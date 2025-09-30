Semana del Clima de Nueva York 2025: proyección y compromisos rumbo a Belém

Diego Sueiras en la Semana del Clima de Nueva York 2025: encuentros con senadores de California, reunión con el Champion de la COP30 Dan Ioschpe, participación en la Under2 Coalition y diálogo con medios internacionales.

En una edición marcada por la confluencia entre la alta política internacional y los desafíos de la producción, la Semana del Clima de Nueva York 2025 reafirmó su condición de gran vidriera global para acelerar compromisos y proyectos de transición energética, resiliencia urbana y financiamiento climático. A lo largo de ocho días, cientos de foros, paneles y lanzamientos se articularon en paralelo al inicio del Debate General de la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas, con anuncios que buscaron mantener el pulso del Acuerdo de París en un contexto geopolítico complejo.

El encuentro no solo giró en torno a compromisos estatales y corporativos, sino también a las transformaciones que requiere la matriz productiva, con sectores que buscan reconvertirse hacia modelos de menor huella de carbono. La consigna oficial de toda la semana, “Power On” , buscó marcar el paso del diagnóstico a la ejecución: activar inversiones, contratos y estándares que permitan pasar de promesas a resultados verificables en el corto y mediano plazo.

Organizado por The Climate Group , el evento reunió a jefes de Estado, ministros, alcaldes, empresas multinacionales, filantropías y organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) volvió como cada año a ser parte de esta trama, representada por su presidente, Diego Sueiras .

El eje energético dominó gran parte de la semana. La necesidad de reducir drásticamente la dependencia de los combustibles fósiles fue un tema recurrente en casi todos los paneles. Se presentaron proyectos de hidrógeno verde , almacenamiento en baterías de gran escala y electrificación del transporte pesado , junto con estrategias de eficiencia energética en edificios y ciudades. En este punto, la FNGA puso el acento en oportunidades concretas para Santa Fe y su ecosistema productivo: integración de energías renovables en la matriz provincial, expansión de biocombustibles —en particular por su entramado agroindustrial y la capacidad del sector agrícola de proveer insumos sostenibles—, encadenamientos tecnológicos con oferta exportable y participación en mercados internacionales que demandan productos con menor huella de carbono. La ausencia de un debate más profundo sobre los biocombustibles líquidos en Nueva York fue notoria, y la Fundación buscó suplir esa carencia proyectando hacia Belém la experiencia trabajada en la Semana del Clima de Rosario , donde la temática fue estelar.

California y la cooperación estratégica

Uno de los protagonistas más visibles de la semana fue el Estado de California, que llevó a Nueva York una delegación oficial y presentó un ambicioso paquete de medidas, incluida la extensión de su programa de comercio de emisiones Cap and Trade hasta 2045.

Para la FNGA, California es un socio estratégico vinculado con Santa Fe a través de un hermanamiento que se sostiene en el tiempo. En Nueva York, Diego Sueiras mantuvo encuentros de trabajo con distintos referentes californianos: Mario Cordero, director ejecutivo del Puerto de Long Beach; Lena Gonzalez, líder de la mayoría del Senado y presidenta del California Latino Legislative Caucus; Mike McGuire, presidente pro tempore del Senado; y Yana Garcia, secretaria de Protección Ambiental de California (CalEPA), entre otros. Con ellos se conversó sobre cooperación en transición energética, intercambio técnico regulatorio y proyectos de modernización logística, además de articular futuras acciones conjuntas. La FNGA los invitó formalmente a participar en la próxima Semana del Clima de Rosario, y se avanzó en la idea de organizar una delegación del Senado de California —acompañada por empresas y universidades— para visitar Santa Fe el año próximo, fortaleciendo así un triángulo de cooperación con impacto productivo y ambiental.

Por su parte, el Puerto de Long Beach ocupó un lugar destacado como caso de estudio dentro del evento GreenPort. Reconocido por sus programas de electrificación de grúas y camiones y por la creación de corredores marítimos verdes, fue presentado como ejemplo de descarbonización logística sin pérdida de competitividad.

En Nueva York, Diego Sueiras también mantuvo un encuentro con Dan Ioschpe, High-Level Climate Champion de la COP30, con quien analizó cómo llevar a Belém la experiencia desarrollada en Rosario en torno a los biocombustibles líquidos. Se repasaron los avances logrados en la Semana del Clima de Rosario, donde participaron productores de biodiésel, bioetanol y del sector azucarero de 14 países; así como el Congreso de SAF que abrió camino a los combustibles sostenibles de aviación (biojet). La reunión contó además con la presencia de representantes de Itamaraty —el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil—, interesados en el papel que puede desempeñar Sudamérica en este campo. El objetivo compartido fue impulsar que en la COP30 de Belém estos temas tengan un lugar prioritario en la agenda, vinculando la experiencia regional con las discusiones globales.

Under2 Coalition como núcleo subnacional

Los gobiernos subnacionales tuvieron un rol protagónico a través de la Under2 Coalition, que reúne a más de 270 gobiernos subnacionales comprometidos con la reducción de emisiones y cuya Secretaría Ejecutiva ejerce The Climate Group. Por eso, los espacios de Under2 no fueron un agregado dentro de la agenda, sino parte central de su estructura. Con presencia sostenida a lo largo de las distintas ediciones, la FNGA participó de estas instancias estratégicas, donde se discutieron estándares de medición, mecanismos de cooperación y, sobre todo, vías para que provincias y ciudades accedan de manera directa a financiamiento internacional. En ese marco, Santa Fe aparece con potencial para dinamizar proyectos en energías renovables, biocombustibles, eficiencia industrial y logística sostenible, aprovechando su base productiva y su capacidad de articulación público-privada.

Tendencias y próximos pasos

Al mirar en conjunto, la edición 2025 dejó varias tendencias claras: los compromisos deben traducirse en ejecución verificable, con indicadores concretos y trazabilidad; las industrias intensivas en carbono ya no pueden postergar su transición, y necesitan apoyo financiero y tecnológico; los gobiernos subnacionales se consolidan como motores de implementación y requieren canales directos de financiamiento; la resiliencia comunitaria y los criterios de salud se integran cada vez más a la toma de decisiones; y la COP30 de Belém será el termómetro inmediato para evaluar si lo anunciado en Nueva York se convierte en resultados.

La Semana del Clima 2025 dejó la impresión de un mundo en movimiento, consciente de la urgencia pero todavía con déficit de velocidad. La Fundación Nueva Generación Argentina, con Diego Sueiras al frente, estuvo presente los principales ejes de la agenda, reforzando vínculos y construyendo nuevos puentes. La articulación con California y el fortalecimiento del trabajo con Santa Fe aparecen como un ejemplo concreto de cooperación en marcha, con oportunidades en energías renovables, biocombustibles y logística sostenible.