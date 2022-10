"Creo en el amor para siempre": Nicki Nicole habló de su compromiso con Trueno

"¿Con Mateo viven juntos?", indagó la periodista y Nicki respondió: "En realidad, cada uno tiene su casa, pero estamos en su casita o en la mía. Estamos súper cerca". Luego, Santillán le consultó si su novio quería casarse y la cantante le respondió que están comprometidos pero que todavía no se van a casar. "Cuando seamos un poco más grandes", agregó la artista.

"El día que él me pidió comprometernos le dije obviamente que sí, pero no necesito que él me demuestre su amor a través de una reconfirmación, yo ya sé que él me ama y yo lo amo con todo mi corazón", comentó Nicole y añadió que en ese momento se "sentía una princesa de Disney".

Después, la periodista destacó que Nicki es como la generación de sus madres y abuelas que se comprometían y se casaban de muy jóvenes, a lo que la rosarina le respondió: "Soy un poco de esa generación. Porque creo en el amor para siempre. A mí me gusta él y siento que voy a estar toda mi vida con él".

La cantante aclaró que buscarán casarse y tener hijos luego de que pase todo este período de grandes giras y proyectos musicales que atraviesan ambos.

"Y tu novio tiene que dar el estirón", comentó María Laura, algo que reafirmó la propia cantante: "Tiene que dar el estirón. Y están las giras. Algún día".