El regreso triunfal de Moria Casán a la televisión: polémicas, panelistas y un beso viral

La diva inauguró su ciclo matutino y selló el programa con un beso de Graciela Alfano. Rápidamente la escena se volvió viral en redes sociales

Moria Casán y Graciela Alfano se besaron en el cierre de su programa matutino

Moria Casán , la número uno indiscutida de la tevé argentina , regresó a la pantalla con un nuevo programa matutino . A las 9 de la mañana, “La One” inauguró su ciclo en El Trece , "La Mañana con Moria", donde además de presentar a su equipo de panelistas, recorrió los principales temas del espectáculo y protagonizó un momento icónico junto a su primera invitada.

La diva comenzó su programa acompañada por sus panelistas, a quienes presentó al inicio del ciclo. Moria estará rodeada por Cinthia Fernández, Nazarena Di Serio, Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Amalia Díaz Guiñazú y Gustavo Méndez .

Ahora bien, el gran destaque del debut fue la presencia de una invitada especial: Graciela Alfano . La rubia llegó al estudio de El Trece y, junto a Moria, protagonizó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: un beso apasionado al estilo Britney Spears y Christina Aguilera .

La primera invitada del programa de Moria Casán

Luego de repasar el escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi y de recorrer los principales puntos de la pelea familiar de Marcelo Tinelli, Moria Casán recibió a la primera invitada del ciclo. A las 9.30 de la mañana llegó al piso Graciela Alfano, la histórica vedette con quien comparte años de amistad, de anécdotas y de trabajos compartidos.

“Acá la estoy viendo a la Alfano, mi primita, que acaba de llegar” dijo Moria al recibirla. Con un tapado de piel y gafas, Graciela llenó de energía el estudio de la trece. “La rubia y la morocha de Argentina”, exclamó la One. Y explicó: “Somos primas lejanas, tenemos el mismo tatarabuelo”.

El beso de Graciela Alfano y Moria Casán

Ahora bien, luego de un divertido intercambio y un juego de ping pong de preguntas donde Graciela se animó a responder de todo, las mediáticas cerraron el show con una icónica e inesperada escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Cuando el programa llegaba a su fin, exclamó: “Vamos a hacer lo que hicimos hace 30 años, mi amor. Lo que hicimos siempre”.

Mientras los panelistas aplaudían, Graciela agregó: “Una leonina, Madonna, y otra sagitariana, Britney Spears, lo hicieron después de nosotras”, haciendo referencia al icónico beso entre las artistas estadounidenses en los MTV Video Music Awards en el año 2003.

image

De esta forma, Moria y Graciela Alfano cerraron su debut en la pantalla on un beso apasionado.