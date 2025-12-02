La Capital | Fórmula 1 | Red Bull

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

La escudería austríaca anunció al compañero de Max Verstappen para 2026 y dio a conocer la formación titular de Racing Bulls con novedades

2 de diciembre 2025 · 15:06hs
Red Bull confirmó quién será el compañero de Verstappen en 2026.

Fórmula 1

Red Bull confirmó quién será el compañero de Verstappen en 2026.

Red Bull confirmó los últimos lugares que quedaban disponibles dentro de la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026 y anunció a sus pilotos titulares. La noticia más relevante es que Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen a partir del próximo año, aunque también hubo movimientos relevantes en Racing Bulls.

La escudería austríaca comunicó que ascenderá al francés y desplazará de su lugar a Yuki Tsunoda, quien quedará como piloto de pruebas y reserva, relegado de su posición actual. Si bien hubo rumores sobre la posible salida del japonés, permanecerá en el equipo como parte fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos.

En tanto, Arvid Lindlad fue ascendido a Racing Bulls y hará su estreno en la F1, por lo que será el único rookie en 2026. El piloto británico-sueco de 18 años será compañero de Liam Lawson, quien mantuvo su butaca a pesar de los cuestionamientos.

Hadjar Lawson Racing Bulls
Hadjar pasará a Red Bull y Lawson permanecerá en Racing Bulls junto a Arvid Lindblad.

Hadjar pasará a Red Bull y Lawson permanecerá en Racing Bulls junto a Arvid Lindblad.

La segunda butaca de Red Bull

Una de las dudas más grandes de la F1 en los últimos meses fue quién sería el compañero de Verstappen para el próximo año. La confirmación de Hadjar puso fin a las especulaciones, pero el joven francés deberá afrontar el desafío de acomodarse a uno de los asientos más calientes de la categoría.

Tras la salida de Checo Pérez, Lawson tuvo apenas dos carreras en Red Bull en el comienzo de esta temporada y fue rápidamente reemplazado por Tsunoda, que tampoco logró acomodarse y dejar grandes rendimientos en el resto del año.

>> Leer más: El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Por su parte, Hadjar tuvo una gran temporada como debutante. Con sus 21 años, logró sumar 51 puntos (todavía tiene una carrera por delante) y obtuvo un podio en Países Bajos que lo consolidó como la principal alternativa. Además, se destacó en la clasificación y pasó a Q3 en 15 de 23 sesiones, otra carta que tendrá que respaldar el próximo año con Red Bull.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/redbullracing/status/1995870631926399346?s=20&partner=&hide_thread=false

“Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para unirme a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando”, expresó el francés.

Quién es Arvid Lindblad

Arvid Anand Olof Lindblad nació el 8 de agosto de 2007 en Surrey, Inglaterra, pero también cuenta con la nacionalidad sueca por parte de su padre. Forma parte de la Academia Red Bull desde hace un tiempo y llevó a cabo numerosos tests de F1 con el equipo.

>> Leer más: Kimi Antonelli, la AFA y la maraña de las impiadosas redes sociales

Durante su formación, dominó la Fórmula Regional Oceanía con seis victorias, 12 podios y 370 puntos, aunque no ha dejado la mejor imagen su primera temporada en F2 con Campos Racing, donde lleva 121 puntos y es sexto, tal como destacó Motorsport.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/visacashapprb/status/1995870639882932626?s=20&partner=&hide_thread=false

Red Bull lo eligió como uno de sus pilotos emergentes desde hace un tiempo y realizó las gestiones a la FIA para que obtuviera su superlicencia a comienzos de este año, por lo que a finales de octubre se subió a la FP1 de México e impresionó a las autoridades.

“Quiero agradecer dar las gracias a todo el VCARB por la oportunidad. Desde que comencé esta aventura a los cinco años, mi objetivo siempre fue estar en la Fórmula 1, así que es un orgullo dar este paso. Estoy sumamente agradecido al Programa Junior de Red Bull y a mi equipo por su guía, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo”, afirmó Lindblad.

Noticias relacionadas
El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil circuito de Qatar el pasado fin de semana.

El insólito récord de Alpine esta temporada y el trabajo enfocado en 2026

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen pelearán por el título de la Fórmula 1 2025.

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

El Alpine de Franco Colapinto estuvo desenfocado en Qatar.

Los errores de Franco Colapinto y el contraste con Pierre Gasly para un mal sábado en Qatar

El Alpine de Franco Colapinto, en el difícil circuito de Qatar.

Franco Colapinto cometió excesos en la clasificación de Qatar, sale último y Pierre Gasly se lució

Ver comentarios

Las más leídas

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Lo último

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

El Palacio Vasallo tratará este jueves la prórroga del régimen que permite ajustar la tarifa sin votación de los ediles. El oficialismo señala que la ausencia de aportes nacionales obliga a mantener la herramienta en manos del Ejecutivo

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Tos convulsa: 7 niños murieron en el país, uno de ellos en Santa Fe, y los contagios no paran

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping
Información General

Escándalo en Miami: detuvieron a cinco turistas argentinos acusados de robar en un shopping

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso
La Ciudad

Llegan las altas temperaturas: qué día de la semana será el más caluroso

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Vaciaron cuentas de siete edificios de Rosario: apuntan a una administradora

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Old Resian: renuncia de la presidenta, cheques sin fondos y un faltante

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Sobreoferta y precios a la baja: el impacto en Rosario de los electrodomésticos importados

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Empezó la venta de los vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

General Motors sigue achicando su planta de Alvear: 90 nuevos retiros

Ovación
Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto
Ovación

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Alpine confirmó la fecha en la que presentará el nuevo auto de Colapinto

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Apasionante definición del Clausura 2025: días y horarios de las semifinales

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1

Policiales
Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína
Policiales

Una agente de la Policía Federal fue capturada en Concordia con 14 kilos de cocaína

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Tres hombres imputados por violenta agresión a inspectores municipales

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Dos heridos en una balacera en zona norte llegaron en moto hasta el Hospital Alberdi

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

La Ciudad
Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027
La Ciudad

Tarifa de colectivos: el Concejo avala que Javkin siga definiendo el precio del boleto hasta 2027

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Un corto del Superior de Comercio ganó un premio en el Festival Internacional Cine Tiza

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

Escándalo en consorcios rosarinos: los consejos clave para contratar y supervisar a un administrador

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

La UNR le entrega a Fito Páez el título de Doctor Honoris Causa

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa
LA REGION

Frigorífico de Villa Gobernador Gálvez en crisis: trabajadores quieren una cooperativa

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Por Morena Pardo
Zoom

Se viene la 36ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, con participación rosarina

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Fentanilo: se conoce el informe de la comisión investigadora de Diputados

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato
La Ciudad

Demoraron a diez personas por pintadas vinculadas a las elecciones en un sindicato

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con pocas nubes y temperatura en aumento

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la doctrina Bullrich
POLITICA

Monteoliva asume en Seguridad y ratifica la "doctrina Bullrich"

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático
Información general

Cómo funciona AlertAR, el sistema que envía alarmas a los celulares en caso de riesgo climático

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario
La Región

La EPE detectó un loteo residencial colgado de la luz en el Gran Rosario

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Por Carlos Durhand
Ovación

En Central, Di María y Malcorra fueron máximos goleadores en 2025

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros
La Ciudad

Instalaba un cartel en la zona norte y cayó desde más de diez metros

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco
POLICIALES

Venado Tuerto: once imputados como miembros de una red narco

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000
Información General

Un repartidor de delivery debe realizar 500 pedidos al mes para ganar $1.200.000

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina
Salud

Lanzan un medicamento inyectable contra la obesidad producido en Argentina

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes
La Ciudad

El arbolito de Navidad de Oroño y Pellegrini se encenderá el próximo lunes

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa
Policiales

Barrio Plata: murió una mujer baleada en la puerta de su casa

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre
POLICIALES

Femicidio: pedirán perpetua a acusado de matar a su expareja y un hombre

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años
Policiales

Tucumán: detuvieron a un adolescente por el crimen de un nene de 10 años

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura
Cultura

Vignoli, Riestra, Brillos y Díaz en un valorado ciclo de lectura

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi
Ovación

Cuándo se define la Fórmula 1: días, horarios y TV del GP de Abu Dhabi

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait
Información General

Según Oxford, la palabra del año enoja a mucha gente: rage bait