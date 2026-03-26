La Capital | Ovación | Vóley

Cambió el patín por el vóley, superó una grave lesión y hoy brilla en la selección argentina juvenil

La zavallense Paula Bollettini, de 14 años y jugadora de Sonder, construyó su carrera en tres años. Dejó atrás una rotura de meniscos y llegó a la selección

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

26 de marzo 2026 · 06:00hs
Paula Dianda Bollettini

Paula Dianda Bollettini, con la camiseta de la selección argentina en la Liga Federal.

"Entrené cuatro años para correr sólo nueve segundos. Hay personas que se rinden más rápido". Lo dijo Usain Bolt tras pulverizar todos los récords en los 100 metros de atletismo y convertirse en el mejor velocista de todos los tiempos. Esta frase puede aplicar en cualquier espectro de la vida, pero en la historia deportiva de Paula Dianda Bollettini calza perfecta, en el mundo del vóley que hoy transita.

Nacida hace 14 años en Zavalla, la joven voleibolista dejó el patín artístico en 2023 y le tomó sólo dos años configurarse en una promesa nacional, llegando a la selección argentina juvenil casi de inmediato, lo que deja claro todo su potencial.

Pero su auge deportivo se frenó de golpe y porrazo, en seco, por una dura lesión que la alejó de las canchas por más de seis meses. Su carrera se paralizó, pero su cabeza no. Volvió íntegra, sorteando escollos desde lo emocional, siendo tan chica pero con una mentalidad gigante que la mantuvo de pie. Siempre con la familia sosteniendo y su club acompañando, Paula Bollettini se agigantó.

>>Leer más: Ajedrez: Faustino Oro, el niño de 12 años que causa impacto mundial y estimula a los niños

Colgó los patines y se enamoró del vóley

El patín artístico fue parte de la vida de la joven zavallense hasta el 2023. “Un día nos sienta y, con la madurez que la caracteriza, nos plantea que quería cambiar de deporte y decide jugar vóley. Por supuesto que la apoyamos en la decisión”, cuenta el padre de Paula. Es ni más ni menos que Roly Dianda, un nombre conocido del básquet local, formador de talentos, quien supo trabajar en Boca Juniors. Mientras que su hijo Bruno es arquero de la sexta división de Newell’s. Una familia que porta el deporte como ADN.

Paula
Paula Bollettini tiene una historia de vida muy especial. Se repuso de una grave lesión y hoy brilla en el vóley.

Paula Bollettini tiene una historia de vida muy especial. Se repuso de una grave lesión y hoy brilla en el vóley.

Paula comienza en el vóley en Aiam de Zavalla -donde trabaja su mamá, Patricia Bollettini- en 2023, pero era prácticamente nivel escolar, recreativo. Ese fue su primer paso, pero el trascendental llegó un año después. “Fuimos a Arnold en 2024 y allí empieza todo, porque hubo dos personas muy importantes en la carrera de Paula que detectaron su talento: Sabina Ramorini (hoy en Citta) y Martín Paz (actualmente en Sportivo Las Parejas)”, cuenta su papá.

Para diciembre de ese mismo 2024, la jugadora ya va a una observación en el Cenard en Buenos Aires y en enero de 2025 le notifican que iba a ser becada por la Federación del Voleibol Argentino (Feva) para ayudarla en su formación con concentraciones mensuales. De aquel 2023 que deja el patín, en sólo dos años ya estaba entrenando con la selección argentina juvenil de vóley. Un talento récord.

>>Leer más: Escalada: el deporte que trajo la montaña a la ciudad y hace cumbre en Rosario

Una dura lesión en el medio, que sólo la hizo más fuerte

Con las primeras concentraciones en Buenos Aires con el seleccionado juvenil, Paula Dianda Bollettini arribó a Rosario y se sumó a Sonder para acompañar el crecimiento en su carrera. Un imprevisto coartó ese momento.

“Decidimos que entrene en un lugar acorde a las nuevas exigencias y deja Arnold para llegar a Sonder. Entrena ahí un lunes y al día siguiente se tiene que ir a Buenos Aires a concentrar 12 días con la selección argentina juvenil para jugar la Liga Federal en San Juan. El día anterior a viajar a San Juan, me llama la doctora y me dice que Paula había tenido una traba meniscal y tenía que ir a cirugía”, recordaron desde su familia. A los 10 días ya la habían operado. Contó con el apoyo incondicional de Feva, del staff médico, técnico y psicológico, que la ayudaron muchísimo en el proceso de recuperación. Sonder lo mismo.

La lesión de Paula fue un antes y un después. Padeció una lesión tan grave estando lejos de su familia, se quedó afuera del Federal y hasta fue objeto de burla de algunas excompañeras que no soportaron verla progresar. Siendo tan solo una niña. Una niña con sueños por cumplir.

>>Leer más: Wingfoil: un rosarino es campeón nacional de un deporte que es furor y podría ser olímpico en 2032

Paula3
“Me tocó estar afuera casi 6 meses por una lesión, algo feo pero que a la vez me sirvió mentalmente

“Me tocó estar afuera casi 6 meses por una lesión, algo feo pero que a la vez me sirvió mentalmente", dijo Bollettini.

La cirugía no la detuvo. Paula aceleró. Su fortaleza mental eliminó todo lo malo y construyó desde lo positivo. Su familia la contuvo, Sonder y Feva acompañaron el proceso. La hicieron caminar. Pero la fuerza interior, el verdadero motor, lo encendió ella. Y sus sueños fueron el combustible.

“Con la cabeza fuerte, los objetivos se cumplen”

La jugadora de 1.88 metros no quiso perder tiempo y entrenaba hasta sábado y domingo para regresar rápido. Recuperó su masa muscular en 40 días -cuando le dijeron que lo iba a hacer recién en 60- y en julio de 2025 (seis meses tras la lesión) ya estaba concentrando nuevamente con Las Panteritas. El objetivo: el Sudamericano U17 de Lima (Perú) por el pasaje al Mundial de la categoría.

En el torneo, varios posaron sus ojos en el nivel de la joven, a tal punto que veedores de clubes importantes de Europa se interesaron en ella. Incluso acaba de regresar de una experiencia en el vóley italiano para seguir adquiriendo cualidades en el más alto nivel y que le sirva para cimentar su futuro.

Pero hoy la carrera de la joven bloqueadora está en Sonder y su máximo deseo es seguir defendiendo la camiseta albiceleste. “Mi sueño desde y para siempre es seguir creciendo deportivamente y trabajar duro para eso. En el momento que canté el himno con la celeste y blanca fue la mejor experiencia de todas y me di cuenta de que es lo que iba a querer toda la vida”, le expresó la protagonista de esta historia a Ovación.

El alto rendimiento no es color de rosa. Y menos a tan corta edad. No siempre puede ir al colegio, los viajes son constantes, la distancia con la familia se siente. Un mundo gigante para una pequeña. Ese gran esfuerzo ya le florece en recompensas.

“Metocó estar afuera casi 6 meses por una lesión en la rodilla, algo feo pero que a la vez me sirvió mentalmente, ya que sabía que eso no tenía que tirarme abajo y fue lo que más me impulsó a seguir con lo que me gusta y con mis sueños. Cada día estoy más segura de que con la cabeza fuerte, las metas claras, el trabajo y fundamentalmente el apoyo de la gente que quiero, los objetivos se pueden cumplir”. Lo firma Paula Dianda Bollettini, un nombre para anotar.

Noticias relacionadas
Manuel Paniagua ganó dos torneos y fue finalista en un tercero. El chico juega al tenis en las categorías Sub 14.

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Scarpecchio ya convirtió y lo celebra de una manera particular. Fue el gol que puso a Newells en ventaja.

Los chicos de Newell's volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

Los chicos de Central festejan en medio de la goleada canalla ante Barracas. El equipo se recuperó.

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

La imagen lo dice todo. Di María se toca el aductor en medio del clásico que jugó prácticamente en una pierna.

Alerta en Central: Di María tiene una lesión muscular y es duda para inicio de la Libertadores

Ver comentarios

Las más leídas

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Lo último

Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Estrenos de cine en Rosario: thrillers, animación y clásicos que vuelven a la pantalla grande

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

De manera virtual, el grupo de familiares de víctimas volverán a contar sus historias en la previa a la auditoría sobre la Anmat
Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Por Gonzalo Santamaría
Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado
Política

Restituyen la identidad de tres trabajadores de prensa de Rosario asesinados por el terrorismo de Estado

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Por Javier Felcaro
Política

El peronismo santafesino sigue navegando por aguas turbulentas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Explosivo cruce en vivo entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez tras el fallo judicial a favor

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Cuánto deberá pagar de resarcimiento la abogada argentina acusada de racismo en Brasil

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Pami estableció cambios en los medicamentos gratuitos para jubilados: quiénes pueden acceden

Ovación
Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Tenis: Paniagua y Pagani mostraron su talento y se subieron a lo más alto de podio

Los chicos de Newells volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

Los chicos de Newell's volvieron al triunfo en reserva: vencieron a Belgrano por 2 a 0

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

La reserva de Central se recuperó y volvió al triunfo con una goleada

Policiales
Golpe a Los Menores: cayó la pareja de Wifi en una causa por droga y asociación ilícita
Policiales

Golpe a Los Menores: cayó la pareja de "Wifi" en una causa por droga y asociación ilícita

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Empujó a su pareja al paso de un auto y ahora lo juzgan por femicidio en Rosario

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi

Cayó el jefe de la barra de Coronel Aguirre por extorsionar al hermano del Pocho Lavezzi

La Ciudad
Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Vuelve Outlet Rosario con 40 marcas locales a los galpones de la ex-Rural

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Una científica rosarina, acusada de sustraer material biológico en una universidad de Brasil

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Fentanilo contaminado: la AGN convocó a familiares de víctimas

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Tras ser restaurada, reinstalan la virgen de Puerto Norte vandalizada

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados
Policiales

Fraude con combustible en la Policía de Rosario: confirman la prisión preventiva para ocho imputados

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno
Negocios

Dos locales sobre la peatonal Córdoba cambian de perfil: qué se viene en cada uno

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull
LA CIUDAD

El dramático testimonio de la abuela de la nena atacada por un perro pitbull

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años
Policiales

Fray Luis Beltrán: un joven fue baleado y los vecinos lincharon a un sospechoso de 16 años

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Por Facundo Borrego
Economía

Hidrovía: Jan De Nul solicita la descalificación de DEME por graves irregularidades

Histórico: Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina
El Mundo

"Histórico": Brasil presentó el primer caza supersónico producido íntegramente en América Latina

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra
Información Genral

Por primera vez en 500 años, una mujer es arzobispo de Canterbury y lidera la Iglesia de Inglaterra

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: No es contra mí, es contra el gobierno
Política

Manuel Adorni respondió a las acusaciones: "No es contra mí, es contra el gobierno"

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte
LA CIUDAD

Robo y vandalismo: suspenden las clases en una escuela de la zona norte

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario
La Ciudad

Surtidores sin techo: la nafta súper llegó a los 2.000 pesos en las YPF de Rosario

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte
LA CIUDAD

Un perro pitbull atacó a una nena de 6 años en una casa de zona norte

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa
Ovación

Conflicto virtual: la esposa de Ángel Di María aceptó disculpas por una noticia falsa

Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi
Zoom

Antonela Roccuzzo habló sobre lo difícil que fue dejar Rosario para estar con Lionel Messi

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 
POLICIALES

Cortaron la luz en audaz robo durante el día feriado a una distribuidora 

Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia
Información General

Cuánto falta para el próximo feriado y por qué trae una buena noticia

El Instituto de Transporte de la UNR instó a no castigar al Metrobus y pidió extenderlo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Instituto de Transporte de la UNR instó a "no castigar" al Metrobus y pidió extenderlo

La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten
Negocios

La santafesina premiada por su pastelería argentina sin gluten

Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia
Información General

Quién es Noelia Castillo Ramos, la joven que conmovió por su lucha por la eutanasia

Los dueños del terror y la muerte en el Pozo de Rosario: el Ciego Lo Fiego y Agustín Feced
Política

Los dueños del terror y la muerte en el "Pozo" de Rosario: el "Ciego" Lo Fiego y Agustín Feced

Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe
Política

Multitud y memoria en la Plaza de Mayo a 50 años del golpe