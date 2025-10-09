La Capital | Fórmula 1 | Fórmula 1

La Fórmula 1 defendió sus transmisiones tras la polémica de Carlos Sainz y los famosos

El piloto español de Williams apuntó contra los productores de la señal en vivo de las carreras y desde la F1 salieron a responderle

9 de octubre 2025 · 15:33hs
Tras el GP de Singapur

AP

Tras el GP de Singapur, Carlos Sainz lanzó críticas a la transmisión de la Fórmula 1.

Luego del Gran Premio de Singapur del fin de semana pasado, se abrió un debate a través de las redes sociales sobre las transmisiones de la Fórmula 1, en el que surgieron críticas por las secuencias de duelos y momentos destacados en la pista que no fueron emitidos en vivo debido a las decisiones de la realización.

Entre los cuestionamientos resonó la palabra de Carlos Sainz, quien puso en duda la cantidad de celebridades y parejas de los pilotos que aparecieron en pantalla durante la carrera. El español protagonizó una gran remontada, con cinco adelantamientos, que no fue mostaza en absoluto.

Según analizó el piloto de Williams, la transmisión perdió de vista la acción en pista. “Se está convirtiendo en una especie de tendencia, que probablemente funcionó en una época en la que a la gente le interesaba ver las reacciones de nuestras novias y famosos en la televisión”, afirmó según consignó Motorsport.

Carlos Sainz Singapur
El piloto de Williams tuvo un gran domingo en Singapur, pero la F1 no mostró sus adelantamientos.

El piloto de Williams tuvo un gran domingo en Singapur, pero la F1 no mostró sus adelantamientos.

Fuertes críticas de Carlos Sainz

Sainz fue directo y aclaró que no le suena raro que los productores de la transmisión muestren de vez en cuando la reacción de personalidades famosas o familiares de los corredores, pero sostuvo que eso puede suceder “solo si se respeta la competición y siempre se muestran los momentos más importantes de la carrera”.

“El fin de semana pasado, no mostraron ninguno de los cuatro o cinco adelantamientos que hice al final. Ni siquiera mostraron la persecución de Fernando a Lewis. Se perdieron mucho”, subrayó el español.

>> Leer más: Franco Colapinto se convierte en el cuarto piloto argentino con más vueltas en Fórmula 1

El malestar de Sainz fue aún más allá y añadió: “No hay que perder de vista lo principal. Para mí, se pasan un poco mostrando famosos y novias. A veces hay tanta gente VIP en el paddock que ni siquiera se puede caminar. Nos movemos en bici o moto porque sino simplemente no podemos movernos”.

Sainz Colapinto

La respuestas de la Fórmula 1

Ante los cuestionamientos del piloto español y de miles de usuarios en las redes sociales, la Fórmula 1 emitió una respuesta y aseguró que su prioridad se mantiene centrada en la competencia.

“Siempre nos enfocamos en ofrecer las mejores imágenes posibles de la carrera a nuestros fanáticos y nunca hacemos concesiones en lo más importante: la acción en el circuito”, remarcó un portavoz oficial de la F1 según citó Motorsport.

En tanto, destacaron que su equipo “realiza un trabajo sobresaliente cubriendo una situación muy compleja, con múltiples coches en diferentes sectores de la pista, y además brinda excelentes momentos de contexto desde las tribunas, con invitados destacados y las locaciones” donde se llevan a cabo las carreras. “Siempre aspiramos a la excelencia y a mejorar en lo que ofrecemos”, concluyó.

