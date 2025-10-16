Comenzó en Rosario una feria de autos usados con grandes descuentos y financiación al instante

Desde este jueves, Nation Usados inició su feria en distintos puntos de la provincia con más de 100 vehículos en stock

La feria de autos de Nation Usados llega a Rosario a partir de este jueves 16 de octubre con tres días de descuentos imperdibles , financiación exclusiva y más de 100 vehículos en stock, cada uno de ellos con la garantía y respaldo del Grupo Nation.

Los conductores y fanáticos de los autos podrán acercarse al concesionario de Rioja 1478, desde las 8 y hasta las 19 , para cambiar su vehículo y aprovechar las grandes rebajas que se extenderán hasta este sábado 18 de octubre.

Estas oportunidades serán únicas por la feria, con descuentos extraordinarios desde $1.000.000 hasta $7.000.000 . Allí, los clientes podrán ver los más de 100 vehículos de Nation Usados e incluso elegir los modelos premium seleccionados.

Esta feria también estará disponible durante los próximos tres días en Santa Fe (Belgrano 2667), Paraná (Almafuerte 550) y Rafaela (25 de Mayo 237) .

Financiación al instante

Los interesados podrán financiar su auto con los nuevos créditos BNA, teniendo la oportunidad de estrenar el vehículo sin trámites, sin papeles y sin necesidad de ir al banco.

¿Cómo se da esta oportunidad? Gracias al nuevo programa +Autos con BNA y Nation que ofrece un préstamo 100% digital y aprobado en el acto, directamente desde la concesionaria.

Esta iniciativa está disponible para personas mayores de 18 años, jubilados y pensionados incluidos, que ofrece hasta 100 millones de pesos con plazos de hasta 72 meses.

Feria Nation Usados 2

Cabe destacar que la misma aplica para vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados, el único requerimiento es el DNI y, en caso de no ser cliente del Banco Nación, se puede activar una cuenta desde la app BNA+.