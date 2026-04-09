La selección argentina confirmó cuáles serán sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026 El equipo de Lionel Scaloni disputará dos partidos preparatorios en los días previos al debut frente a Argelia, con la lista de convocados ya definida 9 de abril 2026 · 15:06hs

AP Lionel Messi disputará el Mundial 2026 con la selección argentina, su sexta Copa del Mundo.

La selección argentina confirmó oficialmente los dos amistosos que disputará de preparación para el Mundial 2026, apenas unos días antes del debut del 16 de junio ante Argelia. El equipo de Lionel Scaloni calentará motores y ajustará los detalles para estar a punto desde el comienzo, y evitar nuevas sorpresas.

Tras la fecha Fifa de marzo, en la que enfrentó a Mauritania y Zambia, la Albiceleste cerró los acuerdos con dos seleccionados para jugar sus últimos dos encuentros antes de la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Por eso, anunciaron que chocarán ante Honduras el próximo 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y, unos días después, enfrentarán a Islandia el 9 de ese mismo mes en el estadio Kyle Field de Texas, con la lista de 26 futbolistas ya confirmada.

La selección argentina palpita el Mundial Lionel Messi estará nuevamente a la cabeza del seleccionado nacional, con la ilusión de defender el título a flor de piel. La vigente campeona se cruzará con el conjunto centroamericano en el primer desafío y luego volverá a chocar ante Islandia, equipo que le amargó el debut en Rusia 2018 (empate 1-1).

>> Leer más: El elogio a Messi del campeón de Fórmula 1: recordó un instante clave del Mundial 2022 El plazo máximo de entrega para la lista de convocados al Mundial es el 30 de mayo, por lo que estos duelos preparatorios servirán de prueba de fuego para Scaloni, que buscará ajustar piezas y definir el equipo que encare el debut ante el conjunto africano en el Arrowhead Stadium de Kansas City. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2042297059437380010?s=20&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026:



Argentina - Honduras

Sábado 6 de junio

Estadio Kyle Field, Texas



Argentina - Islandia

Martes 9 de junio

Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — Selección Argentina (@Argentina) April 9, 2026 Los partidos de Argentina en la Copa del Mundo Martes 16 de junio: 22 - Argentina vs. Argelia – Grupo J - Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio: 14 - Argentina vs. Austria – Grupo J - Dallas Stadium

Sábado 27 de junio: 23 - Jordania vs. Argentina – Grupo J - Dallas Stadium