Tuvieron un año excepcional y lo cierran a lo grande con un show a puro rocksteady, esta noche, a las 22, en Fauna (Tucumán 1016). "El balance del año es súper re mil positivo", expresó la frontwoman del grupo María Eugenia Craviotto.

Es que la banda rosarina nacida en 2011, que fusiona géneros como el reggae, ska-jazz, rumba, cumbia, swing, funk, rock, gypsy y latin pop, entre otros, está arrasando en la escena nacional e internacional: su segundo disco "Runfla Calavera", fue nominado a los premios Gardel y ganaron el Independent Music Awards en la categoría mejor álbum reggae/ska en New York en la 17º entrega de este galardón.

El sonido ecléctico de Mamita Peyote viajó por multitudinarios conciertos con artistas de diferentes géneros y origen como The Wailers, Mimí Maura, S.O.J.A, Armandinho, La Vela Puerca, Los Pericos, Los Cafres, Dread Mar I, Litto Nebbia, Los Palmeras, entre otros importantes artistas de la escena nacional e internacional.

Su primer disco, compuesto por 13 temas propios, logro una nominación a los Premios Gardel 2015, en la categoría mejor álbum de reggae y música urbana, compartiendo terna con Dread Mar I y Gondwana. Ese mismo año, el grupo participó en la tira "Viudas e Hijos del Rock and Roll" que le permitió presentar su primer corte difusión, "Consentimiento".

Junto con otros cortes y hits de la banda como "Eterna", "Les Fornicateurs", "La tempestad", "Noches de luna", "Déjalo fluir", "Baby don?t go", "Diablito", "No me digas", "Tú serás" y "Nada", Mamita Peyote viene sonando en radios de todo el país y ganando posiciones en charts locales e internacionales.

En 2018, el grupo se presentó ante 60 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la celebración de los tradicionales "Carnavales Porteños" junto a Los Caligaris.

Este año, durante su estadía en Nueva York, el grupo se presentó ante el público estadounidense, debutaron en el Ruido Fest en Chicago y fue parte de la L.A.M.C (Latin Alternative Music Conference) una de las ferias de música independiente alternativa más relevante del mundo.

_¿Cómo va a ser el show de cierre?

—Vamos a cerrar el año con todo, la gran protagonista va a ser una canción nueva. Hacemos todo lo contrario a lo que hacen otras bandas: hacemos un preview de la canción en vivo y después la lanzamos como single. No anticipamos nada sobre de qué se trata, ni cómo se llama, ni de qué género es. En estas épocas en donde está todo sobre expuesto, y la vida íntima de las personas publicadas, nos divierte jugar con este misterio a lo "old school".

—Están cerrando un año súper exitoso con otra nominación a los Gardel y con un premio internacional bajo el brazo; el Independent Music Awards...

—El balance es súper re mil positiivo. Nuestros dos discos estuvieron nominados a los Gardel y eso fue una enorme sorpresa. Fuimos a Mendoza, estuvimos en la ceremonia y compartimos con todos los colegas. Y la gran sorpresa del año fue la nominación a los Independent Music Awards, un festival, del que a lo largo de los años, han participado Snoop Dog, Keith Richards, Gloria Gyanor, y más.

—¿Cómo llegaron a la nominación?

—Nos enteramos de la existencia del premio y aplicamos, por nuestro espíritu inquieto. Y al tiempo nos olvidamos porque estábamos haciendo mil cosas. De repente recibimos un mensaje en Facebook, en inglés. Charly pensó que era una publicidad (risas) y después lo vio Cintia, nuestra relaciones publicas, y nos dijo que estábamos nominados. En junio, terminamos yendo a Nueva York y nos trajimos el premio a casa. Nos quedamos un mes allá, descubrimos músicos increíbles. Es como estar en una película todo el tiempo.

—¿Tocaron en Nueva York?

—Sí, tocamos en varios lugares de Nueva York y en el Ruido Fest, uno de los festivales latinos más importantes de Chicago, junto a los Auténticos Decandentes. No podíamos creer la reacción de la gente. En Nueva York también estuvimos presentes en la Latin American Music Conference, como una feria de música alternativa. Estuvimos en charlas con Residente y había gente de Sony, de Warner. Fuimos a las oficinas de Spotify, fue alucinante.

_Es clave generar contactos siendo independientes...

—Totalmente. Ahora tenemos manager, que es Ana Poluyan, que también es representante de los Pericos. Estamos muy contentos, este cambio fue un antes y un después en la banda.

_¿Cómo vivís este presente en la escena musical donde el empoderamiento de la mujer está más fuerte que nunca?

—Lo celebramos. Este movimiento viene a reparar una injusticia ancestral, que desde que el mundo es mundo, el lugar de la mujer ha sido relegado, y la música no le escapa a eso. Quizás no comparto las formas, pero ninguna revolución se logró cuidando las formas desde un lugar de tibieza. Por eso entiendo la vehemencia con la que se está tratando de igualar esta situación de desequilibrio. Estamos muy contentos con al ley de cupo femenino en los shows.

_¿Qué planes tienen para el año que viene?

—Vamos a tocar en el tercer día del Baradero Rock. Vamos a estrenar nuestro nuevo tema "Sentencia". También vamos a grabar la versión acústica del disco "Runfla calavera". Y tenemos una súper sorpresa: vamos a hacer un show con una big band. Y además, estamos armando una gira por México y por Europa.