El Presidente de Guatemala respaldó desarrollo local de biocombustibles

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos (CPBIO) participaron del Seminario Regional Cultivando Energía 2026, realizado en la Ciudad de Guatemala y que contó con la presencia del presidente del país centroamericano, Bernardo Arévalo.

El encuentro reunió a autoridades gubernamentales, especialistas internacionales y representantes de los sectores energético y agroindustrial de América Latina y Estados Unidos para debatir el futuro de los biocombustibles en la región.

La actividad fue organizada por el Consejo de Granos y Bioproductos de Estados Unidos y se planteó como un espacio de intercambio técnico orientado a analizar experiencias internacionales, así como los principales aspectos regulatorios, tecnológicos y operativos vinculados al desarrollo y la implementación de biocombustibles.

La apertura del seminario contó con la participación del presidente de Guatemala, quien destacó el compromiso del país de avanzar hacia el uso de combustibles más limpios como parte de una visión de desarrollo sostenible. Durante su intervención, señaló que la incorporación de biocombustibles en la matriz energética guatemalteca responde a un marco legal vigente desde hace más de cuatro décadas y que hoy cuenta con respaldo en la evidencia científica y en la experiencia de numerosos países que han implementado con éxito mezclas de etanol en sus combustibles.

Asimismo, el mandatario remarcó que Guatemala tiene la oportunidad de aprovechar el conocimiento acumulado a nivel internacional para implementar esta política con criterios técnicos y una visión de largo plazo. En ese sentido, destacó que el país avanza con determinación hacia el uso de biocombustibles como parte de una estrategia para diversificar su matriz energética, generar oportunidades económicas y contribuir a mejorar la calidad del aire.

El evento contó con la participación de Luke Lindberg, Subsecretario de Comercio y Asuntos Agrícolas Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, quien destacó que la energía es un elemento clave para dinamizar la actividad económica y fortalecer los negocios.

En ese contexto, señaló que la implementación de mezclas de etanol representa beneficios tanto para los consumidores como para el medio ambiente, al tiempo que abre oportunidades de colaboración y crecimiento económico para el sector de biocombustibles de Estados Unidos y Guatemala, contribuyendo a una mayor estabilidad en los precios de los combustibles en los puntos de venta.

El IICA viene asesorando técnicamente al gobierno de Guatemala en el dictado y aplicación de normativa técnica de etanol en el sector de transporte terrestre. Durante el evento, el especialista internacional en Biocombustibles del IICA-CPBIO, Agustín Torroba, presentó la conferencia titulada “Marcos de política pública, mandatos de mezcla y rutas regulatorias de los biocombustibles en las Américas”. Destacó que “de los 34 países miembros del IICA once tienen mezclas efectivas de etanol con gasolina. Adicionalmente el continente americano produce el 85% del mencionado biocombustible en el mundo y se proyecta como un proveedor que puede expandir su producción gracias a las cadenas agrícolas desarrolladas y con abundancia de materias primas”.

El panel “El rol del sector agrícola y los biocombustibles” contó con la moderación de Lloyd Day, subdirector general del IICA, quien condujo un diálogo entre representantes de la Asociación de Productores de Alcohol de Guatemala (APAG), la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (AZUCALPA), la Asociación Azucarera de El Salvador y la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA) de Costa Rica, quien llevaron a cabo una conversación sobre la contribución del sector agropecuario y de los biocombustibles a la seguridad energética, la descarbonización del transporte y el desarrollo rural en Centroamérica.

El seminario reunió a representantes de gobiernos, organismos internacionales y actores del sector energético y agroindustrial con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y promover el desarrollo de los biocombustibles en la región. En ese marco, se destaca que Guatemala comenzará a mezclar etanol al 10% en todas sus gasolinas a partir del 1 de junio del presente año.