la vida, pero en la historia deportiva de Paula Dianda Bollettini calza perfecta, en el mundo del vóley que hoy transita.

Nacida hace 14 años en Zavalla, la joven voleibolista dejó el patín artístico en 2023 y le tomó sólo dos años configurarse en una promesa nacional, llegando a la selección argentina juvenil casi de inmediato, lo que deja claro todo su potencial.

Pero su auge deportivo se frenó de golpe y porrazo, en seco, por una dura lesión que la alejó de las canchas por más de seis meses. Su carrera se paralizó, pero su cabeza no. Volvió íntegra, sorteando escollos desde lo emocional, siendo tan chica pero con una mentalidad gigante que la mantuvo de pie. Siempre con la familia sosteniendo y su club acompañando, Paula Bollettini se agigantó.

Colgó los patines y se enamoró del vóley

El patín artístico fue parte de la vida de la joven zavallense hasta el 2023. “Un día nos sienta y, con la madurez que la caracteriza, nos plantea que quería cambiar de deporte y decide jugar vóley. Por supuesto que la apoyamos en la decisión”, cuenta el padre de Paula. Es ni más ni menos que Roly Dianda, un nombre conocido del básquet local, formador de talentos, quien supo trabajar en Boca Juniors. Mientras que su hijo Bruno es arquero de la sexta división de Newell’s. Una familia que porta el deporte como ADN.

Paula Paula Bollettini tiene una historia de vida muy especial. Se repuso de una grave lesión y hoy brilla en el vóley.

Paula comienza en el vóley en Aiam de Zavalla -donde trabaja su mamá, Patricia Bollettini- en 2023, pero era prácticamente nivel escolar, recreativo. Ese fue su primer paso, pero el trascendental llegó un año después. “Fuimos a Arnold en 2024 y allí empieza todo, porque hubo dos personas muy importantes en la carrera de Paula que detectaron su talento: Sabina Ramorini (hoy en Citta) y Martín Paz (actualmente en Sportivo Las Parejas)”, cuenta su papá.

Para diciembre de ese mismo 2024, la jugadora ya va a una observación en el Cenard en Buenos Aires y en enero de 2025 le notifican que iba a ser becada por la Federación del Voleibol Argentino (Feva) para ayudarla en su formación con concentraciones mensuales. De aquel 2023 que deja el patín, en sólo dos años ya estaba entrenando con la selección argentina juvenil de vóley. Un talento récord.

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Una dura lesión en el medio, que sólo la hizo más fuerte

Con las primeras concentraciones en Buenos Aires con el seleccionado juvenil, Paula Dianda Bollettini arribó a Rosario y se sumó a Sonder para acompañar el crecimiento en su carrera. Un imprevisto coartó ese momento.

“Decidimos que entrene en un lugar acorde a las nuevas exigencias y deja Arnold para llegar a Sonder. Entrena ahí un lunes y al día siguiente se tiene que ir a Buenos Aires a concentrar 12 días con la selección argentina juvenil para jugar la Liga Federal en San Juan. El día anterior a viajar a San Juan, me llama la doctora y me dice que Paula había tenido una traba meniscal y tenía que ir a cirugía”, recordaron desde su familia. A los 10 días ya la habían operado. Contó con el apoyo incondicional de Feva, del staff médico, técnico y psicológico, que la ayudaron muchísimo en el proceso de recuperación. Sonder lo mismo.

La lesión de Paula fue un antes y un después. Padeció una lesión tan grave estando lejos de su familia, se quedó afuera del Federal y hasta fue objeto de burla de algunas excompañeras que no soportaron verla progresar. Siendo tan solo una niña. Una niña con sueños por cumplir.

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Paula3 “Me tocó estar afuera casi 6 meses por una lesión, algo feo pero que a la vez me sirvió mentalmente", dijo Bollettini.

La cirugía no la detuvo. Paula aceleró. Su fortaleza mental eliminó todo lo malo y construyó desde lo positivo. Su familia la contuvo, Sonder y Feva acompañaron el proceso. La hicieron caminar. Pero la fuerza interior, el verdadero motor, lo encendió ella. Y sus sueños fueron el combustible.

“Con la cabeza fuerte, los objetivos se cumplen”

La jugadora de 1.88 metros no quiso perder tiempo y entrenaba hasta sábado y domingo para regresar rápido. Recuperó su masa muscular en 40 días -cuando le dijeron que lo iba a hacer recién en 60- y en julio de 2025 (seis meses tras la lesión) ya estaba concentrando nuevamente con Las Panteritas. El objetivo: el Sudamericano U17 de Lima (Perú) por el pasaje al Mundial de la categoría.

En el torneo, varios posaron sus ojos en el nivel de la joven, a tal punto que veedores de clubes importantes de Europa se interesaron en ella. Incluso acaba de regresar de una experiencia en el vóley italiano para seguir adquiriendo cualidades en el más alto nivel y que le sirva para cimentar su futuro.

Pero hoy la carrera de la joven bloqueadora está en Sonder y su máximo deseo es seguir defendiendo la camiseta albiceleste. “Mi sueño desde y para siempre es seguir creciendo deportivamente y trabajar duro para eso. En el momento que canté el himno con la celeste y blanca fue la mejor experiencia de todas y me di cuenta de que es lo que iba a querer toda la vida”, le expresó la protagonista de esta historia a Ovación.

El alto rendimiento no es color de rosa. Y menos a tan corta edad. No siempre puede ir al colegio, los viajes son constantes, la distancia con la familia se siente. Un mundo gigante para una pequeña. Ese gran esfuerzo ya le florece en recompensas.

“Metocó estar afuera casi 6 meses por una lesión en la rodilla, algo feo pero que a la vez me sirvió mentalmente, ya que sabía que eso no tenía que tirarme abajo y fue lo que más me impulsó a seguir con lo que me gusta y con mis sueños. Cada día estoy más segura de que con la cabeza fuerte, las metas claras, el trabajo y fundamentalmente el apoyo de la gente que quiero, los objetivos se pueden cumplir”. Lo firma Paula Dianda Bollettini, un nombre para anotar.