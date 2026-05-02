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Atención Argentina: Franco Colapinto corre el GP de Miami en un nuevo horario

La posibilidad de tormentas eléctricas en Miami adelantó la carrera principal, lo mismo que la de Fórmula 2. Franco Colapinto y Nico Varrone, en nuevos horarios

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

2 de mayo 2026 · 21:29hs
Franco Colapinto abre el paragüas. Parece que en Miami se puede correr bajo el agua

AP

Franco Colapinto abre el paragüas. Parece que en Miami se puede correr bajo el agua, pero se adelantó.

Los tuercas argentinos y de todo el mundo, deberán reprogramar el domingo. El GP de Miami, que tendrá a Franco Colapinto largando en el octavo lugar luego de su mejor sábado en Fórmula 1, se adelantó debido a las posibilidades de tormentas eléctricas.

La carrera estaba estipulada para las 17, hora argentina, pero el clima alteró las cosas y será todo más temprano. La cuarta carrera del año de la Fórmula 1 se largará finalmente a las 14.

Esto se debe a que las leyes en Estados Unidos, en especial en regiones como las del Estado de Florida tan propensas a tormentas eléctricas o de grandes dimensiones, no permiten actividades deportivas al aire libre en esa condición.

Una posibilidad que ya estaba en Miami

Por eso, porque desde principios de semana se sabía que podía pasar y el pronóstico no se alteró con los días sino que se confirmó, es que la FIA decidió adelantar tres horas la largada y por lo tanto será en pleno almuerzo en la Argentina.

A las 13 iba a correr Nicolás Varrone, el otro argentino que pugna por entrara a la F-1, la carrera de Fórmula 2, pero también se adelantó y se disputará a las 10.30.

Así como Colapinto largará 8º, Varrone lo hará en un promisorio sexto lugar después de ser cuarto en el sprint y sumar sus primeros puntos en la telonera.

Hay muchas posibilidades de que se corra bajo el agua en Miami, pero sin tormentas eléctricas en los horarios en que se disputarán ambas competencias.

>>Leer más: Llegó el puñetazo sobre la mesa de Franco Colapinto, en su mejor sábado de Fórmula 1

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