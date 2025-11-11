River en la cuerda floja: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores 2026

Con el triunfo de Argentinos, el "Millonario" quedó en puestos de Copa Sudamericana y ya no depende de sí mismo para disputar el máximo certamen continental

Este lunes por la noche, Argentinos Juniors derrotó por 1-0 a Belgrano y profundizó la crisis deportiva de River . Luego de la derrota en el Superclásico ante Boca, el "Millonario" fue superado por el equipo de La Paternal en la Tabla Anual y quedó comprometido en la lucha por clasificar a la próxima Copa Libertadores.

A pesar que la jornada arrancó con la victoria agónica de Independiente ante Deportivo Riestra, uno de sus principales perseguidores, el triunfo del "Bicho" con gol del ex-Central Lautaro Giaccone provocó que el conjunto de Núñez quedé en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana a falta de una fecha para la finalización de la fase regular .

El panorama actual de Marcelo Gallardo y sus dirigidos viene atravesando su peor momento. Luego de ser eliminado en cuartos de final de la Libertadores ante Palmeiras y en las semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, la Tabla Anual y el Torneo Clausura son las únicas dos vías vía que le quedan para clasificarse.

Con Platense (campeón del Torneo Apertura), Independiente Rivadavia (campeón de la Copa Argentina), Rosario Central y Boca Juniors (por la Tabla Anual) ya clasificados a la fase de grupos del máximo certamen continental en 2026, quedan dos cupos por definir: uno para el campeón de la actual competencia nacional y el otro a la fase previa para aquel mejor ubicado en la tabla de posiciones general.

La fecha 16 ante Vélez Sarsfield en Liniers definirá sus aspiraciones para lo que resta del año, donde todavía no se consiguió un lugar en los playoffs del Clausura, y cuál será la competición internacional que disputará el año próximo, aseguró la Sudamericana como mínimo.

Las chances que le quedan a River para jugar la Copa Libertadores 2026

Tras el triunfo de Argentinos y las derrotas de River y Deportivo Riestra, el "Bicho" se ubica tercero en la Tabla Anual con 54 puntos (+19 diferencia de gol) mientras que el "Millonario" se posiciona en el cuarto lugar con 52 unidades (+17), un punto por delante del "Malevo". Las posibilidades que le quedan al equipo de Marcelo Gallardo para disputar la Copa Libertadores del año que viene son:

Ganarle a Vélez y que Argentinos Juniors no le gane a Estudiantes en La Plata (si empata, River deberá ganar por 2 goles de diferencia en Liniers). Con esta serie de resultados, termina tercero y se asegura su lugar en la fase 2.

Salir campeón del Torneo Clausura y así, acceder directamente a la fase de grupos.

Terminar en el cuarto lugar de la Tabla Anual y que Boca, Rosario Central o Argentinos ganen el campeonato.

Si empata quedará supeditado a esta última opción, siempre y cuando Riestra no derrote a Godoy Cruz en Mendoza.

Si pierde dependerá de un milagro: quedará en cuarto lugar si el "Malevo", Racing Club y San Lorenzo no ganan sus respectivos encuentros.