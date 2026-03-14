La Fórmula 1 2026 se queda sin dos GP por la guerra y otros dos hoy están en duda

En Baréin y Arabia Saudita no se correrá el 12 y 19 de abril por la guerra de Israel y EEUU sobre Irán. La Fórmula 1 se queda con 22 GP y podrían ser 20

El Alpine de Franco Colapinto, en la pretemporada de Baréin. Ni ahí ni en Arabia Saudita correrá la Fórmula 1 en abril.

La Fórmula 1 no tendrá las 24 carreras estipuladas, sino que se quedará con dos menos, las que se disputaban en abril. Por la guerra que desataron EEUU e Israel contra Irán, y que repercute en todo Medio Oriente, los GP de Baréin y Arabia Saudita se cancelaron. También ahí iba a correr la Fórmula 1.

La misma Fórmula 1 oficializó una decisión que ya era un secreto a voces. Desde que Israel y EEUU volvieron a bombardear a Irán, y asesinaron el jefe supremo de su gobierno, Alei Jamenei, el país asiático ha devuelto las agresiones con ataques a países cercanos y aliados a los estadounidenses, como son los dos que iban a albergar a la F-1, el 12 y 19 de abril próximo.

La cancelación es definitiva y no habrá reemplazos como se barajaba. Ni Japón agregará otra fecha inmediatamente a la que se disputará el 29 de marzo, ni serán reemplazados por competencias en Europa.

Si bien varios estarían gustosos en albergar un GP de F-1, lo cierto es que ni la organización ni la logística pueden adaptarse con tan poco tiempo disponible. Y estas carreras canceladas no se agregarán en otro momento de un calendario apretado.

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Es más, de continuar el conflicto bélico este año, habrá que ver qué sucederá con los GP que cierran la temporada, en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, también aliados a los Estados Unidos, que se disputarán el 29 de noviembre y el 6 de diciembre.

Esta decisión también afecta a la Fórmula 2 y Fórmula 3, que iba a correr esas dos fechas, por lo que el calendario se redujo a 12 citas, algo que a Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi no les debe hacer gracia porque tienen mucho que demostrar para seguir ascendiendo en el automovilismo y tendrán dos posibilidades menos.