Acción climática colectiva y multinivel: desafíos para las Alianzas en 2025

Este enfoque de toda la economía es el que las Alianzas para la Acción Climática ha impulsado desde 2016 cuando ciudades, empresas y organizaciones dijeron: “Nosotros estamos dentro (We are Still In)”, mientras que Donald Trump optaba por retirar a los Estados Unidos (EE.UU.) del Acuerdo de París (esta semana, la historia se repite). Desde ese momento, WWF impulsó la creación de alianzas de actores no estatales en varios países del mundo con el objetivo de acelerar la acción climática alineada a los 1.5° y aumentar la ambición de los compromisos nacionales.