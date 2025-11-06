La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Todos los caminos conducen al anuncio de Franco Colapinto en Alpine 2026 este viernes en Interlagos

Interlagos recibe a la Fórmula 1 en un GP que promete ser muy especial para Franco Colapinto. Con muchos argentinos, se viene el anuncio de Alpine.

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

6 de noviembre 2025 · 19:06hs
La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine

ALPINE

La mirada confiada de Franco Colapinto en el box de Alpine, en Interlagos.

Todos los caminos conducen a la confirmación de Franco Colapinto como piloto Alpine 2026. Y este viernes habrá un encuentro de habla hispana con los periodistas argentinos en el paddock del equipo francés, dónde podría haber novedades al respecto.

Ya este jueves, bajo el cielo plomizo y amenazante de San Pablo, que promete extenderse el viernes y sábado, Colapinto tuvo un encuentro con los periodistas donde esquivó como pudo la respuesta a la pregunta obvia: cuándo será confirmado.

Inclusive, en una de las notas ya típicas con el periodista Juan Fossaroli, de ESPN, se permitió bromear al respecto. "Capaz que en enero del 2026 me entero", dijo con esa sonrisa pícara del que no sabe nada y lo sabe todo.

Un anuncio en Interlagos que se prepara

Lo cierto es que no hay ningún motivo para pensar que la confirmación no sea un hecho. Inclusive, ya fue grabada la imagen de Colapinto con el capo del equipo, Flavio Briatore, ya que el italiano no se hizo ver en el hospitality de Alpine ni lo haría en todo el fin de semana. No solo no viajó a Argentina para cerrar contratos, como se dijo, sino tampoco a Brasil.

Leer más: Briatore explicó el problema de Alpine y elevó la exigencia para Colapinto y Gasly en 2026

Como el año pasado en Williams, el sector del paddock más concurrido en Interlagos ahora es el de Alpine, que en 2024 estaba justo al lado y donde se podía ver a Esteban Ocon y Pierre Gasly muy tranquilos. Colapinto alteró esa paz, por ahora inclusive más que Gabriel Bortoletto, el piloto local que volvió a traer a un brasileño a la Fórmula 1.

Como si eso fuera poco, el CEO de Mercado Libre, Sean Summers, publicó una sugestiva imagen de una lapicera y la frase: "Llega mañana", que fue retuiteada por el mismo dueño de la empresa que apoya al argentino, Marcos Galperin.

Todo está dado. La Capital está invitado a la cita de prensa en español. No sería posible, sin Colapinto en 2026 en Alpine.

La foto de Franco Colapinto junto al meme encendió las redes sociales.

Qué son el "43" y "LU" en los enigmáticos posteos sobre Franco Colapinto

Franco Colapinto espera el anuncio de Alpine sobre su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dijo que en el GP de Brasil de la Fórmula 1 "puede pasar cualquier cosa"

corre colapinto en brasil: dias y horarios de clasificacion, sprint y carrera

Corre Colapinto en Brasil: días y horarios de clasificación, sprint y carrera

La Fórmula 1 le envió un guiño a Franco Colapinto previo al GP de Brasil.

Franco Colapinto encara el Gran Premio de Brasil con un guiño de la Fórmula 1

