Javkin: "Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red"

El intendente volvió a cuestionar la postura de los opositores sobre el rol del municipio en el sistema sanitario

En la presentación de la ampliación del Centro de Salud Ceferino Namuncurá , en barrio Stella Maris, el intendente Pablo Javkin volvió a cuestionar la postura de los opositores sobre el rol del municipio en el sistema sanitario.

En el marco de la apertura de sobres de la ampliación del Centro de Salud Ceferino Namuncurá del barrio Stella Maris, que incrementará su superficie en un 160%, el Javkin fue directo al cruce político y defendió el modelo de salud pública local frente a quienes plantearon transferirlo a la órbita provincial. “Algunos quieren desfinanciar la salud pública de todos los rosarinos. Mientras ellos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red”, afirmó.

“Rosario tiene una red que se basa sobre todo en su salud pública, que viene de hace años, que algunos dicen que hay que cerrarla y otros transferirla”, apuntó el intendente, y agregó: “Si este barrio hoy puede tener una realidad de salida de lo peor, que era la violencia en sus calles, es porque tenemos instituciones como estas, con historia y presencia en el territorio ”.

En esa línea, vinculó la presencia del Estado en el territorio con la recuperación de la ciudad. “Rosario volvió y la vemos en su esplendor, recibiendo gente, y es porque también en estos barrios pudimos acertar y hacer que los vecinos vivan tranquilos. Obras como la ampliación del centro de salud son clave”, señaló.

Además, ratificó la continuidad del plan sanitario municipal anunciado en la apertura de sesiones del Concejo. “Vamos a hacer 12 ampliaciones de centros de salud este año y vamos a seguir defendiendo la salud pública rosarina”, concluyó.

La obra de ampliación del Centro de Salud Ceferino Namuncurá, financiada en su totalidad por la Municipalidad de Rosario, permitirá incrementar en un 160% la superficie actual del efector y forma parte de ese plan de fortalecimiento de la red sanitaria local.

El proyecto contempla un nuevo ingreso, la incorporación de una nueva enfermería, la ampliación de la farmacia, reformas en el área de personal, la construcción de un nuevo consultorio y una nueva sala de espera con espacio destinado a las infancias.

La intervención beneficiará a más de 7.000 vecinos y vecinas de barrio Stella Maris y cuenta con un presupuesto oficial de 500 millones de pesos, afrontado íntegramente por el municipio. Está previsto que los trabajos comiencen durante el mes de mayo.