Dura primera jornada para el tenis argentino en el césped de Wimbledon

Solana Sierra fue la única representante argentina, de un total de 6, que superó el debut este lunes. La rosarina Podoroska y otros cuatro todavía no jugaron

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Solana Sierra levantó dos match points y superó la primera ronda. La espera Coco Gauff.

El césped continúa siendo la superficie que mayores inconvenientes le depara al tenis argentino. Apenas uno de sus representantes ganó este lunes en la primera jornada de Wimbledon. Solana Sierra fue la única que pasó a la segunda ronda.

Otros cinco, de un total de once que ingresaron a los cuadros principales de Wimbledon, fueron eliminados: Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli y Marco Trungelliti.

Solana Sierra salvó dos match points antes de vencer a la húngara Anna Bodnar por 6/3, 5/7 y 7/5. En la próxima ronda tendrá una rival muy exigente, la estadounidense Coco Gauff, 7ª del ranking mundial.

Las derrotas del resto de los argentinos fueron: Juan Manuel Cerúndolo-Alejandro Davidovich Fokina (España, 22º favorito) por 6/4, 6/4 y 7/6 (2); Tirante-Fabián Marozsan (Hungría) por 7/5, 6/3 y 6/4; Sebastián Baez-Jan-Lennard Struff (Alemania) por 6/1, 7/6 (4), 4/6, 2/6 y 7/5; Camilo Ugo Carabelli-Daniel Mérida (España) por 4/6, 3/6, 6/2, 3/0 y abandono; y Marco Trungelliti-Martin Damm (Estados Unidos) por 7/6 (5), 6/7 (5), 6/3, 3/6 y 7/6 (12).

Los otros 5 argentinos que todavía no debutaron, en singles masculino y femenino, respectivamente, jugarán este martes.

Nadia Podoroska vuelve a un Grand Slam

En el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroksa, que participa en Wimbledon por ránking protegido (por el tiempo de inactividad por lesión), debutará frente a la ucraniana Marta Kostiuk (12ª).

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Los demás partidos serán de singlistas masculinos: Francisco Cerúndolo (18º favorito) v. Jaime Munar (España). Martín Etcheverry (22º) v. Lorenzo Sonego (Italia), Mariano Navone v. Flavio Cobolli (Italia, 9º) y Román Buruchaga v. Alex de Miñaur (Australia, 5º).