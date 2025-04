Experiencias con el Papa Francisco y su legado

Es notable que las repercusiones que hay en todo el mundo no sólo se refieren al Papa como religioso, sino a su obra como un líder global de la humanidad en tiempos de incertidumbre. En mis primeros encuentros con el Papa Francisco, me señaló que el hábito no hace al monje y que el cargo no hace a las personas. Hay demasiadas personas en cargos importantes que sólo se ocupan de sí mismos y por eso fue muy crítico de la mediocridad, la ausencia de ideales y de la corrupción. Francisco nos enseña que los cargos sólo tienen sentido si uno entiende que son para transformar la sociedad, y eso es lo que él promovió constantemente: transformó la Iglesia.