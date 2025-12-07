Lando Norris nuevo campeón de la Fórmula 1 y Franco Colapinto 20° en Abu Dabi

Lando Norris fue 3° y campeón por primera vez de la Fórmula 1. A Max Verstappen no le alcanzó con el triunfo. Franco Colapinto fue último.

El último tránsito del año de Franco Colapinto en Abu Dabi con el A525 de Alpine que pasará al museo. Se viene su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Lando Norris y el derrape controlado en la pista de Abu Dabi. Nuevo campeón de la Fórmula 1.

Lando Norris y toda la emoción tras la consagración como campeón de la Fórmula 1 en Abu Dabi.

Franco Colapinto cerró 20° en Abu Dabi su segunda temporada incompleta de la Fórmula 1. Le tocó ser, claro, espectador de una inolvidable definición que consagró a Lando Norris como nuevo campeón . El argentino, el único que completó todos los GP que largó, ya está enfocado en el 2026.

Max Verstappen hizo su gran parte ganando la carrera , pero no le alcanzó y Norris alcanzó su primer título con 2 puntos de ventaja, al finalizar tercero. Mientras que Oscar Piastri, líder durante la mayor parte del año, terminó 2° y tercero en el campeonato, a 13 puntos.

Norris perdió con Piastri en la largada después de evitar un roce con Verstappen y luego se encontró en la mayor parte de la carrera con un duro oponente como Charles Leclerc, que nunca lo dejó cómodo.

El punto más álgido en Abu Dabi se dio en la vuelta 23, cuando después de la primera parada en boxes, se encontró con un duro Yuki Tsunoda, compañero de Verstappen, que no había parado.

El japonés estaba tercero y le barrió dos veces la pista para evitar ser superado, al punto que Norris debió adelantarlo con las cuatro ruedas fuera de pista.

Tres giros después llegó la sanción de 5 segundos al japonés y la exoneración para Norris, algo que seguramente seguirá muy en discusión. De todas formas, si le hubieran dado 5 segundos, le terminó sacando más de esa ventaja a Leclerc por lo que se consagraba igual. Pero hubiera sido otra carrera y otra estrategia, porque ambos pararon dos veces.

En el fondo, y en una carrera donde no hubo abandonos, los Alpine terminaron como largaron: 19° y 20°. En el último giro Colapinto pudo quedar delante de Gasly porque al francés le dieron 5 segundos por exceder los límites de pista.

Pero el argentino, que estaba a 7s y achicó exactamente a 5s la diferencia, debió dejarse sacar una vuelta por Piastri y perdió tiempo. Nada hubiera cambiado igual, solo estar más parejos con Gasly en finales de carrera.

Lo bueno para el argentino fue que terminó todos los GP que largó, 17.

Vuelta a vuelta por Yas Marina en Abu Dabi

GANO VERSTAPPEN, PIASTRI SEGUNDO Y LANDO NORRIS CAMPEON. COLAPINTO 20°.

58: Colapinto le recorta a 5,2s. Pudo ser, pero al dejar pasar a los McLaren perdió el tiempo.

57: Colapinto, a 6s exactos de Gasly. Precisa un segundo más para aprovechar la sanción. Los McLaren van a sacarle una vuelta.

56: Norris está a 2,5s de Piastri. Colapinto, más cerca de Gasly. Investigan a Sainz.

55: Norris le sacó 7 segundos a Leclerc y está a 3s de Piastri. Albon supera a Hadjar y es 15°.

54: Piastri está a 15s de Verstappen. Achicó mucho pero no le alcanza.

53: Hamilton superó a Ocon y es 7°, pero el francés volvió a superarlo.

52: Norris le achica a Piastri y mantiene a Leclerc más lejos.

51: Por radio tranquilizan a Norris, que viene bien. Colapinto sigue lejos de Gasly. Hulkenberg superó a Albon y es 16°.

50: Todo está igual. Tensa calma y Norris es campeón.

49: Norris se aleja de Leclerc y está a 4,6s de Piastri, que está a su vez a 19s de Verstappen. Colapinto no puede achicarle a Gasly, de manera de aprovechar los 5s de penalización del francés. Sigue a 6,5s. Verstappen le saca una vuelta.

48: Norris mantiene los 4s sobre Leclerc, que empieza a sentir desgaste de neumáticos.

47: Hulkenberg supera a Lawson y es 17°. Nadie abandonó. Antonelli superó a Hadjar y es 13°.

46: Record de Leclerc. Penalizan a Gasly con 5 segundos por exceder límites de pista. Colapinto está al límite por la misma sanción y está a 6s del francés.

45: Record de Piastri, Leclerc le achica a Norris a 4,3s.

44: Colapinto le achicó a Gasly a 5s, gira un segundo más rápido. Albon supera a Lawson y es 15°. Record de Leclerc.

43: Stroll, primera vez a boxes y sale 17°. Hulkenberg, segunda parada. Hamilton superó a Sainz y es 9°.

42: Leclerc supera fácil a Russell y está 4°, a 5,7s de Norris. Record de Leclerc.

41: Los dos Alpine juntos a boxes. Se demoraron con Colapinto. Sale a 7s de Gasly.

40: Norris a boxes, pone medias duras. Sale 3° igual, delante de Russell. Verstappen superó a Piastri y lidera. El australiano a boxes, puso medias.

39: Lawson y Antonelli superan a Colapinto, que se cae a pedazos. Paró Leclerc y vuelve 5° con gomas medias.

38: Piastri pierde un montón. Verstappen, a 3,5s. Penalización de 5s a Albon por exceder la velocidad del pit lane. Hamilton supera a Hadjar y es 12°. Ocon supera a Bortoletto y es 8°.

37: Tsunoda ataca a Colapinto, que lo resiste hasta donde puede. Finalmente lo supera y lo baja al 17° lugar.

36: Investigan a Albon por incidente en boxes. Verstappen, a 6s de Piastri. Stroll, que es 6°, tampoco paró.

35: Piastri pierde un montón. Verstappen le descontó 10s, está a 8,5s. Leclerc le perdió pisada a Norris. Hamilton superó a Colapinto, que es 16°.

34: Albon va a boxes para la segunda parada. Colapinto es 15° y está a 2s de Gasly.

33: Tsunoda a boxes, cumple la sanción. Antonelli a boxes. Colapinto es 16°. Piastri y Stroll, los únicos sin parar.

32: Hamilton a boxes, pone medias, sale detrás de Colapinto, que es 18°. Record de Verstappen. Ocon supera a Antonelli y es 10°.

31: Bandera blanca y negra a Antonelli, advertencia por salir de los límites de pista.

30: Bortoletto superó a Antonelli y vuelve a zona de puntos: 10°.

29: Russell supera a Tsunoda y es 5°. Sanción de 5 segundos al japonés por más de un cambio de dirección, Norris zafa de sanción. Mitad de carrera. Todo está como al principio.

28: Record de Norris. Colapinto le recortó a 3,2 segundos la distancia con Gasly

27: Leclerc le achica a Norris, que sigue investigado. Segunda sanción a Lawson por conducción errática. Otros 5 segundos.

26: Leclerc hace record y está a 2,2s de Leclerc.

25: Piastri le lleva 18s a Verstappen en punta. Piastri, Tsunoda, Stroll y Antonelli no pararon.

24: Verstappen a boxes, sale detrás de Piastri. Investigan maniobra Tsunoda-Norris. Leclerc superó a Tsunoda.

23: Norris superó a Tsunoda por afuera de la pista, después que el japonés barriera la pista. NORRIS CAMPEÓN.

22: Lawson a boxes. Colapinto es 19°. Verstappen, el único con medias en la pista.

21: Colapinto le achica a Gasly. Le piden a Tsunoda que se la pelee a Norris. Russell supera a Lawson y es 6°.

20: Leclerc hizo lo mismo que Norris y dejó atrás a Stroll y Lawson en la misma maniobra y es 5° detrás de Norris. Tsunoda es 3°.

19: Colapinto salió muy atrás de Gasly, está a 4,5s. Sainz a boxes. Tremenda superación doble de Norris a Stroll y Lawson que se la vuelve a pelear.

18: Norris pierde tiempo detrás del trencito. Supera a Antonelli y casi lo vuelve a pasar- El inglés supera a Sainz y es 7°.

17: Norris, Leclerc y Alonso a boxes, ponen duras. El inglés, con parada record de 2,1s, sale detrás de Antonelli, Sainz, Stroll y Lawson. VERSTAPPEN CAMPEÓN.

16: Bortoletto y Colapinto a boxes, ponen duras. Queda último de nuevo.

15: Russell a boxes, lo mismo Hadjar y Bearman. Todos ponen duras. Colapinto es 13°.

14: Gasly a boxes, puso duras. Penalizaron a Lawson 5 segundos por manejo errático.

13: Colapinto, más cerca de Gasly, pero se le viene Hamilton. El francés, a mñas de 5s de Antonelli.

12: Pirelli dice que las gomas medias pueden aguantar 20 vueltas y las duras el doble.

11: Hamilton, que había salido a 14s de Colapinto, ya está a 9,5s. Piastri no puede por ahora descontarle a Verstappen y sigue a 2s.

10: Norris sale de zona de DRS de Leclerc, que sigue incisivo con una Ferrari competitiva. Record de Hulkenberg con duras. Desestimaron investigación con Gasly. Investigan a Lawson-Bearman,

9: Leclerc acosa a Norris, que sufre para mantener el 3° puesto. Albon y Hamilton cambian también las blandas. Colapinto es 17°.

8: Hulkenberg a boxes. Colapinto es 19°.

7: Leclerc ataca a Norris. Gasly a 2s de Hulkenberg, Colapinto a 1,5s del francpes.

6: Verstappen se mantiene firme adelante. Investigan toque Hulkenberg-Gasly.

5: Colapinto trata de mantenerse en rango de DRS con Gasly. Norris trata de alejarse de Leclerc.

4: Hamilton (13), Albon (15) y Hulkenberg (18), con blandas. Russell superó a Alonso y es 5°. Leclerc ataca a Norris.

3: Todo igual.

2: Record de Verstappen. Piastri a 2s. Norris contiene a Leclerc.

Largada: Largada limpia, atrás Leclerc y Alonso dejaron atrás a Russell. Colapinto atacó pero no pasó. Antonelli bajó al 17° lugar. Piastri, con goma dura, superó a Norris, con medias como Max. NORRIS ES CAMPEON.

La Q3 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997322199045136551&partner=&hide_thread=false QUALIFYING CLASSIFICATION P1 Verstappen P2 NorrisP3 Piastri Roll on race day!! #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f6z4bCKXjB — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La Q2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997316725466095803&partner=&hide_thread=false Q2 CLASSIFICATION



Russell takes top spot closely followed by Verstappen and Norris. Piastri is P8 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/TcLDfBgb7w — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La Q1 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997311256815075802&partner=&hide_thread=false Q1 CLASSIFICATION



Piastri P1

Verstappen P2

Norris P6#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/f7WtUgIrfi — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La FP3 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1997269617581212020&partner=&hide_thread=false FP3 CLASSIFICATION Just 0.373 seconds separate the top 10 #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Q0lm17LdkT — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

La FP2 de Abu Dabi

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1996944416775286807&partner=&hide_thread=false FP2 CLASSIFICATION



Lando Norris tops the final Friday practice session of the season #F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/UvtJDjR645 — Formula 1 (@F1) December 5, 2025

La FP1 de Abu Dabi