Movimientos importantes en Red Bull: confirmaron las últimas butacas de la Fórmula 1
La escudería austríaca anunció al compañero de Max Verstappen para 2026 y dio a conocer la formación titular de Racing Bulls con novedades
2 de diciembre 2025·15:06hs
Red Bull confirmó los últimos lugares que quedaban disponibles dentro de la parrilla de la Fórmula 1 para la temporada 2026 y anunció a sus pilotos titulares. La noticia más relevante es que Isack Hadjar será el compañero de Max Verstappen a partir del próximo año, aunque también hubo movimientos relevantes en Racing Bulls.
La escudería austríaca comunicó que ascenderá al francés y desplazará de su lugar a Yuki Tsunoda, quien quedará como piloto de pruebas y reserva, relegado de su posición actual. Si bien hubo rumores sobre la posible salida del japonés, permanecerá en el equipo como parte fundamental para el desarrollo de nuevos proyectos.
En tanto, Arvid Lindlad fue ascendido a Racing Bulls y hará su estreno en la F1, por lo que será el único rookie en 2026. El piloto británico-sueco de 18 años será compañero de Liam Lawson, quien mantuvo su butaca a pesar de los cuestionamientos.
La segunda butaca de Red Bull
Una de las dudas más grandes de la F1 en los últimos meses fue quién sería el compañero de Verstappen para el próximo año. La confirmación de Hadjar puso fin a las especulaciones, pero el joven francés deberá afrontar el desafío de acomodarse a uno de los asientos más calientes de la categoría.
Tras la salida de Checo Pérez, Lawson tuvo apenas dos carreras en Red Bull en el comienzo de esta temporada y fue rápidamente reemplazado por Tsunoda, que tampoco logró acomodarse y dejar grandes rendimientos en el resto del año.
Por su parte, Hadjar tuvo una gran temporada como debutante. Con sus 21 años, logró sumar 51 puntos (todavía tiene una carrera por delante) y obtuvo un podio en Países Bajos que lo consolidó como la principal alternativa. Además, se destacó en la clasificación y pasó a Q3 en 15 de 23 sesiones, otra carta que tendrá que respaldar el próximo año con Red Bull.
“Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para unirme a Oracle Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando”, expresó el francés.
Quién es Arvid Lindblad
Arvid Anand Olof Lindblad nació el 8 de agosto de 2007 en Surrey, Inglaterra, pero también cuenta con la nacionalidad sueca por parte de su padre. Forma parte de la Academia Red Bull desde hace un tiempo y llevó a cabo numerosos tests de F1 con el equipo.
Durante su formación, dominó la Fórmula Regional Oceanía con seis victorias, 12 podios y 370 puntos, aunque no ha dejado la mejor imagen su primera temporada en F2 con Campos Racing, donde lleva 121 puntos y es sexto, tal como destacó Motorsport.
Red Bull lo eligió como uno de sus pilotos emergentes desde hace un tiempo y realizó las gestiones a la FIA para que obtuviera su superlicencia a comienzos de este año, por lo que a finales de octubre se subió a la FP1 de México e impresionó a las autoridades.
“Quiero agradecer dar las gracias a todo el VCARB por la oportunidad. Desde que comencé esta aventura a los cinco años, mi objetivo siempre fue estar en la Fórmula 1, así que es un orgullo dar este paso. Estoy sumamente agradecido al Programa Junior de Red Bull y a mi equipo por su guía, mentoría y confianza; nada de esto habría sido posible sin su apoyo”, afirmó Lindblad.
