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Gasly, la contracara de Colapinto: "Es el mejor auto que tuve en mi carrera"

El piloto francés sumó puntos en todas las carreras de este 2026, por lo que lanzó fuertes elogios para Alpine y su nuevo monoplaza

30 de marzo 2026 · 16:47hs
Pierre Gasly y Franco Colapinto juntos en Suzuka

Pierre Gasly y Franco Colapinto juntos en Suzuka, Japón.

El Gran Premio de Japón significó un duro golpe para Franco Colapinto, que sufrió nuevamente la aparición de un safety car que arruinó su estrategia y quedó lejos de la zona de puntos. La contracara fue Pierre Gasly, quien volvió a sumar por tercera carrera consecutiva y escala en el campeonato con Alpine.

La escudería francesa escaló al 5º puesto del Campeonato de Constructores y el francés al 8º entre los pilotos, por lo que marca un importante paso adelante para el equipo tras un 2025 para el olvido. Por su parte, el argentino sumó único punto en el GP de China, en gran parte por los errores de estrategia en Australia y Japón.

En ese marco de evolución para Alpine, Gasly mostró su alegría por el rendimiento del nuevo monoplaza A526 y, según consignó el medio especializado Motorsport, aseguró: “Es el mejor auto que he tenido en mi carrera”.

Franco Colapinto Pierre Gasly

La alegría de Pierre Gasly en Japón

Sin titubear, el francés hizo énfasis en que atraviesa uno de los contextos más favorables desde su llegada a la Fórmula 1, por lo que buscará tener una gran temporada tras padecer las limitaciones del auto el año pasado junto a los turbulentos cambios en la estructura del equipo.

“Fue una carrera larga, debo decir, con mucha presión. Al principio de la carrera, estaba bastante cómodo con los (neumáticos) medios. Pero ha habido muchos coches de seguridad este año, así que sabía que en algún momento iba a pasar”, comenzó el piloto de 30 años.

>> Leer más: No hubo sol naciente para Franco Colapinto tras su paso por Japón

En la misma línea, continuó: “La segunda parte de la carrera fue un poco diferente. Verstappen me metió muchísima presión durante toda la carrera, así que realmente tuve que concentrarme para intentar ser lo más rápido posible. No hubo gestión con esos neumáticos, y no podía cometer ningún error, porque estaba muy cerca. Red Bull lo hizo un poco mejor que nosotros con los neumáticos duros, pero al final conseguimos mantenerlo detrás y lograr esa séptima posición”.

El mejor Alpine para el francés

“Creo que, por ahora, este es el mejor coche que he tenido en mi carrera, quizá junto al AlphaTauri de 2021”, confesó Gasly, con el recuerdo del AT02 que manejó durante su etapa en el segundo equipo de la estructura Red Bull.

Gasly Alpine Japon
Gasly a bordo del Alpine durante el fin de semana del GP de Japón.

Gasly a bordo del Alpine durante el fin de semana del GP de Japón.

El francés remarcó que considera que el equipo cuenta con “una buena base” y se mostró “contento de ver que el auto ha parecido funcionar bien durante los primeros fines de semana”, por lo que consiguieron “rendimiento en todos los aspectos”. Al respecto, indicó: “Conocemos nuestras limitaciones y en qué tenemos que trabajar. Pero tenemos un mes por delante, estamos trabajando en cosas para Miami, así que en general es una buena señal”.

Junto a Colapinto, Gasly trabajará a lo largo de abril para continuar el desarrollo del monoplaza de Alpine, pero analizó la carrera de Suzuka y expresó sus expectativas. “El equipo hizo un buen trabajo, logramos un progreso decente durante el fin de semana. Conseguimos abrir una agradable brecha con Lawson, que creo que terminó 18 segundos detrás de nosotros, y estamos a siete segundos del Ferrari de Lewis Hamilton que terminó delante. Así que, si seguimos avanzando, espero que podamos alcanzar al grupo de cabeza”, concluyó.

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El acuerdo de uno de los principales sponsors de Franco Colapinto llegó justo para el estreno en Australia y se vio en el Alpine.

Cuándo vuelve a correr Colapinto y cómo sigue el calendario 2026 de la Fórmula 1

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