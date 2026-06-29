Crisis en las universidades: relevarán cómo impacta el conflicto salarial en los docentes

Un grupo de investigadores de la UNR lanzó una encuesta para determinar cómo afecta el desfasaje de los sueldos en la calidad de vida de los profesores

Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzaron un relevamiento para evaluar el impacto subjetivo de la conflictividad salarial en entre los profesores de las universidades nacionales . El trabajo, inédito en su tipo, busca establecer cómo afecta el desfasaje de los sueldos en la vida diaria de los docentes de facultades y escuelas medias preuniversitarias . La iniciativa hace eje en los aspectos subjetivos del prolongado enfrentamiento que mantienen las instituciones de educación superior con el gobierno nacional.

El relevamiento fue iniciativa del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Salud y Trabajo (Ceisyt) de la UNR y la cátedra Psicología en el Trabajo B, de la facultad de Psicología de la universidad pública local. "Nuestro objetivo es poder analizar cómo afecta este conflicto, que tiene un origen económico y distributivo, en la vida del colectivo docente universitario y preuniversitario", explica Alejandra Ballerini, directora del Ceisyt.

Para esto, a través de grupos de whatsapp y en las páginas web de algunos gremios universitarios, empezó a distribuirse una encuesta que abunda sobre las condiciones laborales de los profesores, las estrategias desarrolladas frente a la pérdida de salario y las motivaciones a la hora de desarrollar la docencia y la investigación, entre otros puntos .

El cuestionario se administra a través de un formulario de Google y es anónimo y confidencial. El relevamiento fue bien recibido entre los docentes universitarios: ya son 800 los profesores que completaron la encuesta.

En principio, la investigación se pensaba centrar en la comunidad docente de la UNR. Sin embargo se decidió extenderla a otras universidades públicas nacionales. "Es un conflicto que afecta a todos los docentes, independientemente del gremio, la ciudad o la universidad en la que trabajemos, por eso la estamos extendiendo", apunta Ballerini.

Una investigación abierta

Si bien hace dos semanas el Gobierno Nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con algunos gremios docentes (como Conadu y Fedun) cerraron un acuerdo salarial que establece un incremento del 24,33% para los docentes universitarios, el trato aún divide las aguas al interior de la comunidad universitaria que mantiene el reclamo por el cumplimiento de la ley de financiamiento, sancionada en octubre de 2024.

"Es un conflicto que tiene ya mucho tiempo. Por eso, nos interesa evaluar su impacto en la vida cotidiana de los docentes", señala la directora del Ceisyt y destaca que no hay muchas investigaciones que hagan eje en la conflictividad salarial. "Generalmente se trabaja sobre conflictividad laboral, que es un aspecto más amplio, o sobre la salud física de los trabajadores. A nosotros nos interesa abordar el impacto subjetivo de este conflicto que tiene un origen económico y distributivo".

Si bien hay muchos datos en relación a la crisis de las universidades _como la caída del presupuesto, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios o su aspecto político, en relación a un modelo de país, por mencionar algunos ejemplos_ generalmente se deja por afuera sus consecuencias en la vida cotidiana de los trabajadores que atraviesan por esta situación.

Para Ballerini, si bien el problema se origina en una cuestión económica, tiene su impacto en el día a día de los docentes universitarios. "Influye en su salud, en lo relacional o en la consideración de su tarea". Por eso, explica, el cuestionario se divide en cuatro partes abarcando tanto los datos sociodemográficos y laborales de esta población, la motivación laboral o académica, las consecuencias de la pérdida de previsibilidad económica y lo que los docentes sienten en relación a esto.

La investigación sigue algunas hipótesis: la más importante es que el impacto que tiene el conflicto en la cotidianeidad de la docencia es alto, sin embargo también es muy difícil de manifestar y reconocer. "Uno no se detiene a pensar mucho en esto, en la vorágine del trabajo, de las clases, las planificaciones y re planificaciones, uno no se detiene a pensar en lo que esto genera en su vida ni en su salud", apunta la investigadora y remarca que "hay una gran afectación en la vida de la docencia, mayor al que uno cree porque no se detiene a pensar, ni siquiera lo dimensiona".

Por eso, el cuestionario indaga, entre otras cosas, en cómo se afronta el desfasaje salarial y las diferentes formas en que se enfrenta esta situación; si creció el endeudamiento del hogar o si se pensó en dejar la actividad docente universitaria, "porque sabemos que hay una renuncia importante de profesionales docentes", señala la directora de la investigación.

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Un conflicto con historia

El conflicto universitario actual comenzó en abril de 2024, cuando la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto del año anterior frente a una inflación interanual superior al 270% desencadenó la emergencia presupuestaria en todo el sistema de educación superior.

Ese mes se realizó la primera marcha federal universitaria que movilizó a cientos de miles de personas en todo el país. El conflicto escaló cuando el presidente Javier Milei vetó totalmente la Ley de Financiamiento Universitario. Desde entonces hubo cuatro masivas movilizaciones de la comunidad universitaria, la última fue el 12 de mayo pasado.

Si bien hace dos semanas, el gobierno nacional dispuso un aumento del 24,3 % para los salarios docentes, además de incrementos para gastos de financiamiento, hospitales universitarios y becas, la comunidad universitaria sigue reclamando la aplicación de la ley sancionada en el Congreso.