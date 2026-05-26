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Eventos con impacto positivo: la propuesta sustentable de Live Energy

Con sede en Rosario, Live Energy es una productora que, asociada a Essential Energy Holding, impulsa eventos con biodiesel reduciendo en un 75% la huella de carbono

Candela Martorell

Por Candela Martorell

26 de mayo 2026 · 15:58hs
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Los generadores están 100% alimentados con biodiesel

Los generadores están 100% alimentados con biodiesel

“Somos una empresa que impulsa ideas sustentables. Desde producciones hasta acciones vinculadas a marcas, buscamos brindar asesoramiento integral en sustentabilidad”, expresó Juan Leguizamón, uno de los socios de la productora. El trabajo conjunto entre Essential Energy Holding y Live Energy apunta a desarrollar iniciativas vinculadas a la sostenibilidad, integrando la producción de biocombustibles con experiencias culturales y masivas.

Essential Energy Holding es un grupo empresario orientado al desarrollo de soluciones vinculadas a las energías renovables, la economía circular y la sustentabilidad. Entre sus principales proyectos se encuentra Santa Fe Bio, una planta destinada a la producción de biocombustibles de aviación en asociación con YPF.

En el caso de Live Energy, sus generadores están alimentados con biodiesel proveído por Rosario Bioenergy SA, otra compañía del grupo.

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Santa Fe Bio será el proveedor principal de los generadores

Santa Fe Bio será el proveedor principal de los generadores

De Rosario a los grandes escenarios

La propuesta también pone en discusión el impacto ambiental de la industria del entretenimiento, históricamente asociada al uso intensivo de combustibles fósiles, grandes consumos energéticos y generación de residuos. En ese escenario, Live Energy busca posicionarse como una alternativa que combine espectáculos de gran escala con prácticas sostenibles, demostrando que la transición energética también puede aplicarse a espacios culturales, deportivos y recreativos sin afectar la calidad técnica de las producciones.

Live Energy nació en 2025, aunque ya en 2024 realizó su primer evento con generadores alimentados por biocombustibles en el Hipódromo de Rosario, bajo el nombre "Al Fresco”. Desde entonces, la empresa continuó produciendo eventos de gran escala: los 15 shows nacionales de Futtura de Tini Stoessel abastecidos con 50.000 litros de biodiesel, el partido de Los Pumas frente a All Blacks en el Estadio Mario Alberto Kempes, la edición 2025 de Lollapalooza Argentina e incluso su propia fiesta, La TM.

Todos los espectáculos son abastecidos al 100% con biodiésel, lo que permite reducir en un 75% la huella de carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero. “Hoy existen muchos generadores en el mercado que pueden funcionar con biodiésel; no es una limitación técnica. La cuestión es tomar la decisión de hacerlo. Y no pasa por un tema económico, porque el costo es el mismo, sino más bien por desconocimiento”, remarcó.

En ese sentido, Leguizamón destacó la importancia de informar y concientizar al público: “Nosotros comunicamos todo. Está presente tanto en las gacetillas de prensa como en la información que brindamos durante los shows. Incluso, en algunos eventos realizamos aftermovies donde también se habla de esto”.

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La gira Futtura contó con generadores de Live Energy

La gira Futtura contó con generadores de Live Energy

El Barco Ciudad de Rosario y una nueva apuesta sustentable

Una de las novedades para la empresa es el abastecimiento con biocombustible del nuevo proyecto del Barco Ciudad de Rosario. La histórica embarcación permanece desde marzo en dique seco, atravesando una transformación integral para volver a operar tras décadas de historia en las costas rosarinas. Lo innovador será su sistema de propulsión: tanto sus motores como el generador eléctrico funcionarán con biopower provisto por Essential Energy Holding. Esto la convertirá en la primera embarcación sustentable de estas dimensiones en el país.

El proyecto también abre nuevas oportunidades para Live Energy: “La idea es abastecer de biocombustible y que Live Energy pueda desarrollar producciones en el barco: presentaciones de marcas, sunsets, propuestas gastronómicas y musicales. Buscamos que el recorrido por la ciudad también tenga una impronta vinculada a los eventos y la sustentabilidad”, adelantó.

Además de la alimentación de generadores con biocombustibles, la productora lleva adelante otras acciones para reducir el impacto ambiental, como la plantación de árboles en bosques nativos y el fomento del reciclado. Siempre teniendo en consideración que detrás de un evento la energía tiene un rol clave.

Córdoba como referencia para la transición energética

Experiencias como las de la provincia de Córdoba aparecen como modelos a considerar. Allí funciona el Acuerdo Colaborativo Público-Privado para la Transición Energética Sustentable en Eventos Deportivos y Espectáculos Masivos, que promueve el uso progresivo de biocombustibles locales en reemplazo de combustibles fósiles, impulsa la economía circular y fomenta la innovación tecnológica en la cadena de valor de las energías renovables.

El programa incluye la medición de la huella de carbono —comparando emisiones generadas y evitadas—, el control y la trazabilidad de los combustibles, así como la fiscalización de las acciones implementadas. Además, contempla campañas de sensibilización ambiental y difusión de buenas prácticas entre organizadores, sponsors, artistas y público. Estas acciones se desarrollan en el marco de la Ley Provincial N.º 10.721 de Promoción y Fomento del Uso y Producción de Biocombustibles y Bioenergías.

En este marco se suman eventos como los espectáculos de Hernán Cattáneo, el concierto de Paul McCartney, el Desafío Río Pinto, Cosquín Rock, el Festival de Peñas de Villa María y el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. A nivel internacional también avanzan iniciativas similares en festivales como Coachella y Tomorrowland. “Acá en Santa Fe todavía falta una legislación que incentive y promueva el uso de biocombustibles en eventos”, concluyó Leguizamón.

En un contexto donde la sostenibilidad comienza a ocupar un lugar cada vez más relevante en la agenda pública y privada, iniciativas como las de Live Energy muestran que es posible repensar la industria del entretenimiento desde una lógica ambientalmente responsable.

La incorporación de biocombustibles en espectáculos masivos no solo reduce el impacto ambiental, sino que también impulsa nuevas formas de producción vinculadas a la economía circular, la innovación tecnológica y el aprovechamiento de recursos locales. Siguiendo la premisa de que: “Un evento no termina cuando se apagan las luces. El impacto que deja sigue”.

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