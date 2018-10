La modelo Luli Fernández espera su primer hijo junto a su pareja Cristian Cúneo Libarona con quien se casó en marzo de 2015.

La felicidad por la que atraviesa en esta etapa tan especial en su vida es manifestada de muchísimas formas entre los suyos, y públicamente, ella comparte fotos de su pancita en Instagram.

Pero no todo es color de rosa en las redes sociales y algunos usuarios le lanzan comentarios negativos o malintencionados.

Por eso, harta ya de aquella situación, Luli sorprendió con un fuerte descargo en el que exterioriza su indignación con aquellos que la critican.

"Descubrí el botón de bloquear y no sé si será el hormonazo o qué, pero tengo nula tolerancia a los mensajes de pedorras nivel: '¡Qué foto fría!' '¡Qué falta de emoción!' 'Ahora te agarrás la panza en todas las fotos'. Yes, tengo un dedo poderoso que silenciará tu mala onda y no temo usarlo". escribió Luli Fernández.





