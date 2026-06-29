La Capital | La Ciudad | crisis

Crisis en las universidades: relevarán cómo impacta el conflicto salarial en los docentes

Un grupo de investigadores de la UNR lanzó una encuesta para determinar cómo afecta el desfasaje de los sueldos en la calidad de vida de los profesores

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

29 de junio 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los investigadores de la UNR buscan relevar el impacto del conflicto universitario en la vida de la comunidad docente.

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti

Los investigadores de la UNR buscan relevar el impacto del conflicto universitario en la vida de la comunidad docente.

Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzaron un relevamiento para evaluar el impacto subjetivo de la conflictividad salarial en entre los profesores de las universidades nacionales. El trabajo, inédito en su tipo, busca establecer cómo afecta el desfasaje de los sueldos en la vida diaria de los docentes de facultades y escuelas medias preuniversitarias. La iniciativa hace eje en los aspectos subjetivos del prolongado enfrentamiento que mantienen las instituciones de educación superior con el gobierno nacional.

El relevamiento fue iniciativa del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Trabajo (Ceisyt) de la UNR y la cátedra Psicología en el Trabajo B, de la facultad de Psicología de la universidad pública local. "Nuestro objetivo es poder analizar cómo afecta este conflicto, que tiene un origen económico y distributivo, en la vida del colectivo docente universitario y preuniversitario", explica Alejandra Ballerini, directora del Ceisyt.

Para esto, a través de grupos de whatsapp y en las páginas web de algunos gremios universitarios, empezó a distribuirse una encuesta que abunda sobre las condiciones laborales de los profesores, las estrategias desarrolladas frente a la pérdida de salario y las motivaciones a la hora de desarrollar la docencia y la investigación, entre otros puntos.

El cuestionario se administra a través de un formulario de Google y es anónimo y confidencial. El relevamiento fue bien recibido entre los docentes universitarios: ya son 800 los profesores que completaron la encuesta.

En principio, la investigación se pensaba centrar en la comunidad docente de la UNR. Sin embargo se decidió extenderla a otras universidades públicas nacionales. "Es un conflicto que afecta a todos los docentes, independientemente del gremio, la ciudad o la universidad en la que trabajemos, por eso la estamos extendiendo", apunta Ballerini.

Una investigación abierta

Si bien hace dos semanas el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con algunos gremios docentes (como Conadu y Fedun) cerraron un acuerdo salarial que establece un incremento del 24,33% para los docentes universitarios, el trato aún divide las aguas al interior de la comunidad universitaria que mantiene el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento, sancionada en octubre de 2024.

"Es un conflicto que tiene ya mucho tiempo. Por eso, nos interesa evaluar su impacto en la vida cotidiana de los docentes", señala la directora del Ceisyt y destaca que no hay muchas investigaciones que hagan eje en la conflictividad salarial. "Generalmente se trabaja sobre conflictividad laboral, que es un aspecto más amplio, o sobre la salud física de los trabajadores. A nosotros nos interesa abordar el impacto subjetivo de este conflicto que tiene un origen económico y distributivo".

Si bien hay muchos datos en relación a la crisis de las universidades _como la caída del presupuesto, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o su aspecto político, en relación a un modelo de país, por mencionar algunos ejemplos_ generalmente se deja por afuera sus consecuencias en la vida cotidiana de los trabajadores que atraviesan por esta situación.

Para Ballerini, si bien el problema se origina en una cuestión económica, tiene su impacto en el día a día de los docentes universitarios. "Influye en su salud, en lo relacional o en la consideración de su tarea". Por eso, explica, el cuestionario se divide en cuatro partes abarcando tanto los datos sociodemográficos y laborales de esta población, la motivación laboral o académica, las consecuencias de la pérdida de previsibilidad económica y lo que los docentes sienten en relación a esto.

La investigación sigue algunas hipótesis: la más importante es que el impacto que tiene el conflicto en la cotidianeidad de la docencia es alto, sin embargo también es muy difícil de manifestar y reconocer. "Uno no se detiene a pensar mucho en esto, en la vorágine del trabajo, de las clases, las planificaciones y re planificaciones, uno no se detiene a pensar en lo que esto genera en su vida ni en su salud", apunta la investigadora y remarca que "hay una gran afectación en la vida de la docencia, mayor al que uno cree porque no se detiene a pensar, ni siquiera lo dimensiona".

Por eso, el cuestionario indaga, entre otras cosas, en cómo se afronta el desfasaje salarial y las diferentes formas en que se enfrenta esta situación; si creció el endeudamiento del hogar o si se pensó en dejar la actividad docente universitaria, "porque sabemos que hay una renuncia importante de profesionales docentes", señala la directora de la investigación.

>>Leer más: Crisis universitaria: faltan docentes en Informática y ya quedan concursos desiertos en la UNR

Un conflicto con historia

El conflicto universitario actual comenzó en abril de 2024, cuando la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto del año anterior frente a una inflación interanual superior al 270% desencadenó la emergencia presupuestaria en todo el sistema de educación superior.

Ese mes se realizó la primera marcha federal universitaria que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país. El conflicto escaló cuando el presidente Javier Milei vetó totalmente la Ley de Financiamiento Universitario. Desde entonces hubo cuatro masivas movilizaciones de la comunidad universitaria, la última fue el 12 de mayo pasado.

Si bien hace dos semanas, el gobierno nacional dispuso un aumento del 24,3 % para los salarios docentes, además de incrementos para gastos de financiamiento, hospitales universitarios y becas, la comunidad universitaria sigue reclamando la aplicación de la ley sancionada en el Congreso.

    Noticias relacionadas
    A fines de junio llega la Luna de Fresa

    Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

    Mantenerse activo en forma diaria puede alejar el síndrome de fragilidad

    Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

    El frío se apoderá de Rosario por varios días

    Cómo estará el tiempo en Rosario esta semana: abrigo, bufanda y gorro pero no paraguas

       

    Búsqueda de paradero de una nena rosarina: interviene Interpol

    Ver comentarios

    Las más leídas

    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

    La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

    Lo último

    Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

    Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

    El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

    El Partido Socialista impulsa una alternativa para 2027 con el arco opositor: ¿quiénes están?

    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

    Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia

    Desde el área Seguridad del gobierno provincial remarcaron que, tras el incidente en Carcarañá, se ponen bajo la lupa los operativos en las ligas regionales

    Policía atacado en un partido de fútbol: piden que los clubes ayuden a erradicar la violencia
    El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: Fue un acto de salvajismo
    La Región

    El titular de Sportivo Las Parejas tras el ataque al policía: "Fue un acto de salvajismo"

    Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
    La Región

    Confirmaron la muerte cerebral del policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
    Policiales

    Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
    La Ciudad

    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

    La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

    Por Lucas Aranda
    La Ciudad

    La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

    Dejanos tu comentario
    Las más leídas
    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

    La decisión que tomó Scaloni y el probable equipo para Cabo Verde en Miami

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

    Ovación
    Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final
    Ovación

    Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

    Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

    Mundial 2026: qué partidos se juegan este lunes y cómo están las llaves de 16avos de final

    Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

    Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

    Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

    Copa Santa Fe: Argentino venció a Unión de Arroyo Seco y espera a Central

    Policiales
    Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía
    Policiales

    Derriban búnker en Barrio Banana: la huella del narcomenudeo donde mataron al policía

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

    Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

    Murió el hombre atacado con un machete en entradera en Granadero Baigorria

    Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

    Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

    La Ciudad
    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido
    La Ciudad

    Arrojó excremento contra un local libertario en Rosario y terminó detenido

    La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

    La discusión sobre autos eléctricos en Rosario puso la seguridad antes de la tarifa

    Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

    Llega una nueva Luna de Fresa: qué es y cuándo se la puede ver en el cielo

    Alerta, corazón: qué es el síndrome de fragilidad y las 8 claves para vivir mejor

    Alerta, corazón: qué es el "síndrome de fragilidad" y las 8 claves para vivir mejor

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano
    Policiales

    Microtráfico: allanamientos en Arroyito, Cinco Esquinas y barrio Belgrano

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario
    Información General

    Todo vacante en el Quini 6, que ya tiene un pozo megamillonario

    70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo
    La Ciudad

    70 % de avance en la obra para detener el retroceso del arroyo Saladillo

    Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera
    Policiales

    Otros dos imputados por el crimen a balazos de un nene en Frontera

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá
    La Región

    Un policía está en estado crítico tras ser atacado en un partido de fútbol en Carcarañá

    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos
    La Región

    Trágico siniestro vial en Casilda: son tres los jóvenes fallecidos

    Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte
    La Ciudad

    Un hombre de 69 años está grave tras el incendio de su casa en zona norte

    Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes
    Información General

    Con miles de desaparecidos, Venezuela acelera la búsqueda de sobrevivientes

    Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino
    Ovación

    Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron en el fútbol femenino

    Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central
    Economía

    Tensión en el Inti: protesta por el cierre de la sede central

    La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %
    Economía

    La industria autopartista profundiza su crisis: la actividad cayó 8,9 %

    Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera
    La Ciudad

    Unos 5 mil atletas corrieron bajo la lluvia en la 24ª Maratón de la Bandera

    Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño
    La Región

    Refuerzan protocolos para responder ante la posible llegada de El Niño

    Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo
    Economía

    Unionbat cerró su planta en Gualeguaychú y dejó a más de cien familias sin trabajo

    Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
    Policiales

    Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro

    Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

    Por Fermín Sanchez Duque
    Motores

    Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves

    El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
    Ovacion

    El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela

    El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

    Por Florencia O’Keeffe
    Salud

    El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después

    Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
    La Ciudad

    Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales

    Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer

    Por Claudio Berón
    Policiales

    Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer