Por «El Niño», el municipio realiza múltiples tareas de limpieza y mantenimiento preventivo

Se trabaja en reservorios, sumideros, desagües y entornos de Circunvalación, ante la probabilidad de lluvias intensas y más frecuentes y olas de calor.

La Municipalidad de Rosario, a través de los Comités de emergencia integrados por distintas áreas operativas municipales, realiza trabajos en forma preventiva en diferentes sectores de la ciudad, ante la probable llegada en los próximos meses del fenómeno climático ‘ El Niño ’, por el cual se prevén lluvias intensas y más frecuentes y olas de calor.

“Estamos trabajando con anticipación y de manera coordinada para que Rosario esté preparada frente a los escenarios climáticos que se puedan presentar en los próximos meses. Esta tarea es posible gracias a una planificación sostenida por parte de la gestión del intendente Pablo Javkin y a la articulación permanente con el Gobierno de la Provincia, que nos permite fortalecer las capacidades de prevención y respuesta. La mejor manera de enfrentar estos fenómenos es anticiparnos, planificar el mantenimiento de la ciudad y trabajar junto a los vecinos y vecinas para reducir riesgos”, expresó Sebastián Chale, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario.

Desde la Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil se llevan a cabo en forma periódica tareas permanentes de concientización y prevención. A través de diferentes redes, se están llevando adelante charlas en los distritos, a distintos grupos (trabajadores de los servicios de higiene urbana, clubes de río, organizaciones barriales, etc.) contando de qué se trata el fenómeno, que es lo que se espera según los pronósticos y también cuáles son las acciones preventivas que puede llevar adelante cada vecina y/o vecino desde su lugar, más allá de lo que realiza en municipio, como por ejemplo limpieza de desagües, revisar tableros electrónicos, asegurar elementos que puedan volarse en techos y balcones, etc.

Con respecto a los clubes de río, se concientiza a través de información sobre el comportamiento del río, lo que se espera para los próximos meses, la precaución a la hora de la navegación, el comportamiento de la fauna ante posibles crecidas, etc.

Los trabajos que se llevan adelante incluye rectificación de zanjones; limpieza de reservorios (zanjas a cielo abierto y canales); de captaciones, sumideros, desagües y cañerías en distintos sectores de los barrios Olímpico, Nuevo Alberdi, Hostal del Sol Este, Tango y Los Pumitas.

También se ejecutaron tareas de limpieza en las avenidas Juan Pablo II y José María Rosa, también conocidas como Colectoras de Circunvalación, entre las calles; Juan José Paso y Eva Perón; Eva Perón y Mendoza; Mendoza y avenida Pellegrini; Pellegrini y 27 de febrero; vías del ferrocarril y avenida presidente perón (ex Godoy);

Ovidio lagos y bulevar Avellaneda; San Martín y Ayacucho y 27 de febrero y bulevar Seguí.

Además, desde el municipio se vienen realizando trabajos preventivos que incluyen:

Monitoreo y mantenimiento permanente para prevenir anegamientos en diversas zonas;

Refuerzo de los servicios de higiene urbana, como por ejemplo barrido de calles;

Tareas de poda y escamonda del arbolado urbano para reducir riesgos durante tormentas;

Extracción de árboles secos y/o enfermos (que son reemplazados);

Desmalezamiento de espacios verdes;

Limpieza de drenajes a cielo abierto para mejorar el escurrimiento del agua;

Reparación de columnas de alumbrado con bases deterioradas para prevenir posibles caídas durante temporales.

Esas tareas se suman al barrido y recolección de residuos diseminados en calles, veredas y espacios públicos, así como en entornos de contenedores; limpieza en bocas de tormenta en zonas determinadas y tareas de barrido estacional por caída de hojas en sectores de plátano y de fresno, dependiendo no solamente de los alertas y/o avisos sino también de la época.

Todas estas acciones están relacionadas con un informe publicado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que indica, entre otras cosas, que «de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre agosto-septiembre-octubre 2026 existe alrededor de un 100% de chances de desarrollo de una fase cálida o El Niño», lo que equivale a que gran parte del país tenga una tendencia de lluvias por encima de lo normal y temperaturas más elevadas de lo habitual.

El informe señala también que el aumento en las precipitaciones y en los registros de temperatura por efectos del calentamiento se sostendrán al menos hasta enero de 2027.

En cuanto al autor:

Sebastián Chale

Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario. Licenciado en Ciencia Política (UNR)