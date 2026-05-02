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Llegó el puñetazo sobre la mesa de Franco Colapinto, en su mejor sábado de Fórmula 1

En el sprint Franco Colapinto peleó en la largada de igual a igual con dos multicampeones y luego consiguió su mejor clasificación, opacando a su coequiper

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de mayo 2026 · 20:09hs
La imagen que sintetiza el gran sábado de Franco Colapinto en Miami

La imagen que sintetiza el gran sábado de Franco Colapinto en Miami, peleando igual a igual a dos multicampeones como Verstappen y Hamilton.

De repente, Franco Colapinto ni estuvo preocupado por lo que hicieran los pilotos de Haas, de Racing Bulls, de Audi o de Williams. De golpe, vio posible acercarse a las escuderías top y vencer a uno de sus autos, por ejemplo. De paso, dejar al gran clasificador como lo es su compañero de Alpine Pierre Gasly, en segundo plano. Todo eso logró el argentino en Miami, en su mejor sábado en Fórmula 1, que empezó con un sprint en que largó bárbaro, que no pudo terminar bien pero que le sirvió que está dispuesto a pelear por codearse con la elite de la elite.

La estadística pura dirá que fue la mejor clasificación en la F-1 de Colapinto, la primera en que pasó a la Q3 en Alpine, ya que si bien lo logró antes en la sprint de Miami, no se contabiliza. En Bakú 2024 fue la única vez que llegó al último corte, para largar 9º. Ahora será octavo, como el mejor del resto y además del Red Bull de Isack Hadjar. Por supuesto, arriba de Gasly.

Pero además, al francés lo superó en cada corte, como el viernes. Mostró autoridad, ahora que dispuso de un chasis nuevo, como no gozó en las primeras tres carreras, donde igual se destacó.

La imagen que dejó en la sprint

Es cierto que fue Gasly el que sumó el punto posible en la sprint y que Colapinto no pudo aprovechar largar en octava posición, pero si perdió la chance fue por una buena causa.

>>Leer más: Franco Colapinto volvió a descollar en Miami y logró su mejor clasificación en la Fórmula 1

Mostrando lo buen largador que es, superó a dos multicampeones mundiales al llegar a la primera curva, pero como Lewis Hamilton se rehizo para atacar a Max Verstappen por afuera, el neerlandés defendió la posición con uñas y dientes, y en eso, ya saliendo a de la curva 1, tocó a Colapinto que buscaba adelantarlos a ambos por adentro.

El toque en la rueda delantera izquierda lo afectó para el ritmo de una minicarrera anodina, Gasly aprovechó para superarlo y al final no pudo aguantar a Isacak Hadjar.

La revancha de la clasificación en Miami

Tendría revancha horas más tarde, al volver a dejarlos atrás al compañero de Verstappen y a Gasly, mostrando una solvencia que, en verdad, no había tenido hasta aquí en la clasificación.

Es que, lo dicho, no solo Colapinto consiguió la Q3 sino que lo hizo con autoridad, sin dejar lugar a dudas ni pasando raspando, como fue el paso a la Q2 en las tres carreras anteriores. Solo en China por 5 milésimas no llegó al último corte.

>>Leer más: Franco Colapinto arriesgó, perdió en la largada y quedó afuera de los puntos en el sprint de Miami

Otro dato relevador fue que en cada corte, y en cada intento, siempre Colapinto estuvo a menos de un segundo del mejor tiempo. Y lo hizo además, no hay que perderlo de vista, en un callejero que no conocía y con formato sprint, donde tuvo menos tiempo de práctica. En Miami, la mitad que en otros GP.

Alpine, claramente el quinto equipo

Y ya que de números se habla, además como nunca en el año, Alpine fue el 5º equipo y muy separado del resto. De la Q2 a la Q3, pasaron ambos autos con muy buen margen y ya en el primero de los dos intentos. Los que lo siguieron quedaron a casi medio segundo.

Eso sitúa al equipo francés en el lugar que querían estar y además Colapinto finalizó a 262 milésimas del 7º, Oscar Piastri. “Por fin”, dijo luego de semejante jornada. El viernes plantó un mojón, el sábado lo ratificó. Parece que empiezan los mejores días del piloto argentino en la Fórmula 1. Por lo pronto, ya pegó el puñetazo sobre la mesa.

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