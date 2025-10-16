¡Encontrá el vehículo que buscás!

La Capital | Motores | autos

Comenzó en Rosario una feria de autos usados con grandes descuentos y financiación al instante

Desde este jueves, Nation Usados inició su feria en distintos puntos de la provincia con más de 100 vehículos en stock

16 de octubre 2025 · 12:50hs
Comenzó en Rosario una feria de autos usados con grandes descuentos y financiación al instante

La feria de autos de Nation Usados llega a Rosario a partir de este jueves 16 de octubre con tres días de descuentos imperdibles, financiación exclusiva y más de 100 vehículos en stock, cada uno de ellos con la garantía y respaldo del Grupo Nation.

Los conductores y fanáticos de los autos podrán acercarse al concesionario de Rioja 1478, desde las 8 y hasta las 19, para cambiar su vehículo y aprovechar las grandes rebajas que se extenderán hasta este sábado 18 de octubre.

Estas oportunidades serán únicas por la feria, con descuentos extraordinarios desde $1.000.000 hasta $7.000.000. Allí, los clientes podrán ver los más de 100 vehículos de Nation Usados e incluso elegir los modelos premium seleccionados.

Feria Nation Usados

Esta feria también estará disponible durante los próximos tres días en Santa Fe (Belgrano 2667), Paraná (Almafuerte 550) y Rafaela (25 de Mayo 237).

Financiación al instante

Los interesados podrán financiar su auto con los nuevos créditos BNA, teniendo la oportunidad de estrenar el vehículo sin trámites, sin papeles y sin necesidad de ir al banco.

¿Cómo se da esta oportunidad? Gracias al nuevo programa +Autos con BNA y Nation que ofrece un préstamo 100% digital y aprobado en el acto, directamente desde la concesionaria.

Esta iniciativa está disponible para personas mayores de 18 años, jubilados y pensionados incluidos, que ofrece hasta 100 millones de pesos con plazos de hasta 72 meses.

Feria Nation Usados 2

>> Leer más: El rosarino que diseñó autos para Audi, anda en bicicleta y apuesta por cambios en la movilidad

Cabe destacar que la misma aplica para vehículos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados, el único requerimiento es el DNI y, en caso de no ser cliente del Banco Nación, se puede activar una cuenta desde la app BNA+.

