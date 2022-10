Yanina Latorre y Nazarena Vélez contra Susana Roccasalvo: "No fue grato trabajar con ella"

En la noche de los Martín Fierro, Susana enfrentó a Ángel por toda esta situación del revés judicial y acusó de haber puesto al resto de los invitados en una situación incómoda. Pero el periodista aclaró que nadie estaba incómodo y que todo lo que le respondió fue que esa charla la hubieran podido arreglar tomando un café.

A raíz de esto, las panelistas de LAM Yanina Latorre y Nazarena Vélez contaron su experiencia trabajando con Roccasalvo y dieron su opinión al respecto de esta situación. Latorre contó: "Yo trabajé con ella cuando Canosa se fue de su programa estando embarazada. Amalia Granata y yo éramos panelistas de un ciclo que Roccasalvo heredó. Era su vuelta a la tele con Carlitos Monti y me acuerdo que no traía información como sí hacía Carlos, Paula Varela o yo. La cosa es que cuando nosotras hablábamos, pedía que no nos poncharan. Es decir, la enfocaban a ella mientras nosotras salíamos en off".

Además, Yanina reveló que cuando el programa era reemitido por las noches, Roccasalvo cronometraba su tiempo en pantalla y lo comparaba con el de las demás panelistas.

Nazarena, por su parte, revivió su experiencia como panelista de su programa y dijo: "En su momento, me contrató Endemol para sumarme a su programa y me la hizo pasar mal. No fue grato trabajar con ella, no me quería. Me acuerdo que armaba escándalos porque usaba el mismo color de labial que ella. Después ha dicho cosas fortísimas sobre mí: que era una inútil, que no servía para nada, que estaba con uno u otro. Yo me río, ya está, pero ha dicho cosas terribles", recordó.