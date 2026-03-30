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Un atlas para el desarrollo humano integral con IA

En el Atlas de la Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano de América Latina hablamos de un GPT

Gustavo Beliz

Por Gustavo Beliz

30 de marzo 2026 · 14:44hs
Un atlas para el desarrollo humano integral con IA

No de un “Chat GPT”, sino de un “Gran Proyecto Transformador” para nuestra región, mediante un camino de integración en la inmensa fábrica de la IA, que hoy demanda para su construcción no sólo talento humano, sino también conectividad, minerales críticos, energía abundante y a bajo costo, vientos, sol, agua, satélites de última generación, procesos industriales acelerados. Nada de esto ocurrirá por arte de un realismo mágico, sino que necesita una estrategia deliberada de desarrollo, que minimice los costos ambientales de la IA, a la vez que potencie su capacidad de transformación en el eco-sistematierra y sociedad.

La IA ya está siendo aplicada en gestión del agua, permitiendo predecir sequías, optimizar redes de distribución y reducir pérdidas. En contextos urbanos, los sistemas inteligentes pueden detectar fugas en tiempo real y mejorar la eficiencia hídrica, un punto crítico en regiones vulnerables de América Latina.

En biodiversidad, la IA permite monitorear ecosistemas a gran escala mediante imágenes satelitales y sensores, lo cual permite detectar deforestación ilegal, rastrear especies en peligro y anticipar cambios en los hábitats. Lo que antes requería años de trabajo de campo, hoy puede realizarse en tiempo real y con mayor precisión.

En el ámbito de los desastres naturales, los sistemas de IA están mejorando la capacidad predictiva frente a incendios, inundaciones y tormentas. Modelos avanzados permiten anticipar eventos extremos con mayor exactitud, lo que conduce a salvar vidas y reducir daños económicos. La IA no solo reacciona: previene.

También en el sistema energético la IA tiene un rol clave. Puede optimizar el uso de energías renovables —como la solar y la eólica— ajustando la oferta a la demanda en tiempo real, reduciendo desperdicios y mejorando la estabilidad de las redes eléctricas. En un mundo que busca descarbonizarse, esta capacidad es estratégica.

Incluso en la propia industria tecnológica, la IA está siendo utilizada para mejorar su eficiencia. Nuevas técnicas permiten reducir el consumo energético de los modelos hasta en un 50%, y algunos avances recientes han logrado mejoras de eficiencia de hasta 33 veces en determinadas tareas. Además, el uso de modelos más pequeños y especializados puede disminuir drásticamente la huella ambiental sin sacrificar rendimiento.

Este doble carácter —consumidor intensivo y herramienta de optimización— define la paradoja central de la inteligencia artificial. No es intrínsecamente sostenible ni insostenible: depende de cómo se diseñe, regule y utilice.

Por eso, el concepto de “IA verde” cobra relevancia. No se trata solo de mitigar impactos, sino de reorientar la innovación. Integrar la sostenibilidad desde el diseño, promover energías limpias en los centros de datos y utilizar la IA para resolver problemas ambientales son parte de una misma estrategia.

En este tiempo de Pascua y de profunda reflexión espiritual, es importante poder reflejar en la conducta de todos nosotros una auténtica conversión ecológica, que vaya de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Desde lo más empinado de los decisores políticos que deben tomar acciones globales -la primera de las cuales consiste en un cese del fuego inmediato de la carrera armamentística de la IA-; incluyendo también a los miles de emprendedores e innovadores que trabajan para encontrar fórmulas que optimicen la matriz energética de la IA; pasando por los responsables de las finanzas y llegando también al núcleo de nuestras conductas individuales y en comunidad. Nadie esta exento de una reflexión rumbo a una profunda conversión ecológica, para que el planeta no se destruya en medio de una lunática carrera por el dominio militar. “Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior.” Papa Francisco, “Encíclica “Laudato Si”, 217)

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