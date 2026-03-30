La Capital | Economía | tarifa

El gobierno nacional autorizó un ajuste del 1% en la tarifa de Litoral Gas

En el cuarto mes del año el impacto será leve en hogares y casi neutro en pymes. Continúa el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

30 de marzo 2026 · 16:47hs
El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $500.

El incremento en la tarifa de gas promedio mensual rondará los $500.

En abril habrá nuevos valores de la tarifa de gas. El gobierno nacional autorizó un incremento del 1% para los clientes de Litoral Gas. Desde la compañía indicaron que esto significará una suba de “menos de $500” para el 75% de los usuarios de la distribuidora.

El nuevo cuadro tarifario se publicó este lunes en el Boletín Oficial. La variación de la tarifa de gas tiene origen en el traslado del precio del Gas y de los componentes regulados de Transporte y Distribución.

El incremento en la factura promedio mensual de los hogares será del orden del 1%, representando en el 75% de ellos, menos de 500 pesos. El valor final se reflejará en cada caso individual dependiendo de la inclusión del cliente como beneficiario del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

Desde Litoral Gas también confirmaron que se mantiene el beneficio para los clientes que residen en localidades dentro de la Ley de Zona Fría: 30% y 50% para los casos vulnerables.

En tanto, comercios y pymes por el efecto combinado de los mismos componentes mencionados tendrán un impacto prácticamente neutro en su factura promedio mensual.

La variación de los componentes regulados de Transporte y Distribución es en promedio del 2,3%, incluyendo la adecuación mensual por inflación, para mantener su valor real, y la cuota 12 de la Revisión Quinquenal de Tarifas y el Plan de Obras 2025-2029.

El precio del gas

El precio del gas en su valor en dólares no tuvo variación. Recordemos que la Secretaría de Energía estableció un precio uniforme en dólares para todo el año. Por aplicación del tipo de cambio para su conversión a pesos, en cuadros tarifarios resulta en una reducción del -1,4 % respecto al precio establecido para los consumos del mes anterior.

Litoral Gas aclaró que todos estos componentes están afectados por la aplicación de los Impuestos proporcionales.

Noticias relacionadas
Apyme advierte que no es un logro de gestión festejar el desempeño de sectores primarios mientras se asfixia a quienes generan el 63% del empleo privado.

Consultoras adelantan que la actividad económica cayó 2,9% en febrero

El impacto de la inteligencia artificial. El 80% de las empresas prevé cambios moderados en sus dotaciones.

La inteligencia artificial reduce la demanda laboral en empresas de economía del conocimiento

Investigación y desarrollo. Los salarios en el sector se encuentran 2,1% por debajo del nivel de 2023.

El empleo en I+D privado cayó 3,1% en 2025 y marcó la primera baja en dos décadas

Alerta empleo. En la planta de El Palomar de Stellantis se produce en Peugeot 208 y 2008. Cayeron las ventas en el mercado interno y las exportaciones.

Alerta laboral: industrias ajustan producción y reconfiguran sus plantas

Ver comentarios

Las más leídas

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Lo último

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

El gobierno nacional autorizó un ajuste del 1% en la tarifa de Litoral Gas

El gobierno nacional autorizó un ajuste del 1% en la tarifa de Litoral Gas

Gasly, la contracara de Colapinto: Es el mejor auto que tuve en mi carrera

Gasly, la contracara de Colapinto: "Es el mejor auto que tuve en mi carrera"

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal "es un menor no punible"

Cococcioni explicó que el agresor tiene 15 años y aún no está vigente la reforma de la Ley Penal Juvenil. Gotiy habló de una "compleja situación intrafamiliar"

El gobierno provincial aclaró que el atacante de San Cristóbal es un menor no punible
Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma
LA REGION

Ataque en una escuela en San Cristóbal: un video fue la primera señal de alarma

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela
La Región

San Cristóbal: por qué no irá preso el adolescente autor del ataque a tiros en la escuela

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil
Información General

La Justicia de Brasil autorizó el regreso al país de la abogada argentina: deberá pagar una fianza de u$s20 mil

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario
La Ciudad

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Economía

La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

San Cristóbal: un alumno entró armado a la escuela, mató a un compañero y dejó varios heridos

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newells que Echavarría no cobró

La polémica en la Copa Argentina: hubo penal para Newell's que Echavarría no cobró

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Ariel Holan dirigirá en la Copa Libertadores tras su salida de Central

Newells sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Newell's sufrió otra gran decepción: jugó muy mal y Acassuso lo sacó de la Copa Argentina

Ovación
La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Por Juan Iturrez
Ovación

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

La Asociación Rosarina, decana del fútbol argentino celebra sus 121 aniversario

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Quedó libre en Central, se la jugó y dio pelea en el ascenso y sobresale en Leones FC

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía

Policiales
Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino
Policiales

Trata y explotación en un campo de frutillas: piden 8 años de prisión para un productor santafesino

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

La Ciudad
Obras en el Monumento: Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación
La Ciudad

Obras en el Monumento: "Para variar, Santa Fe se tuvo que hacer cargo de algo que no hizo Nación"

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Cobran los trabajadores provinciales: cuál es el cronograma de pago de los haberes de marzo

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Semana de calor y humedad: cuándo llega la lluvia a Rosario

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada

Pachi Carrizo: A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
Policiales

Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Región

Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
La Ciudad

Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal
Policiales

En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal

Imputaron a Popeye por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez
Policiales

Imputaron a "Popeye" por cometer dos asesinatos a tiros desde una moto en Pérez

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones
El Mundo

Confirman que Irán destruyó un avión radar de EEUU valuado en u$s 300 millones

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos
El Mundo

Israel prohíbe al patriarca católico celebrar misa en la iglesia del Santo Sepulcro por primera vez en siglos

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia
La Ciudad

Rescataron a una yegua en estado crítico en zona norte: estaba deshidratada y con signos de hipotermia

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días
La Ciudad

La subasta de bienes incautados al delito sumó 1.500 inscriptos en solo tres días

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada
La Ciudad

La Terminal Fluvial cerró un verano récord con casi 40 mil pasajeros durante la temporada

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 
La Ciudad

Una obra esperada: el parque Independencia potenciará la formación del Isef 

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro
Policiales

Una mujer tomó del cuello a un cura durante una misa en una parroquia del centro

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario
La Ciudad

Abren las inscripciones para más de 80 cursos de oficios gratuitos en todos los distritos de Rosario

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro
la region

San Lorenzo se mete en el mapa productivo: llega EXA 2026, la gran expo de la Región Centro

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio
politica

Tras la imputación a Adorni, la Justicia dictó una perimetral contra Marcelo Grandio

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario
Policiales

Un chofer de aplicaciones quedó demorado por un crimen en la zona norte de Rosario

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación
La Ciudad

El gobierno de Santa Fe sumará 88 ambulancias a través de una nueva licitación

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor
La Ciudad

Derrumbe en la zona oeste: colapsó el techo de la casa de un adulto mayor

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos
La Ciudad

El turismo rosarino apuesta a la semana completa con circuitos, barco y viajes educativos