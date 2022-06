Cristina compartió un video que posteó en TikTok el rapero Trueno: "Orgullo argentino"

La dinámica del video consiste en mostrar a todos los artistas pasarse un mate mientras de fondo suena la canción llamada Argentina, interpretada por Trueno y Nathy Peluso. "Mi Argentina querida es la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. La nave bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, en Neuquén me levanto y tengo una Santa Fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto", reza una de las estrofas principales de la canción.

La canción que Cristina compartió hace referencia a la desaparición de Santiago Maldonado: "Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de La Pampa, la bandera, el sol y el cielo". Por otro lado, también hace referencia a las Islas Malvinas: "Las Islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras".

"Orgulloso del país que nos hace ser quien somos, orgulloso de las leyendas que siembra nuestra tierra. Con el mate y la escarapela, representándonos el uno al otro con su propósito y su talento. Desde el sur de Latinoamérica, para todo el mundo, Argentina. Que la cuenten como quieran", escribió Trueno como descripción del video y Cristina Kirchner replicó: "Orgullo argentino".

El rapero Trueno estrenó la semana anterior, junto a la cantante Nathy Peluso, el video de “Argentina”, un nuevo corte de difusión de su flamante y exitoso álbum “Bien o Mal”.

Dirigido por Lucas Vignale y El Dorado, el video muestra a los artistas interpretando, cada uno con su estética, la tónica de sus barras: Trueno y su potente mensaje cargado con la crudeza de la calle, como contraste, Peluso con una estética elegante y futurista, sumándole dulzura a sus barras.