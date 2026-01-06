Más competencia en la Fórmula 1: los cambios en la clasificación para 2026

A partir de la llegada de Cadillac a la categoría y los nuevos cambios de reglamentación, las autoridades debieron ajustar algunos formatos para esta temporada

Se viene una marea de cambios en la Fórmula 1 y la temporada 2026 promete ser impredecible , con la llegada de las reglamentaciones, los autos y los motores nuevos. Además, Cadillac se sumará como la 11ª escudería de la parrilla y alterará los formatos de competencia , por lo que habrá modificaciones en varios aspectos.

El inicio de la temporada el próximo viernes 6 de marzo con la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Australia empezará a develar a los principales competidores del campeonato, pero también será el puntapié para un nuevo nivel de disputa.

Al contar con 22 pilotos y 11 equipos , la competencia por ingresar a los puntos será un tanto más compleja. Se espera que en algunos circuitos, como Mónaco, la dificultad sea mucho mayor, aunque la disminución del tamaño de los autos podría favorecer a la disputa entre los corredores.

Este aumento significativo de los protagonistas forzará al cambio de formato en la clasificación de cada Gran Premio , debido a que aumentará la cantidad de autos y dificultará aún más la llegada a la instancia definitiva.

La estructura de las clasificaciones

Las clasificaciones a partir de 2026 tendrán la misma estructura de eliminación que se dividen en tres partes. No obstante, la F1 debió introducir unos ligeros cambios para asegurar que la lucha por la pole position en la Q3 incluya solamente a 10 pilotos.

Según citó el medio especializado Motorsport, el reglamento deportivo de la FIA para la nueva temporada determina que la clasificación continúa separada en Q1, Q2, y Q3 con los mismos tiempos estipulados previamente (18 minutos la Q1, 15 minutos la Q2 y 12 minutos la Q3).

Los ligeros cambios de la Fórmula 1 para la clasificación

La diferencia en cuanto a las clasificaciones estará en el corte eliminatorio, ya que serán 6 los pilotos eliminados en las dos primeras instancias. A través de los tiempos de vuelta que marque cada uno, los autos que se encuentren entre la P17 y la P22 en Q1 quedarán eliminados, mientras que quienes permanezcan entre la P11 y la P16 en Q2 también quedarán afuera.

Finalmente, los 10 mejores corredores de la clasificación definirán los primeros puestos de largada en la Q3. Al respecto, remarcaron que “al igual que en 2025, no existe la posibilidad de conservar un mejor tiempo obtenido en una sesión previa”.

Por otro lado, las clasificaciones para las carreras sprint (se disputarán seis de estas a lo largo del año) tendrán un tiempo limitado, por lo que la Q1 durará 12 minutos, la Q2 se extenderá por 10 minutos y la Q3 tendrá solamente 8 minutos para definir la pole.

Programación de la temporada 2026 de la Fórmula 1

06-08 de marzo: GP Australia, Melbourne.

13-15 de marzo: GP de China, Shanghai (con carrera sprint).

27-29 de marzo: GP de Japón, Suzuka.

10-12 de abril: GP de Bahréin, Sakhir.

17-19 de abril: GP de Arabia Saudita, Jeddah.

01-03 mayo: GP de Miami (con carrera sprint).

22-24 de mayo: GP de Canadá, Montreal (con carrera sprint).

05-07 de junio: GP de Mónaco.

12-14 de junio: GP de España, Barcelona.

26-28 de junio: GP de Austria, Spielberg.

03-05 de julio: GP de Reino Unido, Silverstone (con carrera sprint).

17-19 de julio: GP de Bélgica, Spa-Francorchamps.

24-26 de julio: GP de Hungría, Budapest.

21-23 de agosto: GP de Países Bajos, Zandvoort (con carrera sprint).

04-06 de septiembre: GP de Italia, Monza.

11-13 de septiembre: GP de Madrid, Madrid.

25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán, Bakú.

09-11 de octubre: GP de Singapur (con carrera sprint).

23-25 de octubre: GP de Estados Unidos, Austin.

30-01 de noviembre: GP de Ciudad de México, Ciudad de México.

06-08 de noviembre: GP de Brasil, San Pablo.

19-21 de noviembre: GP de Las Vegas, Las Vegas.

27-29 de noviembre: GP de Qatar, Lusail.