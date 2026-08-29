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Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

Presentaron los protocolos de actuación y evaluaron la planificación ante el escenario previsto por el fenómeno de El Niño

29 de agosto 2026 · 11:35hs
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La jornada permitió poner en común los protocolos de cada área

La jornada permitió poner en común los protocolos de cada área, identificar mecanismos de articulación y continuar fortaleciendo una planificación que permita actuar de manera organizada ante distintos escenarios.
Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

Villa Constitución se prepara para prevenir contingencias climáticas por la llegada de El Niño

En el marco del escenario climático previsto para este año por la presencia del fenómeno de El Niño, se llevó a cabo en la Municipalidad de Villa Constitución una nueva reunión del Comité Operativo Unificado (COU), con el objetivo de profundizar la coordinación y planificación entre las distintas instituciones y organismos que intervienen en la prevención y respuesta ante posibles situaciones de emergencia.

Durante el encuentro, las distintas áreas y organismos que integran el Comité presentaron el trabajo que vienen desarrollando y expusieron sus protocolos de actuación ante posibles contingencias, detallando las responsabilidades, recursos y mecanismos de coordinación previstos para cada escenario.

Participaron representantes de las distintas áreas municipales, el Honorable Concejo Municipal, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Samco, Sies 107, Prefectura Naval Argentina, Gendarmería Nacional, Polsafe, la Dirección de Vecinales, la Dirección de Deportes, la Dirección de Educación y el Consejo Local de Seguridad, entre otros actores vinculados al abordaje de emergencias.

La reunión contó con la presencia de Carlos Dolce, director provincial de Gestión de Riesgos del Área Metropolitana Rosario del gobierno de Santa Fe, quien conoció en detalle el trabajo realizado por el Comité, evaluó los protocolos presentados y respaldó la planificación desarrollada, realizando además aportes técnicos y profesionales para continuar fortaleciendo las estrategias de prevención, preparación y respuesta.

Protocolos coordinados para prevenir contingencias

El COU funciona como un espacio de articulación en el que cada institución aporta sus capacidades y conocimientos específicos, con el objetivo de construir una respuesta coordinada ante una eventual emergencia.

Durante la jornada se expusieron los mecanismos previstos para actuar ante posibles inundaciones o anegamientos, contemplando tareas de monitoreo, evacuación, rescate, asistencia sanitaria, seguridad, organización de centros de evacuados y ordenamiento de la circulación. Uno de los principales ejes de trabajo es contar con operativos dinámicos de evacuación, que permitan adaptar las decisiones a la evolución de cada situación y a la información meteorológica e hidrológica disponible en tiempo real.

Esto implica que las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los centros de asistencia puedan modificarse de acuerdo con el comportamiento del agua y las condiciones concretas de cada sector de la ciudad.

Preparación y coordinación

La jornada permitió poner en común los protocolos de cada área, identificar mecanismos de articulación y continuar fortaleciendo una planificación que permita actuar de manera organizada ante distintos escenarios.

En este sentido, el trabajo del COU busca que cada institución pueda desarrollar su función específica y, al mismo tiempo, integrarla con el trabajo de las demás, evitando respuestas aisladas y fortaleciendo la capacidad de protección de toda la comunidad.

Frente a un escenario climático que puede presentar eventos de mayor intensidad, la prevención requiere anticipación, información y coordinación. “La preparación comienza antes de la emergencia: trabajar juntos, conocer los protocolos y estar listos para actuar es parte fundamental del cuidado de nuestra comunidad”, concluyeron desde el municipio.

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