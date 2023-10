Si de vigencia se trata es imposible dejar pasar por alto a dos de las figuras más importantes de la historia de la música y del rock and roll, quienes marcaron no solo una época, sino un género entero: Mick Jagger y Paul McCartney . El histórico líder de los Rolling Stones, a sus 80 años, sigue con la energía de siempre y no piensa en dejar la música. Por su parte, el ex Beatle y escritor de hitazos como “Yesterday”, se presentará en Brasil en los próximos meses y surgieron rumores de una posible llegada a la Argentina, pero todavía no confirmó ninguna fecha.

Los Rolling Stones

The Rolling Stones cumplió 60 años en 2022 y lo festejó con una gira de conciertos en los que recorrió distintas partes del mundo. A pesar de la pérdida de su baterista Charlie Watts, un año antes, este fue reemplazado por Steve Jordan, quien el mismo Watts recomendó tiempo antes de su muerte.

En la actualidad, la banda británica sigue más vigente que nunca con Mick Jagger y Keith Richards a la cabeza. En los últimos tiempos, publicar nuevas canciones y ya anunciaron el lanzamiento de su nuevo disco “Hackney Diamond” para finales de octubre. A pesar de sus 80 años, Jagger sigue con la energía que siempre lo caracterizó y que los llevó a convertirse en una de las bandas más reconocidas de la historia.

El cantante incluso dio indicios de que podrían estar analizando la opción de brindar conciertos a través de hologramas en el futuro. Tras la demostración de la banda sueca ABBA con estas tecnologías, el músico habló de esta posibilidad, pero aclaró que está sano y dispuesto a seguir.

Paul McCartney

A sus 81 años, el cantante y músico Paul McCartney, quien fue integrante de la banda más popular e influyente en la historia de la música moderna, no se baja de los escenarios y sigue llevando sus melodías a estadios llenos de distintas partes del mundo.

El ex miembro de The Beatles, compositor de hitazos como “Yesterday”, “Let It Be” y “Hey Jude”, se mantiene en los escenarios con su gira “Got Back Tour”, en la que se presentará en Brasil este diciembre. El artista pasará por Brasilia, Belo Horizonte, San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro. En este marco, surgieron rumores de una posible llegada a la Argentina, donde tocó por última vez en 2019, pero no se confirmó ningún show hasta el momento.

Reconocido como uno de los compositores y artistas más exitosos de todos los tiempos, McCartney tiene 60 discos de oro y pasó los 100 millones de álbumes y 100 millones de sencillos vendidos a lo largo de su carrera, tanto en su trabajo como solista como con The Beatles.

U2

Vigencia e innovación. La banda irlandesa de rock alternativo U2, que desde hace décadas viene cautivando a fans de todo el mundo, continúa dando conciertos.

U2 fue la banda encargada de estrenar el MSG Sphere, un estadio para eventos en Las Vegas, Estados Unidos, que trae una nueva experiencia para los espectadores con pantallas de led que envuelven visualmente a las miles de personas que acuden a uno de estos shows. Liderada por Bono, U2 volvió a los escenarios tras algunos años de ausencia en el marco de esta inauguración.

Los autores de “With Or Without You”, “Sunday Bloody Sunday” y “Beautiful Day” -por mencionar apenas algunas canciones de una lista interminable- se han caracterizado a lo largo de toda su carrera por ofrecer diversos efectos visuales con pantallas y luces, además de ideas que llamaron la atención como su gira de shows 360º.

Su origen data de 1976 y, desde entonces, han ganado 22 Premios Grammy y 7 Brit Awards, entre tantos otros. Son una de las bandas con mayores ventas, con más de 170 millones de copias vendidas mundialmente, y en 2005 fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame (Salón de la Fama).

Roger Waters

Roger Waters, cofundador de una de las bandas más influyentes de la historia, Pink Floyd, continúa desde hace varios años su recorrido como solista con shows que son altamente innovadores y multitudinarios. También ha encendido la polémica en más de una ocasión por ser uno de los artistas musicales con mayor activismo político.

Varios de sus conciertos, como The Wall, cuentan con escenografías novedosas que incluyen a todo el público dentro del estadio, no solo con grandes pantallas sino también con detalles en las tribunas o sobre el campo que sorprenden a los espectadores.

En noviembre de este año, llegará a la Argentina para tocar en River Plate algunos de sus más grandes hits como “Another Brick in the Wall”, “Wish You Were Here”, “Comfortably Numb”, “Time” y muchos más.

Bob Dylan

Robert Allen Zimmerman, artísticamente conocido como Bob Dylan, tiene una extensa carrera como uno de los solistas más famosos de la historia de la música y todavía sigue vigente. Fue premiado numerosos Grammys, Globos de Oro y más, además de formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. El galardónmás llamativo de todos fue el Premio Nobel de Literatura, que obtuvo en el año 2016 por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana”.

Actualmente, a sus 82 años, pasó por Europa con varios shows y se encuentra de gira por Estados Unidos, por lo que no planea abandonar los escenarios en el corto plazo. Tampoco los estudios, ya que publicó el disco “Shadow Kingdom” en junio de este 2023.

Varios de sus más icónicos temas fueron reversionados por miles de artistas, entre ellos algunos de los más conocidos en el Rock. Sus temas más famosos son “Knockin’ On Heaven’s Door”, “Like a Rolling Stone” y “Blowin’ in the Wind”.

Rod Stewart

Rod Stewart es uno de los artistas que se presenta en la Argentina en este 2023. Llega con un show que repasa sus 50 años de trayectoria en la música.

Con su voz característica, su estilo innovador y sus apasionadas presentaciones en vivo, este cantante británico se animó con todos los géneros: rock, folk, soul, R&B, new wave e incluso el Great American Song Book.

Rod Stewart se convirtió en una de las pocas estrellas que encabezó las listas de éxitos en el mundo a lo largo de cinco décadas de carrera. Es uno de los solistas con mayores ventas en la historia de la música, con un estimado de 250 millones de discos y sencillos vendidos en todo el mundo. Incluso cuenta con uno de los recitales más multitudinarios de todos los tiempos, cuando se presentó en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, y alcanzó la increíble cifra de 3,5 millones de espectadores el 31 de diciembre de 1994.

Conocido cono una de las grandes estrellas musicales y parte del Salón de la Fama del Rock, cuenta entre sus más grandes hits con temas como "Have You Ever Seen the Rain", "Do Ya Think I'm Sexy" y "Young Turks", entre otros. Además, formó parte de la banda The Jeff Beck Group en el inicio de su carrera.

Red Hot Chili Peppers

Los Red Hot Chili Peppers surgieron de California y llegaron desde allí a todo el mundo. Llevan más de 40 años de carrera y desde hace varias décadas que son una de las bandas de rock de estadios más importantes del planeta, con giras de millones de espectadores. Unifican un estilo que mezcla el rock con el funk y el punk, un sello característico que siempre los diferenció.

Sus miembros actuales son los cofundadores el cantante Anthony Kiedis y el bajista Flea, junto a Chad Smith y John Frusciante, quienes se unieron en 1988 y sobrevivieron a las idas y vueltas del grupo. Su trayectoria está plagada de encuentros, desencuentros, adicciones y muerte, ya que algunos de sus ex miembros fallecieron, pero también de muchos clásicos que todavía se siguen cantando en todas partes.

A fines de noviembre se presentarán en el estadio de River Plate, en el que se espera que toquen varios de sus más grande hits como "Can't Stop", "Californication", "Otherside", "Snow (Hey Oh)" y "Under the Bridge", entre otros.